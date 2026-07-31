Hoy en día está de moda criminalizar a la sociedad, cuando realmente es ella la víctima, conjuntamente con los individuos que la forman; o sea, nosotros.

No, no es la sociedad quien explota y castra la personalidad del individuo; es el Estado quien lo hace. Es él quien pastorea, ordeña, y esquila a la sociedad como si de un rebaño de ovejas se tratara, tras suprimir a Dios y redefinir, en base a una ética torticera, hecha a la medida de sus cambiantes intereses, qué es el bien y qué el mal, así como dónde está la delgada línea que los separa.

Una línea flácida y ondulante que irán moviendo y reubicando, sin la mínima impudicia, según les convenga en cada caso, hasta el punto de travestir la pública ´mentira´, en un inocente ´cambio de opinión´, chutado de bótox y silicona.

Solo el pueblo salvará al pueblo. La sociedad organizada no es el problema; es la solución.

El problema es el Estado y su casta, que hacen de su corporativismo, daga y enseña, y que con la excusa de un abstracto bien común, y a la brisa de la globalización, han convertido el mundo en una gigantesca factoría donde todo está perversamente medido; desde nuestra capacidad de aguante, hasta la sumisa acomodación, entre pinchazo y pinchazo, a cada nueva regla…, a cada vuelta de tuerca a este tornillo sin fin en que han convertido la paciencia ciudadana; una paciencia controlada por aquellos que tienen el monopolio legal de la violencia.

En cuanto a la pandemia, porque nunca deberíamos olvidarlo, los únicos que salieron más fuertes, fueron los Estados y sus mandamases locales; vulgos sátrapas de viejas patrias, convertidas en granjas experimentales de cruce de ovejas con cabras, a la búsqueda de una ´especie´ más dócil y obediente, mediante la homogeneización cultural y genética de las…