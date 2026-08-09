Dato, mata relato

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PUNTOS CLAVE DEL BALANCE SOBRE ESPAÑA

La Brunete Pedrete Periodística de TVE
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Según el Ranking Real de Corrupción en la UE, ESPAÑA, junto a Rumania, Bulgaria, y Hungría, forman el furgón de cola de los países percibidos como los más corruptos de la Unión Europea.

Por otro lado, el Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), mantuvo a España en situación de «NO CONFORMIDAD», en su informe de mediados de 2026. El organismo advierte que España sigue sin aplicar de forma satisfactoria las 19 recomendaciones formuladas en 2019, (correspondientes a la quinta ronda de evaluación sobre el gobierno central y las fuerzas de seguridad), por lo que le concedió un nuevo plazo de seis meses para acreditar avances reales.

PUNTOS CLAVE DEL BALANCE SOBRE ESPAÑA:

Grado de cumplimiento: De las 19 recomendaciones iniciales, España mantiene 16 cumplidas de manera parcial y 3 pendientes de cualquier tipo de avance efectivo, sin haber completado ninguna al 100%.

Aforamientos: El GRECO insiste en la necesidad de reformar y acotar el sistema de responsabilidad penal y el procedimiento especial de aforamiento para miembros del Gobierno, de modo que no suponga un obstáculo procesal para la justicia en casos de corrupción.

Grupos de presión (lobbies) y asesores: Se critica la ausencia de una regulación formal y transparente que supervise la actividad de los grupos de interés, la falta de publicación obligatoria de agendas de altos cargos con lobistas y el vacío en el régimen de incompatibilidades y exclusividad de los asesores políticos.

Prevención de conflictos de interés: El organismo europeo señala que faltan estrategias integrales y específicas dirigidas a los altos cargos del ejecutivo central, requiriendo normas más estrictas y una supervisión real sobre las declaraciones de bienes y actividades.

¡Ánimo, Sanchinflas, quítate la corbata, córtate las ´patas´, móntate un ´TikTok´, y nos lo explicas!

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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