Y destellando muerte metálica, en el brillar de nuestros aceros, afilamos las espadas bajo una luna triste y callada.

Murmullos entre sombras…, el susurro de algún rezo, y luego nada, tan solo el sonido de un disparo lejano que se apaga.

Y luego el viento; ese frío y sucio viento que entre sombras se desliza pintando futuras mortajas.

Y al bostezar la mañana liberamos nuestros hierros, hambrientos de carne humana; y borrachos de sangre, y ebrios de gloria y póstumas medallas, con el infierno escrito en los ojos, gritando entraremos en batalla, ignorando si esa noche brindaremos con vino, o seremos almas sin cuerpo, huéspedes de la muerte en su morada.

Al bostezar la mañana, cuanto, entre el enemigo y nosotros, no haya más distancia que la que mide la bayoneta calada, un segundo antes de ser clavada.