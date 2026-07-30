¡Compasión!

El último deseo

¡Aquel que tanto dolor estaba sufriendo, me miraba a mí con compasión!

Ocaso, atardecer, final
Ocaso, atardecer, final. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

¡Bombazo! El juez Calama ordena a la UDEF explorar los lazos familiares de Zapatero con más de tres millones de euros en el punto de mira

¡Bombazo! El juez Calama ordena a la UDEF explorar los lazos familiares de Zapatero con más de tres millones de euros en el punto de mira

Estaba paseando por una desierta playa, cuando en mi ensimismamiento tropecé con lo que parecía ser una antigua lámpara de aceite. Entonces, recordando el cuento de “Las mil y una y noches”, procedí a frotarla, a ver si de ella salía un genio de esos que te conceden tres deseos.

Efectivamente, tras unos minutos, salió una especie de humo blanco que, poco a poco, adoptó la imagen de un diablo, el cual no tardó en conminarme a que le pidiese tres deseos.

Mi primer deseo consistió en pedirle no volver a ver sufrir a nadie más en el mundo. Y el genio me dejó ciego.

Un tanto molesto y receloso, le pedí no volver a oír nunca más los lamentos y quejidos de todos aquellos, especialmente niños, que sufren hambre y sed de pan y justicia. Y el genio me volvió sordo.

Finalmente, le pedí mi último deseo: Comprender el porqué del dolor en el Mundo… Y ahí, el diablo se esfumó.

Entonces una especie de nube me envolvió, y arrastrándome como un torbellino, me depositó en lo alto de un monte, donde había un hombre crucificado que con compasión me miraba a los ojos.

En ese momento me di cuenta que había recuperado el sentido de la vista y el oído, Pero no oía nada; tan solo el viento. Mientras, mi vista recién recuperada, permanecía cautiva por la compasiva mirada del Crucificado.

¡Compasión! ¡Aquel que tanto dolor estaba sufriendo, me miraba a mí con compasión!

No entendía nada, pero tampoco lo necesitaba, porque, en ese momento, una sensación de paz infinita invadió todo mi ser, haciéndome sentir más vivo que nunca. Fue como un despertar; como el salir de un mal sueño; de una triste película en blanco y negro; de un drama del que yo era actor y espectador al mismo tiempo.

Ahora he vuelto a desempeñar mi papel; el rol que me ha tocado interpretar en esta tragicomedia que es la vida; triste film en blanco y negro. Pero ya no es como antes; todo ha cambiado. Porque ahora, cuando el dolor ajeno, o el propio, se clava en mi pecho, ya no intento comprender por qué; simplemente cierro los ojos y busco su mirada…, la mirada de aquel Crucificado que, mirándome a los ojos, pudo dar paz a mi alma.

NOTA: La primera parte de este escrito, obviamente, tan solo es literatura. Sin embargo, la segunda parte fue real; o como tal la viví, dentro de un trance místico que tuve frente a una imagen de Cristo Crucificado. ¡Palabra!

Doctores tendrá la Iglesia que lo sepan explicar; porque yo no puedo. O, mejor dicho, tras recordar lo escrito en Mateo 7:6, no quiero.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

COMIDA SANA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]