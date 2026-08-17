Federico Sánchez Arias: «¿Cómo nacieron los Evangelios Canónicos?»

Es preciso que indiquemos que la expresión “Evangelio” es una palabra griega euangelion que llegó al español a través de la palabra latina evangelium y que significa literalmente buena noticia. Los evangelios son el corazón/alma de la fe cristiana.

Los evangelios son escritos de los primeros cristianos que recogen las predicaciones de los discípulos de Jesús de Nazaret sobre el mensaje, muerte y resurrección del Maestro nazareno. Por ello tienen una importancia fundamental en el cristianismo.

Debemos señalar que la expresión «evangelio» es empleada por primera vez en los escritos de Pablo de Tarso (carta a los corintios, año 57) respecto a las comunidades cristianas.

Hacia el siglo II-III había unos cien evangelios, con la misma dignidad unos que otros entre los cristianos, por lo que ya por entonces hubo intentos de dilucidar cuales serían los evangelios que deberían tenerse como auténticos transmisores del verdadero y esencial mensaje de vida de Jesús.

Con la definición Evangelios Canónicos se indican los cuatro Evangelios oficialmente reconocidos por la Iglesia como un dogma de fe y canon de las Sagradas Escrituras. Este reconocimiento tuvo lugar desde los tiempos de las primeras comunidades cristianas y fue confirmado a través de los siglos, conociendo su consagración con el Concilio de Trento (1545-1563). Los tres Evangelios de Marcos, Mateo y Lucas también son llamados evangelios “sinópticos”, porque su texto, colocado en tres columnas paralelas, muestra muchas similitudes en la narración, en la disposición de los episodios evangélicos, a veces incluso en piezas individuales, con frases idénticas o con ligeras diferencias.

Solamente son admitidos cuatro Evangelios en base a la Tradición Apostólica: la transmisión plena del mensaje de Cristo, desde los orígenes del cristianismo, mediante la predicación, el testimonio, las instituciones, el culto y los escritos inspirados por el Espíritu Santo.

Esta ha permitido y posibilitado a la Iglesia que estos cuatro y sólo estos cuatro evangelios sean incorporados en el canon del Nuevo Testamento.

¿Cómo nacieron los Evangelios Canónicos?

La realidad viene impuesta en base a tres etapas, diferentes y complementarias:

Vida pública de Jesús (años 27-30 d. C).

Los hechos y enseñanzas de Jesús, que culminan con su pasión, muerte y resurrección.

Generación apostólica, constituida por los apóstoles y sus más cercanos colaboradores (años 30-70 d. C).

A través de la predicación fueron constituyendo comunidades cristianas, donde se celebraba y se transmitían las palabras y testimonio del Maestro.

De aquí, nace la necesidad de ir poniendo por escrito palabras, discursos, parábolas, milagros, controversias y otros acontecimientos fáciles de recordar para ser transmitidos.

Segunda generación cristiana (años 70-100 d. C.). Después de la muerte de los Apóstoles y de aquellos que conocieron a Jesús, se ve necesario poner por escrito las tradiciones que las diversas comunidades cristianas habían conservado fielmente. Entre estas tradiciones destacan la tradición de Pedro, la de Santiago, la de Juan y la de Pablo (¿la de María Magdalena?)

La mayoría de los expertos consideran que los cuatro evangelios fueron escritos entre los años 65 y 100 d. C.:

Marcos: 68-73

Mateo: 70-100

Lucas: 80-100

Juan: 90-110)

No obstante, otros expertos proponen fechas más tempranas.

Tres de los evangelios canónicos, Marcos, Mateo y Lucas, presentan entre sí importantes similitudes; por la semejanza que guardan entre sí se denominan sinópticos (synopsis: vista conjunta), es decir, que se basaron en un texto y siguieron su planteamiento principal, fundamental.

Vamos a comentar la denominada «teoría de las dos fuentes» Sirve para explicar las diferencias y semejanzas de los Evangelios Sinópticos. Según esta, teoría, el Evangelio de Marcos sería el más antiguo de los tres, y habría sido utilizado como fuente por Mateo y Lucas; ello explicaría la gran cantidad de material común a los tres evangelios. No obstante, dado que los evangelios fueron escritos en tiempo y lugares diferentes, no parece tener excesivo sentido práctico.

La Fuente Q. También conocida como Documento Q, Evangelio Q, Evangelio de los dichos Q o simplemente Q, derivado de en alemán Quelle («fuente»), sostiene que entre los evangelios de Lucas y Mateo se han observado coincidencias que no aparecen en el de Marcos que consistiría básicamente en una serie de dichos o enseñanzas de Jesús sin elementos narrativos.

El descubrimiento en Nag Hammadi del Evangelio de Tomás en 1945 es de naturaleza fundamental. Este texto antiguo, se supone que está basado en la tradición oral de la Iglesia primitiva, siendo una recopilación de palabras y dichos atribuidos a Jesús

El Evangelio de Juan es, sin duda alguna, el último de los evangelios canónicos, de fecha bastante más tardía que los tres sinópticos. En él, los milagros no son presentados como tales, sino como «signos», siendo una relación de gestos que tienen una significación profunda: revelar la gloria del Maestro Jesús. Se piensa que el autor de este evangelio tuvo a su disposición una fuente, no sabemos si oral o escrita, sobre los «signos» de Cristo, independiente de los evangelios sinópticos; dicha fuente se ha denominado Evangelio de los Signos. Como hipótesis, se formuló por primera vez en 1941.

Tradicionalmente, se atribuye la autoría de los evangelios:

A Mateo, apóstol de Jesús.

A Marcos discípulo de Pedro.

A Lucas, médico de origen sirio discípulo de Pablo de Tarso.

Y a Juan, apóstol de Jesús.

Sin embargo, hasta hoy no ha sido determinada aún la autoría real de cada evangelio.

Debemos destacar que el Evangelio de Juan no contiene ninguna de las parábolas mencionadas en los otros Evangelios, y ofrece una interpretación mucho más mística del ministerio de Jesús. Concentrado preferentemente en su actuación en Judea, fue escrito después de los otros tres Evangelios, posiblemente a finales del siglo I d.C.