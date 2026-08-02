Ceuta y Melilla: la larga sombra del Sáhara

Lo ocurrido en Ceuta durante los últimos días de julio de 2026 obliga a España a mirar hacia el pasado, algo que tenía que haber hecho ya con garantía hace muchos, muchos años.

Se puede conjeturar sobre las redes de tráfico de personas, la difusión de informaciones falsas sobre una resolución judicial española, la pobreza, el desempleo juvenil y la expectativa de alcanzar territorio europeo… pero de lo que no se puede dudar es de la pasividad de los agentes marroquíes. ¿Por qué?

No existe, hasta este momento, prueba pública de que Estados Unidos o Israel hayan organizado o alentado esta entrada masiva, pero la ausencia de una prueba directa no impide formular una pregunta política esencial: ¿qué margen de actuación cree tener Marruecos frente a España y sobre qué respaldos internacionales descansa esa seguridad?

Retrocedamos en el tiempo.

Jerusalén, 21 de agosto de 1975

Henry Kissinger (secretario de Estado de Estados Unidos) recibió la confirmación de que se estaba preparando el proyecto de una gran marcha civil sobre el Sáhara español.

A Kissinger se le atribuye entonces el envío desde la Embajada estadounidense en Beirut de un telegrama cifrado dirigido a Rabat:

«Laissa podrá andar perfectamente dentro de dos meses. Él la ayudará en todo».

«Laissa» habría sido el nombre en clave de la proyectada Marcha Blanca, posteriormente rebautizada por Hassan II como Marcha Verde. «Él» sería Estados Unidos.

Conviene precisar que este telegrama concreto no ha sido localizado en los archivos desclasificados conocidos hasta la fecha, y que la documentación oficial revisada por historiadores —incluidas las transcripciones del Departamento de Estado— no confirma que Kissinger conociera de antemano los detalles operativos del plan marroquí; antes al contrario, apunta a que Washington fue tomado por sorpresa. El episodio mejor documentado, y el que sostiene con mayor solidez la tesis de una connivencia estadounidense con Rabat, es el que sigue.

París, 17 de diciembre de 1975

Cuatro meses después de aquel supuesto telegrama, Abdelaziz Bouteflika, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, se reunió con Kissinger en la residencia del embajador de Estados Unidos en París.

El Sáhara fue uno de los asuntos centrales de la conversación.

Bouteflika reprochó abiertamente a Washington que hubiera podido detener la Marcha Verde. Estados Unidos disponía de instrumentos económicos, militares y diplomáticos suficientes para presionar a Hassan II.

Kissinger lo negó inicialmente. Pero su explicación terminó revelando la verdadera jerarquía de intereses norteamericanos: impedir la marcha habría significado deteriorar por completo las relaciones con Marruecos y aplicar, en la práctica, una especie de embargo.

Cuando Bouteflika le recordó que Washington podía haber suspendido la ayuda económica y militar, Kissinger volvió a insistir en que eso habría supuesto arruinar las relaciones con Rabat. Después sostuvo que Estados Unidos no tenía demasiado interés en el Sáhara y negó haber favorecido a una de las partes.

La contradicción resulta evidente. Estados Unidos dejó expedito el camino de Hassan II.

La entrega española

El 14 de noviembre de 1975, con Franco agonizante y el régimen concentrado en garantizar su propia supervivencia, España firmó con Marruecos y Mauritania los denominados Acuerdos de Madrid.

Jurídicamente, aquellos acuerdos no transfirieron la soberanía sobre el Sáhara Occidental ni convirtieron a Marruecos o Mauritania en potencias administradoras legítimas. Así lo estableció posteriormente el dictamen jurídico de Naciones Unidas: el acuerdo únicamente articuló una administración temporal del territorio, sin resolver su estatuto internacional ni extinguir el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Políticamente, sin embargo, España se retiró y abandonó a los saharauis.

Treinta y cinco años después, en una entrevista concedida a Telemadrid en 2010, Julio Anguita lo expresó con una claridad que conserva toda su vigencia:

«La bandera española se arrió miserablemente. Entregamos el Sáhara. Lo dimos. Claudicamos».

No fue una retirada ordenada y neutral. Fue una claudicación ejecutada en el momento de mayor debilidad institucional del Estado español y aprovechada por una monarquía marroquí que comprendió perfectamente la situación.

El precedente de 2021

Ceuta ya sufrió en mayo de 2021 una operación de presión migratoria.

Más de 8.000 personas entraron irregularmente después de que las autoridades marroquíes relajaran el control fronterizo. Aquella actuación fue interpretada de manera generalizada como una represalia por la acogida hospitalaria en España de Brahim Ghali, dirigente del Frente Polisario.

La crisis terminó apaciguándose después del cambio de posición del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental. En marzo de 2022, España consideró el proyecto marroquí de autonomía como la propuesta más seria, realista y creíble para resolver el conflicto.

La conclusión es difícil de ignorar: Marruecos comprobó que la presión fronteriza producía consecuencias políticas.

La utilización de seres humanos desesperados como instrumento diplomático permitió trasladar a España el coste económico, social, humanitario y mediático de una disputa entre gobiernos. Marruecos no necesitó formular una amenaza militar ni cerrar formalmente la frontera. Le bastó con reducir temporalmente su vigilancia.

Washington, Rabat y Jerusalén

La relación entre Marruecos y Estados Unidos posee una profundidad estratégica que supera cualquier desacuerdo coyuntural.

En diciembre de 2020, la Administración estadounidense reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. El 8 de abril de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmó ese reconocimiento y calificó la propuesta marroquí de autonomía —«seria, creíble y realista»— como «la única base para una solución justa y duradera», subrayando que «una autonomía genuina bajo soberanía marroquí es la única solución viable».

Israel reconoció oficialmente en julio de 2023 la soberanía marroquí sobre el territorio saharaui. La decisión consolidó el entendimiento estratégico establecido entre ambos países tras la normalización de sus relaciones diplomáticas.

A esa relación contemporánea se añade una memoria histórica cuidadosamente cultivada.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el sultán Mohamed V se opuso a la legislación antisemita impuesta por el régimen francés de Vichy sobre los aproximadamente 250.000 judíos que vivían en Marruecos. Se le atribuye la frase —cuya formulación exacta cuestionan algunos historiadores— «En Marruecos no hay judíos; solo hay súbditos marroquíes».

Pero no es aquella memoria histórica la que determina por sí sola la política actual. Lo verdaderamente relevante es la convergencia contemporánea de intereses militares, diplomáticos, tecnológicos y territoriales entre Marruecos, Estados Unidos e Israel.

Ceuta y Melilla

Marruecos no ha reconocido oficialmente la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, pese a que ambas ciudades forman parte de España desde hace siglos.

Eso no significa que Rabat esté preparando necesariamente una ocupación militar. Una agresión convencional provocaría una reacción española, europea y probablemente atlántica de consecuencias imprevisibles.

La presión puede adoptar métodos mucho más ambiguos.

Puede presentarse como una movilización espontánea, una protesta civil, una crisis migratoria, una oleada humana alentada mediante rumores o una situación humanitaria aparentemente incontrolable. Puede desarrollarse sin uniformes, sin declaración de guerra y sin que resulte sencillo determinar dónde termina la inacción administrativa y dónde comienza la operación política.

Ese es el verdadero riesgo.

España cometería un error si esperase encontrar una orden escrita de Washington o Jerusalén autorizando una acción contra Ceuta o Melilla. En las relaciones internacionales, el respaldo no siempre adopta la forma de una instrucción expresa. Puede manifestarse mediante el silencio, la ambigüedad, la negativa a ejercer presión o la seguridad de que una determinada actuación no tendrá consecuencias importantes.

Eso fue precisamente lo que dejó entrever Kissinger en diciembre de 1975: Estados Unidos podía enfrentarse a Hassan II, pero no estaba dispuesto a pagar el precio político de hacerlo.

La lección del Sáhara

La historia no se repite de manera idéntica, pero proporciona métodos reconocibles.

En 1975, una marcha presentada como pacífica permitió ocultar una operación territorial. España, debilitada institucionalmente, renunció a defender sus compromisos y dejó el futuro del Sáhara en manos de Marruecos y Mauritania.

En 2021, la relajación de los controles fronterizos en Ceuta se convirtió en una herramienta de presión diplomática.

En julio de 2026, decenas de miles de personas volvieron a dirigirse en masa hacia territorio español. Las causas inmediatas de aquella tragedia deben investigarse, y no puede entenderse lo ocurrido, sin más, como un fenómeno migratorio espontáneo y aislado, porque no lo es.

España necesita conocer qué ocurrió, quién difundió los mensajes que movilizaron a miles de personas, cómo pudieron desplazarse hasta la frontera, qué instrucciones recibieron las fuerzas marroquíes y por qué los mecanismos de cooperación fallaron durante las horas decisivas.

Obviamente, cualquier decisión futura de negociación, presión, agresión o pillaje que adopte Marruecos hacia las ciudades españolas de Ceuta y Melilla contará con el beneplácito exterior y, con toda probabilidad, se presentará como una movilización pacífica disfrazada de crisis migratoria, funcionando como instrumento de presión demográfica y política.

Antonio Sánchez-Cervera