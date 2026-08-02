El Cielo de los egoístas

Si al Paraíso, según la doctrina de la Iglesia, van los mejores, y no hay familia sin oveja negra, ¿cómo se puede ser feliz y gozar del eterno Cielo prometido, cuando sabemos que algunos de nuestros seres más queridos sufren lo indecible en el Infierno; y además para toda la eternidad? ¿Qué felicidad es esa?

A no ser que la entrada en el Paraíso implique un estado de amnesia, una lobotomía del alma que en justicia se me hace complicada de entender, ya que, si nos roban nuestros recuerdos y sentimientos, ¿qué queda realmente de aquella alma encarnada que un día fufuimos…? Pues no quedaría nada, más que un espíritu mutilado e idiotizado; un muñeco astral. ¿Es eso? Porque de no ser así, tan solo podrían ser felices en el Cielo, los egoístas. ¿Es eso? Simplemente, no lo entiendo.

Y es que los autores de la espesa doctrina de la Iglesia, debieron de haber amado muy poco en su vida.

Tal vez, el Paraíso no sea un lugar estático, bajo el rasero de ´café para todos´; algo que me cuesta de creer.

Cómo es, no lo sé; pero tampoco es algo que me quite el sueño, porque, si pienso en Dios como Padre, sé que será lo mejor, aunque ahora me sea imposible de entrever.