España

Solo el pueblo salvará al pueblo

La sociedad organizada no es el problema; es la solución.

Autócrata Pedro Sánchez, amo del PSOE
Autócrata Pedro Sánchez, amo del PSOE. PD
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Hoy en día está de moda criminalizar a la sociedad, cuando realmente es ella la víctima, conjuntamente con los individuos que la forman; o sea, nosotros.

No, no es la sociedad quien explota y castra la personalidad del individuo; es el Estado quien lo hace. Es él quien pastorea, ordeña, y esquila a la sociedad como si de un rebaño de ovejas se tratara, tras suprimir a Dios y redefinir, en base a una ética torticera, hecha a la medida de sus cambiantes intereses, qué es el bien y qué el mal, así como dónde está la delgada línea que los separa.

Una línea flácida y ondulante que irán moviendo y reubicando, sin la mínima impudicia, según les convenga en cada caso, hasta el punto de travestir la pública ´mentira´, en un inocente ´cambio de opinión´, chutado de bótox y silicona.

Solo el pueblo salvará al pueblo. La sociedad organizada no es el problema; es la solución.

El problema es el Estado y su casta, que hacen de su corporativismo, daga y enseña, y que con la excusa de un abstracto bien común, y a la brisa de la globalización, han convertido el mundo en una gigantesca factoría donde todo está perversamente medido; desde nuestra capacidad de aguante, hasta la sumisa acomodación, entre pinchazo y pinchazo, a cada nueva regla…, a cada vuelta de tuerca a este tornillo sin fin en que han convertido la paciencia ciudadana; una paciencia controlada por aquellos que tienen el monopolio legal de la violencia.

En cuanto a la pandemia, porque nunca deberíamos olvidarlo, los únicos que salieron más fuertes, fueron los Estados y sus mandamases locales; vulgos sátrapas de viejas patrias, convertidas en granjas experimentales de cruce de ovejas con cabras, a la búsqueda de una ´especie´ más dócil y obediente, mediante la homogeneización cultural y genética de las…

 

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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