17-A: nueve años después, las víctimas siguen esperando que nadie las olvide

Hay tardes que una ciudad recuerda para siempre. No porque aparezcan señaladas en los calendarios, sino porque quedan grabadas en la memoria de quienes las vivieron. Barcelona tiene una de esas fechas: el 17 de agosto de 2017. Aquel día, el terrorismo yihadista golpeó el corazón de la ciudad y convirtió Las Ramblas, uno de los lugares más emblemáticos de España, en el escenario de una barbarie. Una furgoneta recorrió el paseo arrollando a peatones y sembrando muerte. Horas después, la amenaza reapareció en Cambrils. Dieciséis personas fueron asesinadas y cientos más quedaron afectadas de una u otra manera. Nueve años después, la pregunta ya no es solamente qué ocurrió aquel día. La pregunta es qué hemos hecho desde entonces por quienes lo sufrieron.

Porque el 17-A no terminó cuando la furgoneta dejó de avanzar. No terminó cuando los terroristas fueron abatidos. No terminó cuando los servicios de emergencia abandonaron Las Ramblas. Ni siquiera terminó cuando la Audiencia Nacional dictó sentencia. Para una víctima, el atentado continúa de otra manera. Continúa en una cicatriz, en una pesadilla, en una rehabilitación, en una indemnización que no llega, en un reconocimiento que tarda, en una pregunta que sigue sin respuesta. Continúa cada vez que el calendario vuelve a señalar el 17 de agosto.

Y aquí conviene decir algo que debería ser elemental, pero que nueve años después todavía necesita ser repetido: las víctimas no pueden ser las grandes olvidadas de la historia del 17-A.

Los terroristas eligieron Barcelona porque querían golpear una sociedad abierta. Querían convertir la normalidad en miedo. Querían que una calle llena de turistas se transformara en una trampa. Querían demostrar que cualquiera podía ser un objetivo. Y durante unos minutos consiguieron sembrar el terror. Pero no consiguieron destruir aquello que pretendían destruir: la voluntad de una ciudad de seguir viviendo.

Una tarde de agosto que se convirtió en una pesadilla

Las Ramblas estaban abarrotadas aquella tarde. Barcelona vivía uno de sus habituales días de verano. Turistas haciendo fotografías, familias paseando, trabajadores terminando su jornada, comerciantes atendiendo sus negocios y vecinos cruzando uno de los grandes ejes de la ciudad. Nadie esperaba una tragedia. Nadie caminaba pensando que podía convertirse en víctima de un atentado.

Entonces apareció la furgoneta.

Y todo cambió.

En cuestión de segundos, la tranquilidad desapareció. La gente comenzó a correr. Los comercios cerraron sus puertas. Los teléfonos empezaron a sonar. Familias enteras intentaban localizarse. Los servicios de emergencia acudieron al lugar. Las fuerzas de seguridad intentaban comprender qué había sucedido mientras la noticia comenzaba a extenderse por toda España y, poco después, por el mundo.

Las imágenes eran estremecedoras. Las Ramblas, habitualmente asociadas a la vida, al turismo y al bullicio, aparecían llenas de ambulancias, policías y ciudadanos tratando de ayudar.

El terrorismo había elegido un símbolo.

No había atacado solamente a las personas que se encontraban en aquel tramo del paseo. Había intentado atacar una forma de vida.

Una ciudad abierta.

Una ciudad europea.

Una ciudad donde cualquiera podía caminar tranquilamente por una calle sin preguntarse quién tenía al lado.

Eso es precisamente lo que hace tan brutal el terrorismo yihadista. No busca solamente matar. Busca sembrar desconfianza. Busca que la sociedad tenga miedo de sus propios espacios públicos. Busca que el ciudadano mire a su alrededor y piense que el peligro puede estar en cualquier parte.

Por eso combatirlo no consiste únicamente en detener a los terroristas después de que actúen. Consiste, sobre todo, en impedir que lleguen a actuar.

La célula que quería provocar una masacre mayor

El ataque de Las Ramblas no fue un hecho aislado. Formaba parte de una operación terrorista más amplia que tuvo su segundo escenario en Cambrils. Allí, durante la madrugada, los agentes de los Mossos d’Esquadra se enfrentaron a los integrantes de la célula.

La operación terrorista quedó finalmente desarticulada, pero no sin dejar otra víctima mortal: Ana María Suárez López.

Aquella noche terminó de confirmar lo que durante las primeras horas apenas comenzaba a comprenderse: Barcelona y Cambrils habían sido víctimas de una operación yihadista organizada.

La investigación posterior permitió reconstruir el proceso de radicalización de la célula y su preparación de los atentados. Tres miembros supervivientes terminaron sentándose en el banquillo de la Audiencia Nacional y fueron condenados.

Pero la sentencia judicial, por importante que sea, nunca puede ser el último capítulo de la historia.

Porque la historia real no está únicamente en los documentos judiciales.

Está en las familias.

Está en los hospitales.

Está en quienes tuvieron que aprender a vivir con una ausencia.

Está en quienes sobrevivieron.

Está en quienes todavía recuerdan.

Y está también en quienes, nueve años después, siguen preguntando.

Dieciséis muertos no son una cifra

Hay una costumbre inevitable cuando una tragedia pasa a formar parte de los libros de historia: los seres humanos terminan convirtiéndose en números.

Dieciséis muertos.

Más de un centenar de heridos.

Cientos de afectados.

Pero no eran números.

Eran personas.

Tenían nombres.

Tenían padres.

Tenían hijos.

Tenían amigos.

Tenían planes.

Tenían una vida.

Y aquella vida fue interrumpida por el fanatismo terrorista.

Por eso cualquier homenaje que no ponga a las víctimas en el centro corre el riesgo de convertirse en una ceremonia vacía.

Las víctimas no necesitan que los políticos compitan por aparecer en primera fila.

Necesitan que se les escuche.

No necesitan fotografías institucionales.

Necesitan respuestas.

No necesitan discursos grandilocuentes.

Necesitan que sus derechos sean respetados.

Y no necesitan que nadie hable en su nombre sin escuchar primero qué reclaman.

Necesitan memoria, justicia y dignidad.

La batalla que empezó después del atentado

Existe una parte del 17-A que no aparece en las imágenes más conocidas. Es la historia del día después.

El día en que los medios comenzaron a marcharse.

El día en que las cámaras dejaron de apuntar a Las Ramblas.

El día en que los políticos regresaron a sus despachos.

Para muchas víctimas, aquel día no significó el final.

Significó el comienzo de otra batalla.

La rehabilitación.

Los tratamientos psicológicos.

Las indemnizaciones.

El reconocimiento oficial.

Los procedimientos administrativos.

Las declaraciones.

Los recursos.

Los informes médicos.

La necesidad de explicar una y otra vez lo ocurrido.

Y es ahí donde una sociedad debe preguntarse si está haciendo suficiente.

Porque resulta muy sencillo decir que España está con las víctimas cuando las cámaras están encendidas.

La verdadera prueba llega cuando las cámaras se apagan.

Cuando una persona necesita ayuda meses después.

Cuando una familia necesita una respuesta años después.

Cuando un superviviente reclama un reconocimiento.

Cuando alguien todavía arrastra secuelas psicológicas.

Ahí es donde se demuestra si las instituciones están realmente al lado de las víctimas o si el compromiso se limita a una ceremonia anual.

El Estado tiene una deuda con quienes sufrieron

El Estado tiene una obligación esencial: proteger a sus ciudadanos.

Y cuando un Estado no consigue impedir un atentado, existe otra obligación que no puede desaparecer: proteger a quienes han sido víctimas.

No se trata de caridad.

Se trata de justicia.

No se trata de un favor.

Se trata de una responsabilidad.

Una democracia que reconoce a sus víctimas del terrorismo debe garantizar que ninguna de ellas tenga que sentirse abandonada.

Y, sin embargo, a lo largo de estos años han aparecido testimonios y reclamaciones que deberían hacer reflexionar a cualquier responsable público. Afectados que han denunciado retrasos, dificultades para ser reconocidos, problemas en la atención y una sensación de abandono que resulta difícil de aceptar.

¿De verdad puede una persona sobrevivir a un atentado terrorista y años después sentirse obligada a luchar contra la burocracia para demostrar que merece ayuda?

La respuesta debería ser no.

Rotundamente no.

Una víctima del terrorismo no debería tener que suplicar al Estado que recuerde lo que le ocurrió.

El Estado debería estar allí antes de que tenga que pedirlo.

Seguridad sin complejos

El 17-A dejó otra lección que algunos prefieren olvidar: la seguridad importa.

Y mucho.

Una ciudad puede ser abierta, cosmopolita y acogedora y, al mismo tiempo, exigir medidas de seguridad firmes.

No existe contradicción.

La libertad no está enfrentada a la seguridad.

La seguridad es una condición necesaria para que exista libertad.

Sin seguridad, la libertad se convierte en una palabra bonita.

Sin seguridad, los ciudadanos tienen miedo de utilizar los espacios públicos.

Sin seguridad, los padres empiezan a preguntarse si sus hijos están protegidos.

Sin seguridad, la ciudad pierde parte de su tranquilidad.

Por eso hablar de prevención antiterrorista no debería provocar complejos.

Hablar de radicalización no debería ser considerado incómodo.

Hablar de control y vigilancia sobre quienes puedan constituir una amenaza no debería ser automáticamente presentado como una cuestión ideológica.

Y defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no debería ser una posición partidista.

Es sentido común.

Los policías necesitan medios.

Necesitan formación.

Necesitan inteligencia.

Necesitan coordinación.

Necesitan respaldo político.

Y necesitan saber que, cuando llega el momento de enfrentarse al terrorismo, detrás de ellos existe un Estado dispuesto a respaldarlos.

La policía estuvo allí

Mientras muchos ciudadanos corrían intentando ponerse a salvo, hubo profesionales que corrieron en dirección contraria.

Policías.

Sanitarios.

Bomberos.

Emergencias.

Trabajadores.

Personas que no sabían si el peligro había terminado y, aun así, permanecieron allí.

En Cambrils, los Mossos d’Esquadra se enfrentaron directamente a los terroristas.

No es una cuestión menor.

Cuando una sociedad habla de seguridad, debe recordar que detrás de esa palabra hay personas.

Personas que arriesgan su vida.

Personas que reciben llamadas cuando los demás intentan ponerse a salvo.

Personas que entran en escenarios de los que todos los demás quieren salir.

Por eso resulta imprescindible que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuenten con los medios necesarios y con un respaldo institucional inequívoco.

No hay seguridad sin policías.

No hay prevención sin inteligencia.

No hay respuesta sin profesionales preparados.

Y no hay Estado fuerte si quienes lo defienden en la calle sienten que las instituciones les dan la espalda.

Las preguntas que siguen abiertas

Nueve años después, todavía es legítimo preguntar.

¿Qué se sabía antes del atentado?

¿Cómo se radicalizó la célula?

¿Qué información manejaban las distintas instituciones?

¿Funcionaron correctamente los mecanismos de coordinación?

¿Hubo señales que pudieron haberse interpretado antes?

¿Qué errores se cometieron?

¿Qué se aprendió?

Y, sobre todo, ¿se ha hecho todo lo necesario para evitar que vuelva a ocurrir?

Preguntar no significa cuestionar a quienes estuvieron en primera línea.

Preguntar tampoco significa utilizar a las víctimas.

Preguntar significa tomarse en serio una tragedia.

Una democracia fuerte no tiene miedo a las preguntas.

Las responde.

Y si descubre errores, los corrige.

Porque lo verdaderamente peligroso no es reconocer que algo pudo hacerse mejor.

Lo peligroso es no aprender.

El problema de la radicalización

El 17-A también debería haber servido para comprender que la radicalización no aparece de la nada.

No aparece en una tarde.

No aparece cuando una persona decide cometer un atentado.

Existe un proceso previo.

Hay discursos.

Hay entornos.

Hay adoctrinamiento.

Hay contactos.

Hay propaganda.

Hay aislamiento.

Y en determinados casos existe una transformación ideológica que puede terminar conduciendo a la violencia.

Combatir ese proceso exige inteligencia, prevención y firmeza.

Y exige también abandonar determinadas ingenuidades.

Una sociedad abierta no puede ser una sociedad indefensa.

Una democracia tolerante no puede ser una democracia incapaz de protegerse.

Y una política de integración no puede confundirse con cerrar los ojos ante quienes utilizan el fanatismo para amenazar la convivencia.

La lucha contra el terrorismo no puede esperar a que el terrorista empuñe un arma.

Debe comenzar mucho antes.

No todos los musulmanes son terroristas; todos los terroristas deben ser combatidos

Hay que decirlo con claridad para evitar cualquier manipulación: el terrorismo yihadista no representa a todos los musulmanes ni permite señalar colectivamente a personas por su religión u origen.

Precisamente por eso hay que identificar correctamente al enemigo.

El enemigo es el fanatismo.

El enemigo es la radicalización violenta.

El enemigo es quien pretende imponer mediante el terror una ideología totalitaria.

Y frente a ese enemigo no puede existir relativismo.

La defensa de la convivencia exige distinguir entre ciudadanos que viven pacíficamente y quienes abrazan la violencia terrorista.

Pero esa distinción tampoco puede convertirse en una excusa para ignorar señales de radicalización.

La tolerancia no significa tolerar el terrorismo.

La libertad religiosa no significa libertad para preparar atentados.

La democracia no puede ser utilizada como herramienta para destruir la propia democracia.

La memoria no pertenece a ningún partido

Hay otra batalla que conviene evitar.

La apropiación política del 17-A.

El atentado no pertenece a ningún partido.

No pertenece al Ayuntamiento de Barcelona.

No pertenece a la Generalitat.

No pertenece al Gobierno de España.

No pertenece a la oposición.

Pertenece a las víctimas.

Y cuando llega el 17 de agosto, la prioridad debería ser recordar a quienes murieron y escuchar a quienes sobrevivieron.

No convertir el aniversario en una competición de fotografías.

No utilizar a las familias como decorado.

No transformar el dolor en propaganda.

Las víctimas merecen mucho más.

Merecen que sus nombres sean recordados.

Merecen que sus reclamaciones sean escuchadas.

Merecen que sus preguntas sean respondidas.

Y merecen que quienes tienen responsabilidades públicas entiendan que la memoria no puede quedarse en un minuto de silencio.

Este año, Sant Jaume

Este 2026 el homenaje tendrá un escenario distinto.

Las obras en Las Ramblas han obligado a trasladar el acto a la plaza de Sant Jaume, frente al Ayuntamiento y la Generalitat.

El lugar cambia.

El recuerdo no.

Y hay algo simbólico en esa imagen.

Las instituciones frente a las víctimas.

Los representantes públicos frente a las familias.

El poder frente a quienes fueron golpeados por el terrorismo.

Ese día, las instituciones deberían escuchar.

Escuchar más que hablar.

Porque el 17-A no necesita una competición de discursos.

Necesita memoria.

Necesita respeto.

Y necesita compromiso.

El homenaje verdadero no consiste en quién ocupa la primera fila.

Consiste en qué ocurre cuando termina la ceremonia.

Porque las víctimas siguen ahí

El problema de las tragedias es que los medios terminan marchándose.

Las portadas cambian.

Los periodistas buscan nuevas noticias.

La política gira hacia otro asunto.

La sociedad continúa.

Y es lógico.

Una sociedad no puede vivir permanentemente instalada en el duelo.

Pero las víctimas no tienen esa posibilidad.

Para ellas, el 17-A no es solamente una noticia.

Es una parte de su vida.

Por eso el aniversario debe servir para recordar algo que nunca debería perderse: el tiempo no convierte a una víctima en menos víctima.

Nueve años no borran las secuelas.

Nueve años no devuelven a los muertos.

Nueve años no eliminan las preguntas.

Nueve años no convierten el dolor en una cuestión histórica sin importancia.

El tiempo pasa.

La responsabilidad permanece.

Las Ramblas no pueden ser territorio del miedo

Y, sin embargo, hay una victoria que Barcelona debe reivindicar.

Las Ramblas siguen llenas.

Los turistas regresaron.

Los vecinos volvieron.

Los comercios abrieron.

Las terrazas se llenaron.

La ciudad continuó.

Eso es importante.

Porque el terrorismo quiere que el miedo sobreviva al atentado.

Quiere que la gente cambie sus hábitos.

Quiere que las calles queden vacías.

Quiere que un lugar quede asociado para siempre al horror.

Barcelona no puede concedérselo.

Caminar por Las Ramblas no significa olvidar a los muertos.

Volver a una terraza no significa minimizar la tragedia.

Llevar a los niños al centro no significa ignorar la historia.

Significa que los terroristas no han conseguido decidir cómo vive una ciudad.

Y esa es una victoria que merece ser reivindicada.

Pero vivir no significa olvidar

Seguir adelante no significa pasar página.

Hay una diferencia enorme.

Pasar página puede significar olvidar.

Seguir adelante significa recordar y continuar.

Barcelona debe hacer ambas cosas.

Debe recordar a sus víctimas y seguir viviendo.

Debe reforzar la seguridad y mantener su carácter abierto.

Debe exigir prevención y defender la libertad.

Debe respaldar a sus policías y proteger a sus ciudadanos.

Debe escuchar a los supervivientes y exigir respuestas cuando existan preguntas legítimas.

No hay contradicción.

Hay responsabilidad.

La deuda que España todavía tiene

Nueve años después, España tiene una deuda con las víctimas del 17-A.

Una deuda de memoria.

Una deuda de reconocimiento.

Una deuda de atención.

Una deuda de justicia.

Y una deuda de seguridad.

No se trata de mantener permanentemente abierta una herida.

Se trata de no dejar solos a quienes la llevan.

Porque una nación se reconoce también en la manera en que trata a quienes han sufrido por defender la libertad que todos disfrutamos.

Y aquí no debería haber izquierdas ni derechas.

Aunque sí debería existir una convicción que tradicionalmente ha estado en el centro del pensamiento liberal y conservador: el Estado tiene como una de sus primeras obligaciones proteger la vida, la libertad y la seguridad de sus ciudadanos.

Cuando esa protección falla, la respuesta no puede ser esconderse detrás de la burocracia.

Tiene que ser redoblarla.

Más prevención.

Más inteligencia.

Más coordinación.

Más medios para la Policía.

Más apoyo a las víctimas.

Más firmeza contra la radicalización.

Y cero complejos frente al terrorismo.

El verdadero homenaje

El 17 de agosto volverá a guardarse silencio.

Pero el silencio no debe ser el final.

Debe ser el principio.

El principio de una reflexión sobre lo que ocurrió.

Sobre lo que falló.

Sobre lo que aprendimos.

Sobre lo que todavía falta.

Y sobre cómo tratamos a quienes sobrevivieron.

Porque el verdadero homenaje no es una corona de flores.

Es que una víctima pueda recibir ayuda.

Es que una familia pueda obtener respuestas.

Es que un superviviente no tenga que sentirse abandonado.

Es que un policía tenga los medios para protegernos.

Es que una ciudad esté preparada.

Es que un joven no caiga en las redes del fanatismo.

Es que el terrorismo encuentre una sociedad firme y no una sociedad paralizada.

Ese es el homenaje que importa.

Las víctimas primero

Este 17-A, Barcelona volverá a recordar.

Esta vez será en Sant Jaume.

Las obras habrán cambiado el escenario.

Los años habrán cambiado muchas cosas.

Pero hay algo que no puede cambiar: el lugar que deben ocupar las víctimas.

Primero ellas.

Después las instituciones.

Y después la política.

Porque el 17-A no necesita héroes de despacho.

Necesita memoria.

No necesita discursos vacíos.

Necesita compromiso.

No necesita propaganda.

Necesita verdad.

Y no necesita una sociedad atemorizada.

Necesita una sociedad libre, segura y consciente de que la libertad no se defiende sola.

Las Ramblas volverán a llenarse.

Y deben seguir llenándose.

Porque una ciudad que vuelve a caminar después de haber sido atacada demuestra que no se rinde.

Pero cada vez que alguien vuelva a recorrer aquel paseo debería existir también un recuerdo.

El recuerdo de quienes no pudieron continuar.

El recuerdo de los que fueron asesinados.

El recuerdo de los que sobrevivieron.

El recuerdo de los que ayudaron.

El recuerdo de los policías, sanitarios, bomberos y ciudadanos que estuvieron allí.

Y el recuerdo de una verdad que no puede negociarse: el terrorismo fue el culpable y las víctimas no tienen que pedir perdón por exigir justicia.

Nueve años después, España debe seguir mirando de frente al 17-A.

Sin complejos.

Sin relativismos.

Sin olvidar.

Con respeto por las víctimas.

Con reconocimiento para quienes las protegieron.

Con firmeza frente al terrorismo.

Y con la seguridad como una obligación irrenunciable.

Porque recordar no es vivir en el pasado.

Recordar es impedir que el pasado vuelva a repetirse.

Y porque mientras haya una víctima que siga esperando una respuesta, el 17-A seguirá siendo una deuda pendiente.

Las víctimas primero. Siempre.

La memoria, sin complejos.

La seguridad, sin excusas.

Y el terrorismo, nunca.