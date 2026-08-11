Murmullos entre sombras…

Guerra

El susurro de algún rezo

Muerta, Muerte, Final.
Muerta, Muerte, Final. PD
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Y destellando muerte metálica, en el brillar de nuestros aceros, afilamos las espadas bajo una luna triste y callada.

Murmullos entre sombras…, el susurro de algún rezo, y luego nada, tan solo el sonido de un disparo lejano que se apaga.

Y luego el viento; ese frío y sucio viento que entre sombras se desliza pintando futuras mortajas.

Y al bostezar la mañana liberamos nuestros hierros, hambrientos de carne humana; y borrachos de sangre, y ebrios de gloria y póstumas medallas, con el infierno escrito en los ojos, gritando entraremos en batalla, ignorando si esa noche brindaremos con vino, o seremos almas sin cuerpo, huéspedes de la muerte en su morada.

Al bostezar la mañana, cuanto, entre el enemigo y nosotros, no haya más distancia que la que mide la bayoneta calada, un segundo antes de ser clavada.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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