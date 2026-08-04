Victor Entrialgo: «España y la falta de previsión»

Basta ya de declaraciones. ¡Actúa, malvado botarate infame!. ¿Qué más tiene que pasar para que te vayas? Utilizar ésto es la última de sus vilezas. Cierto que hay imponderables en éste drama humano de miles de españoles que han perdido todo y no pueden ni siquiera recoger medicinas imprescindibles.

Toda una vida de trabajo y esfuerzo, una memoria de verdad, ¡no la que vendéis vosotros!. Personas desalojadas, agotadas, y la extraordinaria labor de bomberos, voluntarios con niños y mayores, el albergue, el entretenimiento de los niños, las peñas. Y ahora la invasión de Ceuta. Oleadas de 50.000 personas con 19 muertos en el agua.

Con el tiempo podremos deslindar lo inevitable de lo demás. Lo demás es lo que hacemos los españoles cuando ya no hay más remedio. Nada con antelación ni previsión.

Controlar las fronteras, disponer centros para las devoluciones de quienes entran ilegalmente, nombrar un mando único, limpiar los cauces de los ríos, los montes, la vegetación, reparar o asfaltar las carreteras, las inspecciones técnicas, los matorrales que invaden vías, arcenes y carreteras impidiendo ver las señales de tráfico, crear escuelas para jóvenes, residencias para mayores.

¿Resignación o Reasignación urgente de prioridades? Adelgazamiento del Estado y la administración, entre otros. ¿5.000 millones ha dado Sanchez para televisión a cuantos hidroaviones equivalen?

La procastinación, posponer las tareas repetidamente encuentra su más notorio paradigma en el gobierno de la nación, incluso de forma deliberada con algunos indocumentados rebosantes de ideología afirmando con certeza que hay que dejar actuar sabiamente a la naturaleza.

Cuanto más indocumentados más asesoramientos son necesarios y mayor es la deuda para sostenerse en el poder con pactos contra natura y con el diablo para retenerlo, con equilibrios inestables que concilian los intereses de pequeñas minorías de trepas muy poco selecta, que se exige poco a sí misma, de lo cual sale perjudicada la mayoría que delega y no remueve a los mercachifles.

Mientras, millones de desempleados llegados de muy lejos, piden dinero por las calles a gente que no le sobra, con millones de penas susceptibles de voluntaria redención, mientras arden descuidadas 100.000 hectáreas en Ávila, Guadalajara, Toledo que han resultado calcinadas por el mayor incendio que sepamos en medio de muy altas temperaturas y casi 100.000 personas desalojadas.

¿Pactos contra la emergencia climática ? ¡Lárgate ya farsante demagogo!. Pandemia, nevadas, Riadas….y una historia de desertización que está gente desconoce por dedicarse a revolver huesos y tumbas.

Cuando todo pase y se atienda de verdad a los afectados, esperemos extraer enseñanzas de una tragedia como éste terrible incendio y sirva como catarsis para comenzar siquiera alguna prevención de lo que sea con la naturaleza y las tecnologías.

Resulta curioso que esa procastinación sea compatible con el hecho de que, cuando sucede lo irremediable, nuestros voluntarios son los mejores, la solidaridad la mayor, nuestros deportistas todos a una lo acaban de demostrar, lo que pone de manifiesto que los valores que los españoles tenemos, aunque nuestros políticos eludan flagrantemente sus responsabilidades políticas, son válidos si los completamos con la prevención, aunque haya gobernantes negligentes y culpables empeñados en acabar con ellos. ¿Qué más tiene que pasar, farsante demagogo inútil jefe de una banda de delincuentes, para que te vayas?