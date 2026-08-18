Juntos descubrimos la magia de la adolescencia

Entre el Cielo y el Infierno

Compañeros de correrías y gamberradas

Infancia, Niñez, Adiós
Infancia, Niñez, Adiós. PD
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En estas fechas se cumplen 10 años del fallecimiento de ´Angelito´, el que fue y sigue siendo el mejor amigo que he tenido en esta vida, y posiblemente en otras anteriores. Y no especifico la fecha exacta de su muerte, porqué solo Dios y él la conocen.

El 16 de agosto de 2016, encontraron el cuerpo de Ángel en su casa, en la habitación que hacía las veces de despacho biblioteca; quieto, frío, ausente… Llevaba varios días muerto sin que nadie se hubiese dado cuenta. Ese suele ser el patético final de aquellos que, como Ángel y un servidor, no solo no temen la soledad, sino que ´se enrollan´ con ella.

Nos conocimos con tan solo 3 años de edad, en el pequeño parque urbano al que nuestras madres nos llevaban a corretear. Vecinos durante toda la vida, coincidimos en el mismo colegio, y en la misma clase.

Juntos descubrimos la magia de la adolescencia. Compañeros de correrías y gamberradas; confesores mutuos de nuestros primeros pecados…; de nuestros primeros sueños, miedos y esperanzas. Parece que fue ayer.

Años y años, creciendo juntos, y luego, con los primeros achaques, también descubrimos juntos que nos estábamos haciendo viejos. Pero él, no quiso esperar y se fue antes, ahorrándose vivir el horror del bicho chino, y todo lo que vino detrás, que hicieron bueno el dicho ´las desgracias nunca vienen solas´, especialmente cuando aparece un chulo mala sombra, a engordar la cosa suya, a costa nuestra.

En fin, Ángel murió como había vivido…, como había querido, y seguramente merecido; solo.

Sé que cuando llegue mi hora, él vendrá a buscarme para llevarme a ese lugar, entre el Cielo y el Infierno, donde los ángeles sin alas, aguardan pacientes, una nueva oportunidad; un nuevo comienzo.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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