Isabel Díaz Ayuso no tendrá oficina en un ático mientras se rehabilita la Real Casa de Correos

El ministro para la Transformación Digital, la Función Pública y otras hiervas, Óscar López Águeda, ha ganado la partida del ático comprado por la Comunidad de Madrid que -dicen- iba a ser oficina temporal de la Presidencia mientras durasen las obras de la Real Casa de Correos, cuyos trabajos han comenzado.

El revuelo ha llevado a la Comunidad a venderlo y destinar los fondos a ayudas para los damnificados en los incendios forestales en la provincia. La Presidencia de la Comunidad de Madrid no tiene (¡gracias a Dios!) vivienda oficial para su titular, a diferencia de otras Comunidades Autónomas que, como las del País Vasco y Cataluña, cuentan con auténticos palacios para albergarle con todos los gastos pagados por el contribuyente.

En una solvente información facilitada por la Agencia EFE el 31 de mayo de 2024 se decía que “la variedad del mapa autonómico español se manifiesta, como en tantas otras cosas, en la forma en que cada región atiende la vivienda de su presidente, pues frente a las señoriales residencias presidenciales de algunas capitales hay otros lugares donde no existe nada en este sentido”.

En el País Vasco, el lehendakari tiene una residencia oficial en Vitoria (Ajuria Enea); la Generalitat de Cataluña también dispone de residencia oficial: la Casa dels Canonges, un edificio en pleno barrio gótico de Barcelona, adyacente al Palau de la Generalitat; la Junta de Castilla y León, la región más extensa de España, cuenta con una vivienda en Valladolid para cubrir necesidades puntuales de alojamiento del presidente, actualmente Alfonso Fernández Mañueco (PP), que reside en su vivienda familiar de Salamanca. Hasta 2019 esa residencia, utilizada por los presidentes autonómicos desde 1985, era una céntrica vivienda del paseo de Recoletos con casi 200 metros cuadrados y un precio de unos 3.100 euros mensuales. Mañueco promovió un cambio de inmueble al considerar excesivo ese importe, y por la actual se pagan cerca de 1.500 euros al mes. El presidente de Galicia cuenta con residencia oficial en Monte Pío (Santiago de Compostela), que se inauguró durante el último mandato de Manuel Fraga Iribarne, pero el actual titular de la Xunta, Alfonso Rueda Valenzuela (PP), no vive allí habitualmente, sino que la compagina con su residencia familiar en Pontevedra. En Extremadura, el presidente cuenta con una residencia oficial en Mérida. Se trata de un chalé con jardín y piscina en la avenida José Fernández López, a orillas del río Guadiana y a diez minutos a pie de la sede del Gobierno autonómico. Su uso no ha sido constante, y de hecho en su día José Antonio Monago lo puso en venta, aunque no llegó a concretarse ninguna operación. El Gobierno de Canarias tenía dos residencias oficiales, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, pero se emplean para otros usos y no como residencia de los presidentes. El presidente, Fernando Clavijo Batlle (CC), vive en su casa de La Laguna (Tenerife) y no recibe ayuda económica.

Algunas autonomías, sin tener residencia oficial, sí cuentan con dependencia específica para tal uso. Es el caso de Asturias: en la sede de Presidencia del Principado, en Oviedo, hay un apartamento habilitado para el jefe del Ejecutivo, aunque Adrián Barbón Rodríguez (PSOE) vive en Laviana, concejo del que es natural, a unos 40 kilómetros de Oviedo, y utiliza el apartamento de vez en cuando. Lo mismo ocurre en Castilla-La Mancha: su sede de Presidencia (el Palacio de Fuensalida) cuenta con un pequeño apartamento de dos habitaciones que no implica gastos y que existe desde la época del presidente José Bono Martínez. El presidente actual, Emiliano García-Page Sánchez (PSOE), reside en su vivienda privada de Toledo y no recibe ninguna ayuda.

En Andalucía no hay residencia oficial pero sí ayudas a la vivienda a diputados y altos cargos de fuera de Sevilla. Su presidente, Juanma Moreno Bonilla (PP), vive en una casa de su propiedad en Alcalá de Guadaíra, por la que está pagando una hipoteca. Aunque es diputado por Málaga, renunció a la ayuda que concede el Parlamento de Andalucía. En la Comunitat Valenciana tampoco hay residencia para el president de la Generalitat, pero sí una compensación económica, establecida en 1995, tanto para los miembros del Gobierno valenciano como para los altos cargos que tengan que cambiar su vivienda habitual como consecuencia del cargo, y que supone el 14 % de la retribución anual.

En Aragón, la ley del Presidente de Aragón establece que «el Gobierno dispondrá, para uso de la persona titular de la presidencia, de una residencia oficial, con el personal, servicios y dotación correspondientes». Pero no existe de momento y el presidente, Jorge Azcón Navarro (PP), vive en su domicilio particular y no recibe ayuda adicional. Caso similar es el de Murcia, donde el estatuto del presidente de la región dispone el derecho de «ocupar la residencia oficial que se establezca, con el personal, servicios y dotación correspondientes, dentro de criterios de austeridad que sean compatibles con la dignidad del cargo». A efectos prácticos ni hay residencia oficial, ni complemento salarial, ni ayuda para vivienda.

En las autonomías uniprovinciales (Madrid, Baleares, Cantabria, Navarra y La Rioja) y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no existen ni residencias oficiales ni complementos específicos, por lo que cada presidente vive en su propio domicilio y corre con sus gastos.

Óscar López Águeda, con la colaboración de El País, ha ganado la partida, pero parece difícil que con estas argucias logre la presidencia de la Comunidad de Madrid cuando Díaz Ayuso sea ya la primera presidenta del Gobierno de España.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL