¿Por qué aceptamos el chantaje de Marruecos?

Por culpa de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, España se ha convertido en un Estado permanentemente chantajeado por Marruecos que organiza periódicas invasiones por tierra y por mar de nuestras fronteras y que amenaza con aumentarlas si el Rey Felipe VI visita Ceuta y Melilla.

No es solo que unas leyes absurdas y mal llamadas de derechos humanos digan que prevalece el interés de un menor marroquí a quedarse en España y no devolverle con sus padres y su red de afectos, sino que ni siquiera Marruecos está obligado a tutelarle si su familia le mandó solo a España, le abandonó con teléfono móvil y órdenes de avisar a la policía en cuanto ellos regresaran a Marruecos, le rechaza, no la tiene o no la encuentran. La obligación es del Estado al que ha entrado ilegalmente o ha sido abandonado intencionadamente por sus progenitores y no en este caso de Marruecos, en donde ni hay guerra, ni es un Estado fallido ni ha ocurrido una calamidad natural que haya devastado el país. Simplemente porque no le da la gana.

En los últimos diez años, con estadísticas de este tipo recogidas en las Memorias Anuales de la Fiscalía General del Estado, ninguno de los casi 15.000 menores marroquíes no acompañados que ha entrado a España ha sido repatriado al mal vecino del sur. ¿No es de rechifla? Como se pregunta Pablo de Lora Deltoro, catedrático de Filosofía del Derecho, en un artículo en The Objetive, ¿”Cuándo se ha decidido que los menores que llegan desde Marruecos no tienen fronteras, que son una suerte de Peter Pan? ¿Y quién lo ha determinado así?” El principio universal de que los menores deben estar al cuidado de sus familias se ha arrumbado en el trastero para dar paso a otro más moderno y de buten: un menor puede ir a dónde quiera y cuando quiera.

Carlos Echeverría Jesús, uno de los mayores especialistas españoles en seguridad, director del Observatorio de Ceuta y Melilla y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), lleva años advirtiendo que “Marruecos no es un buen vecino” y que “la condescendencia mostrada por los últimos gobiernos españoles se ha demostrado ineficaz”.

Y a las pruebas me remito: el Rey Felipe VI no puede visitar Ceuta y Melilla, ejemplo de convivencia y armonía de cuatro culturas: cristiana, islámica, judía e hindú, como antaño lo fue Toledo entre las tres primeras, hasta “que sea oportuno” y “en coordinación con el Gobierno”. Es decir: el Jefe del Estado no puede visitar y apoyar a los españoles en territorio patrio hasta que Marruecos diga que sí. ¿Hasta cuándo tanta humillación?

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL