Eva Higueras: «¿En efectivo o tarjeta?»

El uso de metales preciosos como dinero tiene su origen en Mesopotamia alrededor del año 2.500 a.C. Desde entonces, el denominado dinero en efectivo ha pasado de unas manos a otras.

En la actualidad, se está produciendo un cambio de tendencia y el dinero en efectivo ha dado paso a la realización de los pagos cotidiano con tarjeta u otros medios electrónicos de pago.

Hemos entrado en un circulo viciosos pues cuanto menos se usa el dinero en efectivo, menos comercios aceptan su uso y ello conlleva que se reduzca el número de cajeros que permitan retirar efectivo.

España no es ajena a esta tendencia y así los pagos digitales no dejan de crecer entre los más jóvenes aunque el efectivo sigue utilizándose por muchos, especialmente por personas mayores, las cuales son las grandes perjudicadas pues el escaso conocimiento informático hace que las plataformas digitales les resulten difíciles de utilizar y, además, ven como el acceso a su dinero en efectivo se reduce por la reducción del número de cajeros y de entidades bancarias.

En Europa, especialmente en el norte y en el oeste, el dinero en efectivo ha ido perdiendo terreno.

Con la pandemia se aceleró esta tendencia y pagar “sin contacto” o con contactless se ha convertido en los más habitual, en la forma de pago más rápida y más cómoda.

Pero esta digitalización hace que dependamos mucho de la tecnología y esto comporta riesgos. La vulnerabilidad de los pagos electrónicos reside, entre otros, por las “caídas” de la red eléctrica y por la existencia de ciberataques y piratas informáticos, lo que puede llevar a un colapso dentro de un país o incluso a nivel internacional.

En nuestro país, el apagón del año 2025 dejó en evidencia que depender de un único medio de pago basado en la tecnología tiene sus riesgos.

En la primera mitad de 2025, casi el 57% de los pagos en la Eurozona se realizaron con tarjeta.

Visa, Mastercard o PayPal son las compañías que procesan buena parte de estas transacciones y éstas son redes gestionadas por empresas estadounidenses lo que supone no solo en una dependencia económica extranjera ( y control) sino también una importante herramienta de presión política.

Ante esto, Bruselas busca reducir la mencionada dependencia no solo por un tema financiero sino también como forma de proteger su autonomía tecnológica y la capacidad de decidir como se mueve el dinero dentro de Europa.

Es por este motivo que se ha creado Wero, un sistema de pago y monedero digital paneuropeo, impulsado por un consorcio de bancos europeos que busca ofrecer una alternativa a los gigantes de pago digitales extranjeros.

Wero es una iniciativa privada y, por ahora, está centrada en transferencias, pagos entre particulares y, se prevé, que pronto también se pueda utilizar en comercios.

Pero Bruselas también apuesta por el euro digital, un proyecto impulsado por el Banco Central Europeo que consiste en la creación una moneda electrónica común que no pretende eliminar al dinero en efectivo sino complementarlo.

El euro digital funcionaría como un medio de pago electrónico dentro de los países que tiene el euro como moneda. Podría utilizarse para realizar pagos mediante tarjeta o aplicación en el móvil. Sería un medio de pago o cobro adicional tanto para particulares como para empresas de la zona euro.

Valdis Dombrovskis, Vicepresidente de la CE y Comisario europeo del Euro y de Diálogo Social, considera necesaria la creación del euro digital para hacer frente a un mercado dominado hasta ahora por compañías extranjeras y además considera que su uso reforzará la seguridad y la resiliencia de los sistemas de pagos europeos, especialmente en un momento de crecientes tensiones geopolíticas.

El BCE prevé iniciar una prueba piloto de su aplicación móvil en 2027 para posteriormente efectuar un posible lanzamiento del euro digital en el año 2029.

Pero ante todos los cambios y avances mencionados en referencia a los medios de pago, no debemos de ignorar a la psicología. En este ámbito nos encontramos con “el dolor de pagar”: nuestro cerebro percibe un billete de 50 euros como algo valioso, nos cuesta desprendernos de él y esto es algo que no ocurre con los pagos con tarjeta.

Las familias están gastando más porque se sienten cómodas pagando con tarjeta, haciendo que todo parezca asequible sin importar el nivel de renta.

Pero no podemos poner “poner puertas al campo” y no nos queda otra que adaptarnos a los cambios que nos rodean pero ojalá que nos sigan preguntando al realizar una compra: ¿en efectivo o tarjeta?.