Recaudación en las iglesias, para atender en sus necesidades, a los invasores de Ceuta

Cuando he sabido que la Diócesis de Cádiz y Ceuta está recaudando dinero para atender las necesidades de los invasores de Ceuta, no he podido por menos que ciscarme en la CEE. No en la europea, sino en la «bergogliana»; aunque en la otra, también. Así que he decidido hacerles un «regalito» que, aunque no esté a la altura de su «buenismo» farisaico con los invasores, sí servirá para recordar quiénes son estos pájaros y el tamaño de la viga que llevan incrustada en el ojo. Por cierto, si se vistieran por los pies —que no lo hacen—, a lo mejor tenían lo que hay que tener para ordenar esa misma colecta en todas las diócesis de España. Pero vayamos con el «regalito», aunque lo más divertido lo he reservado para el final, a modo de postre de la casa.

FARISEÍSMO EN VENA

El origen de la privación de la Eucaristía —la Comunión— a los católicos divorciados que han rehecho su vida mediante el matrimonio civil (los llamaremos DRNF) estriba en que los obispos ven en ellos un pecado, o delito, continuado por una práctica sexual que se presupone casi constante en su pecaminosa relación fruto del nuevo matrimonio civil; y lo cierto es que ¡qué más quisieran! algunos y algunas que dicha práctica fuese tan continua y abundante como los señores obispos presumen. A eso lo llamo yo tener la mirada sucia.

Sin embargo, se ignoran farisaicamente otros pecados continuos, como el de obligar a jurar al prójimo, la usura, la simonía del estipendio eclesiástico o el maltrato físico o psicológico dentro del matrimonio católico, sin privar por ello de la Eucaristía a quienes cometen a diario tales pecados. Tampoco se priva de la Eucaristía a los casados que tienen novia fija, pero que los domingos —y fiestas de guardar— van con su mujer oficial a misa, sin cortarse un pelo a la hora de ponerse en la cola para comulgar. O a aquellos otros que no tienen novia —como no sea pagando— y dedican un día fijo de la semana a financiar el oficio más viejo del mundo, de manera continua, mientras la cartera y la próstata aguanten.

EL COLMO DE LA DESFACHATEZ

Tampoco se le da carácter de pecado continuo al hecho de que un sacerdote conviva con una mujer. Lejos de ser suspendido a divinis de manera inmediata, el sacerdote no solo comulga, sino que además sigue consagrando y celebrando misa. Lo que se le recomienda es que —sin prisas— se plantee formalizar su relación. En ese sentido, Benedicto XVI escribió: «Cuando un sacerdote vive con una mujer, se debe examinar si podrían constituir un buen matrimonio. Si ese es el caso, ellos deben seguir ese camino» (Luz del mundo, 2010, p. 39).

LA DOBLE VARA DE MEDIR

Vamos, que cuando el amancebamiento lo practica un sacerdote —según parece— no existe ni pecado continuo ni escándalo. ¡Faltaría más! Claro que también —para acabarlo de arreglar— Benedicto XVI añadió: «La Iglesia no está aquí para colocar cargas sobre los hombros de la humanidad, y ella no ofrece ningún tipo de sistema moral» (Luz del mundo, 2010, p. 176).

Sin embargo, sí se priva de la Eucaristía a personas fieles a sus esposas y padres ejemplares, como son muchos de los DRNF, y ello por el gran «pecado continuo» de no haber pasado por la taquilla del Tribunal de la Rota —aunque mejor cabría decir de la Pota, que es lo que dan ganas: de potar hasta la primera papilla—. ¡Fariseos!

UN BOTÓN DE MUESTRA

Pues bien, sin querer entrar a analizar el significado de las palabras de Benedicto XVI cuando dice que la Iglesia Católica «no ofrece ningún tipo de sistema moral», sí voy a dedicar unas líneas al caso del ex obispo católico paraguayo Fernando Lugo:

Este personaje fue ejemplarmente obediente a la hora de cumplir su voto de celibato, así como a la hora de seguir la directriz vaticana de no hacer uso del preservativo, vulgo condón.

El resultado de tan disciplinada y ejemplar conducta se tradujo en un aumento de las madres solteras en Paraguay, ante lo cual, y siguiendo la recomendación de Benedicto XVI, otro obispo católico le recomendó al «casanova paraguayo» que se casara, para atenuar el escándalo que le envuelve y conseguir paz consigo mismo. «Lugo sabe lo que tiene que hacer, y entre esas cosas debe pensar en la posibilidad de casarse, formar un hogar con una de ellas», declaró a la televisión monseñor Claudio Giménez, obispo titular de la diócesis de Caacupé, en referencia a las tres mujeres que hasta entonces habían alegado haber tenido un hijo con Lugo.

El prelado manifestó que el casamiento «le va a traer paz y tranquilidad, va a aquietar las aguas». Esa «paz y tranquilidad» sería para la Conferencia Episcopal de turno, así como para la elegida como novia en la boda, y a lo mejor hasta para el propio obispo Lugo. ¿Pero qué paz y tranquilidad iban a tener el resto de madres solteras, y sus hijos, que deja en la calle el obispo «picarón»? ¡Vaya cinismo!

Pero veamos ahora, con más detalle, el culebrón del prelado picarón. Si se pierde por el camino, es normal, porque la historia es un tanto espesa y embrollada.

COMO CIEN AÑOS DE SOLEDAD, PERO MÁS DIVERTIDA

El obispo enemigo de los preservativos y amante de las jovencitas se enfrenta a reclamos de paternidad de mujeres que afirman haber tenido relaciones sexuales con él cuando se desempeñaba como obispo de San Pedro, a 400 kilómetros al norte, en el departamento más pobre del país. Fernando Lugo reconoció a un niño, Guillermo Armindo, hijo de Viviana Carrillo Cañete. En una demanda que retiró posteriormente, esta relató que mantenía relaciones con Lugo desde los 16 años. Otras dos mujeres le reclaman el reconocimiento de paternidad. Una de ellas, Benigna Leguizamón, le puso una querella para exigirle la prueba de ADN: afirma que su hijo, Lucas Fernando, es hijo de Lugo. El niño nació cuando ella trabajaba como limpiadora en la diócesis de San Pedro, la región más pobre del país, donde Lugo fue obispo entre 1994 y 2006. Una tercera, Damiana Hortensia Morán, también anunció que lo querellaría para que reconociera a su hijo Juan Pablo.

Gran sorpresa causó en los medios paraguayos la aparición de una «nueva» hija no reconocida del entonces presidente Fernando Lugo, Fátima Rojas, que resultó ser la «hija preferida» del ex obispo de San Pedro. Fátima es hija de Teresita de María Rojas Garceta, que además es madre de Liza Barriera —pareja de Juan Arrom, involucrado en el secuestro de la empresaria Edith de Debernardi— y de María Belén Rojas, cuya paternidad se atribuye al amigo de Lugo, Fulgencio «Kencho» Rodríguez, según una investigación de la periodista Mabel Rehnfeldt. La existencia de otra hija fue denunciada por la propia sobrina del presidente, Mirta Maidana, en el diario La Nación. Menudo culebrón.

Claro que el problema del obispo Fernando Lugo era con cuál de todas las mujeres con las que había tenido hijos debía casarse. Obviamente, la Iglesia Católica no privó a Fernando Lugo de recibir la Sagrada Eucaristía, a diferencia de lo que sucede con los DRNF. Según se ve, lo suyo no era pecado continuo, al no haberse divorciado y vuelto a casar por lo civil, que a lo que parece es uno de los peores pecados. De hecho, el obispo Fernando Lugo puede —aunque no debe— celebrar la Santa Misa, así como consagrar el pan y el vino, transformándose estos en el Cuerpo y la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.

DOCTORES TIENE LA IGLESIA, Y MALABARISTAS LOS CIRCOS

A fecha de hoy, en 2026, el ex obispo y expresidente paraguayo Fernando Lugo Méndez se encuentra retirado de la actividad política y sexual, por graves cuestiones de salud. A pesar de todos los «ex» que queramos añadirle, según la teología católica la ordenación episcopal imprime un «carácter sacramental» indeleble y permanente. Esto significa que, si él intentara consagrar el pan y el vino, el acto sería ilícito —está estrictamente prohibido por la Iglesia y rompe la comunión— pero ontológicamente válido. Claro, ¿no? Mejor me callo.

LO DE HOY ES TAN SOLO ARTILLERÍA LIGERA

Si algún talibán meapilas, con ínfulas de Torquemada, tiene ganas de más, que lo diga y continuaremos. A ver quién se aburre antes. Tengo un libro publicado sobre el tema, así que…

¡Ah!, por cierto, no soy anticlerical, sino anti-fariseo y anti-sanedrines reciclados, y con ellos no hago distingos a la hora de despreciarlos. Mis hermanos en la fe de Cristo son quienes cumplen sus mandatos, como la mayoría de sacerdotes y laicos católicos de a pie, y no esos empoderados purpurados que, con sus «buenismos» y postureos políticos, buscan la foto y el titular a imagen y semejanza del Gran Maestre Bergoglio.

Y ahora, la guinda del pastel:

El, hasta hace tan solo ocho meses, obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, se encuentra recluido en un piso en Madrid, pagado por la Conferencia Episcopal Española, tras dejar su cargo al haber sido acusado —e investigado— de presuntos abusos sexuales a un menor durante su etapa al frente del seminario de Getafe. La investigación canónica correspondiente fue archivada en mayo de 2026 por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, al no haberse podido acreditar que la persona denunciante fuera menor de edad en el momento de los hechos; el propio Vaticano se declaró, por ese motivo, «no competente». El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, ha precisado que «el tema sigue en Roma», de modo que, aunque esa vía concreta quede cerrada, el asunto no está formalmente zanjado. Zornoza, por su parte, ha calificado las acusaciones de «injustas y falsas» y conserva su título de obispo emérito de Cádiz y Ceuta.

¿Casualidad? ¡No! Con esta gente, rasques donde rasques, brota petróleo.