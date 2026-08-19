El porqué del dolor

El dolor y el placer físico no tienen otra función que la de proteger el cuerpo que habitamos, ya que si no fuéramos capaces de sentir frío, no nos protegeríamos frente a él, del mismo modo que si no fuéramos capaces de sentir calor no buscaríamos los medios para remediarlo.

Si no sintiéramos hambre, no comeríamos y moriríamos de inanición. Si no sintiéramos sed, no beberíamos, y moriríamos deshidratados. Si no sintiéramos el escozor de la quemadura, seríamos incapaces de graduar nuestra distancia al fuego…

El frío, el calor, el hambre, la sed, las quemaduras… dolor; un dolor que nos permite sobrevivir y que forma parte del diseño del cuerpo humano; un diseño que compartimos con el resto de las especies animales.

El dolor físico no debemos de verlo como una maldición o un castigo, sino como un brillante diseño inteligente sin el cual el cuerpo no sobreviviría ni veinticuatro horas.

Otro tanto sucede con el placer físico. El placer de calentarse cuando sentimos frío. El placer de refrescarnos cuando sentimos calor. El placer de comer cuando sentimos hambre, o de beber cuando se acucia la sed.

El binomio dolor/placer que rige nuestros actos diarios y que se resume en una palabra: Supervivencia.

Claro que el ser humano ha sido capaz de retorcer lo natural hasta convertirlo en arte; un arte no siempre moralmente modélico.

El arte de las delicatessen y el sibaritismo, mientras medio mundo pasa hambre. El arte de una moda cambiante y anual que deja desfasados en el armario los modelitos de la temporada anterior, mientras hay quien no tiene con qué cubrirse el cuerpo. O qué decir del dolor convertido en arte; el arte de la tortura…

Pero qué sentido tiene cuando es el alma y no el cuerpo quien es objeto de dolor y placer… ¿La supervivencia? No. Porque el alma, por suerte o desgracia, nace inmortal. ¿Entonces?

Qué sentido tiene el placer anímico (de alma) que produce la obra bien hecha; la buena obra; o el dolor que genera la mala conciencia ante el daño realizado.

Todo en el ser humano tiene un sentido; nada es fruto del azar. En él no existe lo innecesario, es por eso que al igual que el dolor y placer físico preservan el cuerpo, el placer y el dolor del alma, sirven para su aprendizaje y avance en el eterno camino hacia la perfección espiritual.

Porque si el alma no existe, por qué, y para qué, duele… ¡Por qué puede llegar a doler tanto, Dios mío!