El Che Guevara: el héroe de la camiseta que la historia desnuda

Hay personajes que pasan a la historia por lo que hicieron. Y hay otros que, con el paso del tiempo, terminan pasando a la historia por la imagen que otros construyeron de ellos.

Ernesto «Che» Guevara pertenece, en buena medida, a esta segunda categoría.

Su rostro aparece estampado en camisetas, banderas, carteles, mochilas y paredes de medio mundo. La famosa fotografía de Alberto Korda convirtió su mirada desafiante y su boina en un símbolo universal de rebeldía. Para generaciones de jóvenes, el Che sigue representando la lucha contra el poder, la defensa de los pobres y la resistencia frente al sistema.

Pero existe una pregunta que convendría hacerse antes de convertir una fotografía en una bandera: ¿qué ocurre cuando apartamos la camiseta y abrimos los libros de historia?

Porque detrás del icono había un hombre. Detrás del hombre, una revolución. Y detrás de aquella revolución hubo violencia, fusilamientos, represión política y una concepción del poder difícilmente compatible con aquello que hoy entendemos por libertad.

EL CHE QUE NO CABE EN UNA CAMISETA

El Che no fue simplemente un joven idealista con una boina.

Fue un revolucionario marxista convencido de que la violencia podía ser una herramienta legítima para transformar la sociedad y conquistar el poder. Participó activamente en la Revolución cubana y, tras la caída de Fulgencio Batista en 1959, pasó a ocupar responsabilidades de enorme relevancia dentro del nuevo régimen encabezado por Fidel Castro.

Uno de los capítulos más controvertidos de su trayectoria fue su vinculación con los procesos y ejecuciones llevados a cabo en la fortaleza de La Cabaña, en La Habana, después del triunfo revolucionario.

Allí fueron juzgados y fusilados numerosos miembros y colaboradores del régimen anterior. La responsabilidad exacta de Guevara en cada una de aquellas ejecuciones ha sido objeto de debate histórico, pero su papel como comandante de La Cabaña y su defensa pública de la justicia revolucionaria forman parte de una realidad que difícilmente encaja con el retrato edulcorado del guerrillero romántico.

El propio Guevara llegó a defender ante Naciones Unidas, en 1964, la existencia de fusilamientos revolucionarios.

Conviene recordarlo.

Porque una cosa es enfrentarse a una dictadura y otra muy diferente aceptar que, una vez conquistado el poder, el nuevo régimen pueda decidir quién merece vivir y quién merece morir en nombre de una revolución.

La historia del siglo XX ofrece demasiados ejemplos de cómo empieza ese camino.

LA REVOLUCIÓN QUE PROMETÍA LIBERTAD

La Revolución cubana nació denunciando la corrupción, la desigualdad y la dictadura de Batista. Muchos cubanos encontraron en ella una esperanza de cambio.

Pero la historia posterior fue muy distinta de aquella promesa inicial.

El nuevo régimen terminó consolidando un sistema comunista de partido único, restringiendo la oposición política y limitando severamente libertades civiles y políticas.

Y el Che no fue un observador distante de ese proceso.

Fue uno de sus protagonistas.

Desde sus responsabilidades políticas y económicas defendió la construcción de una sociedad socialista y la creación del llamado «hombre nuevo»: un ciudadano cuya vida debía quedar subordinada a los objetivos de la revolución.

Ahí aparece una diferencia fundamental entre dos concepciones políticas.

Para el pensamiento colectivista, el individuo puede convertirse en una pieza al servicio de un proyecto superior.

Para una concepción liberal y conservadora de la sociedad, ocurre precisamente lo contrario: el poder existe para proteger a la persona, no para convertirla en instrumento de una ideología.

La libertad no es un premio que el Estado concede cuando considera que el ciudadano se lo merece.

Es el punto de partida.

CUANDO EL ESTADO SE CONVIERTE EN UNA RELIGIÓN

La historia europea ya había demostrado, antes incluso de la Revolución cubana, los peligros de convertir una ideología en una verdad absoluta.

El siglo XX fue el gran laboratorio de los totalitarismos.

Desde la Unión Soviética de Stalin hasta la Alemania de Hitler, pasando por los experimentos comunistas posteriores en Europa y Asia, existe una constante que debería resultar imposible de ignorar: cuando el poder se convence de que posee una verdad histórica absoluta, empieza a considerar legítimo eliminar a quienes se interponen en su camino.

El enemigo deja de ser un ciudadano.

Se convierte en un obstáculo.

Y el obstáculo puede terminar convertido en preso, represaliado o muerto.

George Orwell comprendió perfectamente ese mecanismo. En 1984 describió una sociedad en la que el poder no pretende simplemente gobernar al ciudadano, sino controlar su pensamiento.

No hace falta compartir todas las ideas de Orwell para entender la advertencia.

La libertad política necesita límites al poder.

Y necesita algo todavía más importante: ciudadanos que puedan decir «no» al Estado sin acabar perseguidos por ello.

EL «HOMBRE NUEVO» Y LA LIBERTAD INDIVIDUAL

El proyecto del Che no aspiraba únicamente a cambiar un Gobierno.

Pretendía transformar al ser humano.

Guevara consideraba que la revolución debía crear un nuevo tipo de ciudadano, desprendido del individualismo y entregado a la causa colectiva.

El problema aparece cuando alguien decide qué debe ser ese «hombre nuevo».

Porque entonces surge inevitablemente otra pregunta: ¿qué ocurre con quien no quiere serlo?

¿Qué ocurre con el ciudadano que quiere pensar de otra manera?

¿Con el trabajador que no quiere militar?

¿Con el joven que quiere abandonar el país?

¿Con el opositor que quiere fundar un partido distinto?

¿Con el periodista que quiere criticar al Gobierno?

Ahí es donde el romanticismo revolucionario comienza a chocar contra la realidad.

Porque una sociedad libre no necesita fabricar ciudadanos ideológicamente perfectos.

Necesita ciudadanos libres.

Y TAMBIÉN LAS MUJERES

Existe otra contradicción poco mencionada cuando se contempla el icono del Che desde una perspectiva puramente romántica.

La propaganda revolucionaria presentó el comunismo como una vía hacia la emancipación de la mujer. Sin embargo, dentro del proyecto revolucionario guevarista, la emancipación no se planteaba principalmente como autonomía individual frente al poder, sino como incorporación de hombres y mujeres a la construcción socialista.

La mujer debía participar en la revolución.

Pero la cuestión verdaderamente importante es otra: ¿podía decidir libremente qué quería hacer con su propia vida al margen de la revolución?

Porque una mujer no es verdaderamente libre si simplemente cambia una autoridad por otra.

No necesita que un marido, un partido, una iglesia, un sindicato o un Estado decidan por ella.

Necesita algo mucho más sencillo y mucho más revolucionario: poder elegir.

La libertad individual no debería depender de la ideología que gobierne.

EL MITO NECESITA UNA FOTOGRAFÍA

Hay algo fascinante en la construcción del mito del Che.

El revolucionario que combatía el capitalismo terminó convertido en una de las mercancías más rentables de la cultura capitalista.

La fotografía tomada por Alberto Korda el 5 de marzo de 1960 acabó convirtiéndose en una de las imágenes políticas más reproducidas de la historia.

Y ahí aparece una de las grandes ironías del personaje.

El enemigo del capitalismo terminó convertido en una marca.

Camisetas. Pósteres. Tazas. Mochilas. Pegatinas.

El mercado hizo algo que probablemente habría resultado paradójico para Guevara: convirtió su rostro en un producto.

La revolución terminó vendiéndose en tiendas de todo el mundo.

Pero la propaganda tiene precisamente esa capacidad: seleccionar una imagen, simplificar un personaje y eliminar todo aquello que molesta.

La boina permanece.

Los fusilamientos desaparecen.

La mirada desafiante permanece.

La represión desaparece.

La fotografía permanece.

La historia completa, no tanto.

LA DERECHA NO NECESITA MIEDO A LA HISTORIA

Desde una posición de derechas no hace falta borrar al Che.

Ni prohibir su fotografía.

Ni impedir que alguien lleve una camiseta con su rostro.

De hecho, la derecha debería ser la primera interesada en que la historia se estudie completa.

Porque no hay nada más débil que una ideología que necesita censurar a sus adversarios para sobrevivir.

La respuesta al mito no debe ser otro mito.

Debe ser la realidad.

Podemos reconocer que Guevara fue un personaje históricamente relevante. Que tuvo capacidad de movilización. Que desempeñó un papel decisivo en la Revolución cubana. Que se convirtió en un símbolo mundial.

Pero reconocer su importancia histórica no obliga a convertirlo en héroe.

Tampoco hace falta sustituir un culto por otro.

La historia adulta no funciona con santos y demonios.

Funciona con hechos.

Y los hechos obligan a recordar que el Che defendió la violencia revolucionaria, participó en el aparato político y económico del régimen cubano y defendió un modelo de sociedad en el que la libertad individual quedaba subordinada al proyecto revolucionario.

DE ROBESPIERRE A CASTRO: CUANDO LA REVOLUCIÓN SE COME A SUS HIJOS

La historia ofrece una lección especialmente incómoda para quienes romantizan las revoluciones.

La Revolución francesa comenzó proclamando libertad, igualdad y fraternidad y terminó atravesada por el Terror.

Robespierre terminó ejecutado por la misma maquinaria revolucionaria que había contribuido a impulsar.

La Revolución rusa prometió liberar al proletariado y acabó construyendo bajo Stalin un Estado policial responsable de purgas, deportaciones y millones de víctimas.

La lección no es que toda revolución termine necesariamente igual.

La lección es otra: cuando una causa se considera moralmente superior, existe el peligro de que sus dirigentes empiecen a pensar que cualquier medio está justificado para alcanzar el fin.

Y ahí es donde la defensa de la libertad necesita algo más que buenas intenciones.

Necesita límites.

Necesita propiedad.

Necesita pluralismo.

Necesita separación de poderes.

Necesita prensa libre.

Necesita elecciones.

Y, sobre todo, necesita que el Estado no pueda convertirse en dueño de la conciencia del ciudadano.

NO HACE FALTA ARRANCAR AL CHE DE LAS CAMISETAS

Quizá haya llegado el momento de dejar de mirar al Che desde la camiseta y empezar a mirarlo desde los libros.

No para demonizarlo.

No para convertirlo en caricatura.

Sino para comprenderlo.

Porque una sociedad que convierte a los revolucionarios en iconos sin estudiar aquello que hicieron corre el riesgo de enamorarse de sus símbolos sin comprender sus consecuencias.

El Che quiso cambiar el mundo mediante una revolución.

Pero la historia no debería juzgarle únicamente por la épica de sus discursos, la fotografía de Korda o la imagen del guerrillero que murió en Bolivia.

Debe juzgarle también por sus ideas, sus decisiones y el régimen que ayudó a construir.

Y esa es, probablemente, la verdadera advertencia.

Nunca debemos juzgar una ideología por la belleza de sus promesas, sino por aquello que ocurre cuando esas promesas se convierten en poder.

Porque la libertad no consiste en sustituir a un amo por otro.

No consiste en cambiar una dictadura por una dictadura con otro color.

No consiste en entregar al Estado las decisiones que antes pertenecían al individuo.

La libertad consiste precisamente en que nadie pueda arrogarse el derecho de decidir por nosotros qué debemos pensar, qué debemos creer o qué debemos ser.

Por eso el Che puede seguir siendo un icono.

Puede seguir apareciendo en camisetas.

Puede seguir siendo estudiado.

Puede incluso seguir siendo admirado por quien conozca su historia y comparta sus ideas.

Pero una cosa es llevar su rostro.

Y otra, muy distinta, saber qué había detrás de él.

Porque cuando se cuentan solamente las fotografías, las frases épicas y la leyenda del guerrillero romántico, aparece un héroe.

Cuando se estudian también la violencia revolucionaria, los fusilamientos, la represión y su concepción del poder, aparece un personaje mucho más complejo.

Y bastante menos cómodo.

Quizá esa sea la mejor manera de mirar al Che desde una sociedad libre: sin censura, sin miedo y sin propaganda.

Con memoria.

Con historia.

Y con una convicción que debería estar por encima de cualquier revolución:

ninguna ideología vale más que la libertad de la persona.