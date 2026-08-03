Marruecos invadió España para celebrar el 27 aniversario de la Fiesta del Trono de Mohamed VI

El asalto a España, organizado por Marruecos a través de la frontera con Ceuta para celebrar el 27 aniversario de la Fiesta del Trono de Mohamed VI, era conocido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón porque le avisaron con antelación los servicios de información del CNI, pero el autócrata que nos vende a trozos no hizo nada para evitarlo.

Desde hace años Marruecos, que abre y cierra el grifo de su frontera con España con implacable interés de parte, nos invade con ilegales por tierra y por mar sin que el Gobierno haga algo eficaz por evitar un problema de seguridad nacional. Cuarenta y dos policías vigilaban la frontera de Ceuta antes del asalto, frente a los 60 que asegurarán las vacaciones de Sánchez en La Mareta.

Una de las consecuencias de la política de sumisión de Sánchez a Marruecos (reconocido como Estado el 2 de marzo de 1956, aunque el sultanato existe desde el año 789 con la dinastía Idrisida) ha sido la aceptación como territorio marroquí, sin pasar por las Cortes Generales, de la antigua provincia española del Sahara Occidentales, y lo ocurrido en los últimos días en Ceuta (ciudad española desde 1580, con 84.959 censados): la entrada a nado de cerca de setenta mil ilegales, como reacción al viaje de Sánchez a Argelia para mejorar las relaciones con este país (empeoradas tras la decisión sanchista de “entregar” a Marruecos el Sahara Occidental y negar el derecho de sus nacionales a votar si quieren ser independientes) y por otorgar la nacionalidad española a los saharauis, asunto que Mohamed VI no perdona ni permite. En lo que llevamos de año se han colado unos noventa mil (50 mil han regresado voluntariamente tras la invasión), colapsando los centros de acogida y demás servicios llamados sociales. Y los ilegales tan panchos y con cara de juerga, sabiendo que les damos cuidados gratis, subvenciones, holganza garantizada y hasta la nacionalidad española, y encima salen en televisión para que les vean familiares y amigos y generen más efecto llamada.

Esta actitud, mezcla de política gubernamental y leyes y sentencias absurdas (Tribunal Supremo, 29 junio 2026: si en el mar no hay vallas no se les puede devolver “en caliente”) de falsos derechos humanos y carentes de sentido común, provocan la rechifla de mafias y autoridades del país norteafricano. A raíz de la sentencia, la Guardia Civil propuso colocar balizas y redes a modo de frontera física, pero que si quieres arroz, Catalina. Solo ahora, tras el asalto, el Gobierno ha decidido instalarlas.

Y otra consecuencia es que Marruecos, un Estado de afanes expansionistas que no tiene definidas ni reconocidas sus fronteras de forma pacífica o universal, “exporta” marroquíes a Ceuta y Melilla (esta última perteneciente a España desde 1497 y con 86.896 habitantes, según el INE) cuando le conviene porque sabe que serán a futuro el apoyo a sus estrategias de ocupación como hizo en el Sahara con la marcha verde. En un estudio de 2019 de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) se afirmaba que el 43,4% de la población de Ceuta (37.000 de 84.959 habitantes) era musulmana, mayoritariamente de origen marroquí. De estos, unos 5.300 eran marroquíes no nacionalizados, lo que implica que, aproximadamente, 31.700 eran españoles musulmanes, nacionalizados o hijos de nacionalizados. Y esta proporción ha crecido hasta cerca del 50% en 2025 por la alta natalidad marroquí (Ceuta supera la media de España), confirmando el adagio del presidente argelino Houari Boumédiéne cuando vaticinó en Naciones Unidas, en abril de 1974, que “El vientre de nuestras mujeres nos dará la victoria” (sobre Europa).

Es lo que impulsa Marruecos para su particular beneficio y nosotros le ayudamos llevándonos mal con Estados Unidos y con Israel, antiguos aliados nuestros que, además, apoyaron con la UE la reconquista de España de la isla de Perejil cuando la ocuparon ilegalmente tropas marroquíes en 2001, que ahora, por culpa del autócrata Sánchez y su monigote de Exteriores, avalan a Marrueco, y aceptando que en los colegios públicos españoles se imparta el Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), cuyo control recae únicamente en el Gobierno de Marruecos y cuyos profesores son funcionarios de Rabat.

Para más inri hemos tenido que soportar la falsa acusación israelí en Naciones Unidas de que “España tiene enclaves coloniales” y que varios países de la Unión Europea (UE), a los que Sánchez ha llamado “egoístas”, nos hayan amenazado (Italia ya lo ha decidido) con excluirnos del espacio Schengen por no controlar nuestras fronteras exteriores y permitir que sean un coladero de ilegales que luego deambulan por la UE, creando rechazo e inseguridad.

El “campanudo” Albares Bueno, como le ha definido el diplomático Chencho Arias Llamas, convocó el viernes al Embajador de Italia para tirarle de las orejas porque el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani. había sido descortés al insinuar que España podría ser excluida de Schengen, pero aún no ha citado a la de Marruecos para reprocharle sus responsabilidades por la invasión. Es el resultado de una política exterior que es el hazmerreír internacional. Y además, el Gobierno lleva años sin autorizar el viaje del Rey a ambas ciudades autónomas porque requiere el permiso constitucional del Ejecutivo.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL