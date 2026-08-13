Hay políticos que gobiernan desde un despacho, políticos que hacen oposición desde una rueda de prensa y políticos que parecen haber convertido las redes sociales en su principal trinchera. Un vídeo, una declaración, una fotografía, unas cuantas publicaciones y a esperar que el algoritmo haga el resto.

Pero la política no funciona exactamente así.

La política se parece bastante más a aquello que los clásicos llamaban el ágora: un lugar donde había que estar, escuchar, discutir y, sobre todo, dar la cara.

Y ahí aparece Daniel Sirera.

El presidente del PP de Barcelona ha hecho de la calle una de sus principales formas de entender la política. No porque las redes sociales no importen —sería absurdo negarlo—, sino porque parece tener claro que una publicación puede transmitir un mensaje, pero difícilmente puede sustituir una conversación.

Y conversar con un ciudadano implica algo que no siempre abunda en política: valentía.

Porque en una red social uno controla el encuadre, el mensaje y hasta el momento de publicación. En la calle, no. Allí puede aparecer el vecino enfadado, el comerciante que lleva años reclamando lo mismo, la persona que discrepa de tu partido o aquel que simplemente quiere decirte a la cara lo que piensa.

Y hay que escucharle.

Eso es precisamente lo que hace especialmente llamativo el método Sirera.

La política que no se esconde

No todo en política consiste únicamente en salir a la calle y hacerse una fotografía. La presencia territorial cobra verdadero sentido cuando sirve para escuchar, detectar problemas y convertir esas conversaciones en propuestas.

Y eso es precisamente lo que da valor a la política de proximidad.

Disposición a exponerse.

Y eso tiene mérito.

Sirera podría limitarse a la actividad institucional, a los plenos, a los despachos y a los argumentarios. Podría dejar que otros recorrieran los barrios mientras él se concentrara en la maquinaria política. Sin embargo, ha escogido una fórmula mucho más incómoda: estar permanentemente en contacto con el territorio.

Y la calle no perdona.

Roma ya sabía que la política se ganaba también en el forum. Los candidatos necesitaban dejarse ver, hablar con los ciudadanos y conseguir su confianza. Dos mil años después hemos sustituido el foro romano por Instagram, TikTok y X, pero hay algo que no ha cambiado: el ciudadano sigue queriendo saber quién tiene delante.

La diferencia es que hoy algunos parecen creer que basta con aparecer en una pantalla.

Sirera parece querer demostrar lo contrario.

La calle como punto de partida

La política de barrio no puede quedarse en una fotografía ni en una publicación. La calle es el punto de partida desde el que construir propuestas y llevar la voz de los vecinos a las instituciones.

Ahí está precisamente la oportunidad de una forma de hacer política basada en la proximidad.

Porque el ciudadano puede agradecer que un político vaya a verlo, pero sobre todo espera que aquello que cuenta sirva para algo. Que una queja se transforme en una iniciativa. Que un problema termine encima de una mesa. Que una reivindicación encuentre respuesta.

Y ese es el camino que convierte la cercanía en política útil.

Sirera tiene por delante precisamente ese reto: seguir haciendo de la calle una fuente permanente de propuestas, iniciativas y trabajo institucional.

No se trata solamente de estar.

Se trata de escuchar y actuar.

Un político que se expone

Pero hay algo que sí merece ser reconocido: Sirera es un político valiente.

Valiente porque se expone.

Valiente porque no parece tener miedo a caminar por barrios donde no todo el mundo comparte sus ideas.

Valiente porque escuchar al ciudadano significa aceptar que algunas veces te dirá cosas que no quieres escuchar.

Y valiente porque, en una política cada vez más profesionalizada en torno a la comunicación, salir constantemente a la calle supone renunciar a una parte del control del relato.

Un despacho es previsible.

La calle, no.

Y precisamente por eso hace falta valor.

Barcelona necesita políticos que conozcan sus barrios más allá de los mapas electorales. Políticos capaces de entender que la ciudad no termina en el Ayuntamiento y que los problemas reales no siempre llegan en forma de informe.

La inseguridad, el comercio, la limpieza, la vivienda, los servicios públicos o el deterioro de determinados barrios no son conceptos abstractos. Tienen rostros, nombres y calles.

Y para encontrarlos hay que salir.

Menos pantalla, más cara a cara

Las redes son necesarias. La comunicación también. Un político que no sepa comunicar hoy está condenado a desaparecer del debate público.

Pero existe una diferencia fundamental entre comunicar política y hacer política.

Lo primero puede hacerse delante de una cámara.

Lo segundo exige, muchas veces, ponerse los zapatos y salir.

Ese parece ser el camino que ha escogido Daniel Sirera.

No es perfecto. Ningún político lo es. Pero hay algo que resulta difícil discutir: hace falta valor para estar permanentemente donde cualquiera puede acercarse y decirte lo que piensa.

En tiempos en los que algunos políticos parecen más preocupados por conseguir una buena fotografía que por mantener una conversación, Sirera está apostando por algo tan sencillo como el contacto directo.

Y quizá ahí esté la clave.

No se trata de elegir entre redes o calle.

Se trata de que las redes sirvan para contar lo que se ha hecho en la calle y no de utilizar la calle únicamente para llenar las redes.

Porque al final, por mucho que cambie la tecnología, la política sigue teniendo una regla que no ha cambiado desde el ágora griega hasta nuestros días:

hay que estar donde está la gente.

Y Daniel Sirera, guste más o guste menos, parece haber decidido estar.

Calle, calle y calle.