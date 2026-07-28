Hermano…, amigo

Hemos frivolizado tanto usando la palabra ´amigo´ que al final hemos tenido que recurrir a la palabra ´hermano´, para designar a los amigos de verdad.
Lo curioso del caso es que un amigo no puede ser, al mismo, tiempo amigo y enemigo, mientras un hermano de sangre, sí puede ser enemigo, sin por ello dejar de ser hermano. O, peor aún, tonto de solemnidad.
Dicen que los amigos se eligen, mientras que los hermanos te tocan en suerte; buena, mala, o peor.
Así pues, reivindico el título de hermano para los amigos de verdad, sean hermanos de sangre o no. Y al hacerlo, no estoy diciendo nada nuevo que no esté, desde hace dos mil años, escrito en el Evangelio, con una dureza y claridad, más allá de cómo hoy lo he expuesto. Mateo 12:46-50, Marcos 3:31-35, y Lucas 8:19-21.
Pero si hablamos, no de hermanos, ni amigos, ni de familia, sino de ´compinches´, ´troncos´, ´colegas´, ´bandas´, ´cuadrillas´ y ´pandas´, ahí confieso que me pierdo, al no formar la ´Criminología´, parte de mis limitados conocimientos; al haber dedicado más tiempo a intentar comprender a Dios, que al diablo y sus secuaces.