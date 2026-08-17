Ramiro Grau Morancho: «El Rey de la Mareta»

El psicópata de libro sigue en La Mareta, pasando de todo, e invitando a familiares y amigotes, a gastos pagados, para que le rían las gracias.

En su psicopatía necesita “admiradores”, aunque sean pagados…

Media España está ardiendo, pronto habrá que incluir en el catálogo de ocupaciones del INEM la de “incendiario” y Ceuta ha sido invadida y okupada por turbas de indigentes, violadores y, posiblemente, soldados de paisano de Marruecos (a juzgar por cómo eran organizados los días de la invasión, reconociendo la autoridad de alguno de los okupas), pero aquí no pasa nada.

Y si pasa, ¡no importa!

Hace ya varios años vengo rezando para que ese sea el último verano de Sánchez en La Mareta…, pero sigue y sigue.

Claro que la cobardía de Felipe VI al no atreverse a ir a La Mareta para no molestar a Sánchez, también es de juzgado de guardia.

¿Qué hemos hecho los españoles para tener un Jefe del Estado que no sirve para nada, ni aporta valor añadido alguno…?

Me recuerda a los procuradores de los tribunales, que también son fácilmente prescindibles, y no se notaría mucho.

El art. 56 de la Constitución otorga al Rey y Jefe del Estado, unas facultades arbitrales y moderadores, para regular el buen funcionamiento de las instituciones, pero, en la práctica no las ejerce, o lo que sería todavía peor, nadie le hace ni puto caso.

Está claro que Sánchez es, de facto, el autoproclamado jefe del Estado, y “rey de La Mareta”, y solo hay que ver como tenía allí desplegados a un centenar y medio de guardias civiles, policías nacionales y agentes de paisano, para proteger a “Su Sanchidad”.

Y yo me pregunto:

¿Qué hemos hecho los españoles para tener que soportar a este psicópata…?

Y, lo que es peor:

¿Porqué somos tan cobardes que no salimos a las calles para decirle a España, y al mundo, que ya estamos hasta los cojones de él y su banda…?