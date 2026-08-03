En los 80´, los mejores y peores años de mi vida, la mujer comienza en España una revolución, a nivel personal, que aún hoy no ha concluido. La fémina pasa de ser presa, a convertirse en depredadora, mientras el hombre, cada vez lo va pareciendo menos, al iniciarse en las cosméticas artes de una ´metro sexualidad´ que comenzaba a apuntar maneras.

Las chicas de mi generación, las que por protocolo, en principio me hubiese tocado seducir, al principio no cambiaron demasiado el ´chip´, y siguieron esperando sentadas, al seductor que las cautivara. Sin embargo, estas treintañeras pronto se encontraron con una auténtica horda de ´yogurinas´ que invadió sus, hasta ese momento, tradicionales territorios de caza; porque, no nos equivoquemos. la mujer siempre ha sido una cazadora mucho más hábil que el hombre. Así, mientras el macho, poco pensante, arremetía lanza en ristre contra su presa, la mujer practicaba la sofisticada y mortal técnica de la caza con ´cebo y trampa´. De esa guisa, los hombres, que en su inmensa mayoría pensaban con el pene, terminaban picando en alguno de los sibilinos anzuelos que, por sus narices, les paseaban a diario las habilidosas féminas.

Pero a lo que íbamos; de repente son estas ´yogurinas´ emergentes, las que irrumpen en el mercado, llevándose por delante todo lo que pillan; sin ir más lejos, a un servidor, más veces de las que la decencia y el decoro permiten enumerar. Así, el hombre pasó de ser el teórico cazador, (realmente nunca lo fue), a convertirse en codiciada presa. A partir de ese momento, las jovencitas pierden las vergüenzas que nunca llegaron a tener, y son ellas las que baten a los sorprendidos e inmaduros hombres.

Había llegado la revolución. Los hombres comienzan a acicalarse, y, poco a poco, los papeles se van invirtiendo. Es lo que había, y no había ya quien lo parara.

Al tiempo, muchas mujeres de la vieja escuela, se ven forzadas a cambiar sus tradicionales hábitos cinéticos, pasando a emular con bastante éxito, las novedosas y poco sofisticadas técnicas, de caza y captura, de las recién llegadas. Y los hombres, más felices que un ocho, se dejaron seducir, especialmente aquellos que, como un servidor, procedían de una época en que, para ´tocar teta´, antes tenías que pasar por la vicaría a jurar, aquello tan tenebroso de, ´hasta que la muerte nos separe´.

Toda esta historia viene a cuento de que tenía, desde hace un tiempo, una imagen de Charlotte Gainsbourg, que hoy ilustra este escrito, y una canción, “VICIOUS” del cantante Lou Reed, y tan solo falta el texto que conjugara ambas. Por fin, escarbando en el baúl de los recuerdos, la inspiración llegó.

Normalmente, suelo poner un enlace con el vídeo correspondiente, pero hoy no lo voy a hacer, entre otras cosas, porque la letra de la canción “VICIOUS”, me parece repugnante; aunque algo de ella, en los 80´, presuntamente sí pudo haber. Pero no diré más, si no es en presencia de mi abogado.

En su lugar, pondré otro vídeo que, aunque aparentemente no tenga nada que ver, bien podría servir, si saben ´ver´ entre líneas.