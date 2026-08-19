Victor Entrialgo: «La destitución del Presidente del Gobierno»

No hay Estado. El Estado, incluída su jefatura, ha sido secuestrado. Y Europa ni está ni se la espera. La destitución del presidente del gobierno parece una tarea urgente so pena de graves peligros y daños para la soberanía, seguridad, salud y orden público.

La soberanía nacional está amenazada y millones de españoles están viéndolo, en bañador o no, aunque algunos permanezcan abducidos. Caos y miedo en Ceuta que obligan a un «confinamiento nocturno» y los extraterrestres que ocupan los ministerios dicen que no hay problema. Se detecta el primer caso de sarna de un policía y veinticuatro militares en el ejército y la liberada sindical del Retiro dice que es xenofobia.

Ante semejante estado de cosas en el que cada día supera al anterior, sólo hay una pregunta que responder, la pregunta del millón: ¿Qué debe Sanchez a Marruecos para que, despues de todo este tiempo, siga adoptando tan incomprensible actitud ante una flagrante amenaza para la soberanía, la seguridad sanitaria o los derechos de los españoles en Ceuta? ¿Qué debe Sanchez a Marruecos para que a estas alturas sólo haya organizado otra maniobra de distracción, una pasarela de ministros sin solución y, cuando los «náufragos» han levantado chozas, unas casetas.

Dijeron que eran las mafias. La mafia es el partido investigado en el gobierno. El Estado sigue sin llegar a Cádiz, donde Marlaska desmanteló en 2022 la unidad Oconsur con 150 efectivos que funcionaba con notoria eficacia, con las consecuencias de muerte que tristemente siguieron. En Isla Cristina ayer tiroteos. Los narcotraficantes campan ahora a sus anchas y la Guardia civil ha pedido infructuosamente, como en su día en el País vasco con el terrorismo, una zona de especial inseguridad.

Un desgobierno rampante que improvisa chapuceramente, de catástrofe en catástrofe con una negligencia intolerable que tiene visos de dolo, amenaza la soberanía, la seguridad, la salud pública y alimentaria y daña la imagen de España, negándose Robles, Albares y demás a dar cuentas de ello ante el requerimiento de la Cámara Alta.

La Mareta, ya se ve, no es un lugar de vacaciones sino otro lugar donde se ha bunkerizado Sanchez para preparar su defensa procesal y la de su mujer, cuya única defensa reside ya en retener el poder, donde llama a ciertas personas para coordinar las fugas que puede tener lo de las saunas de Sabiniano y demás.

No hay otra explicación posible. Y la actitud del presidente del gobierno la están viendo todos los españoles. No hay Estado porque está secuestrado. La destitución del presidente del gobierno parece tarea urgente so pena de graves peligros y daños para la soberanía, seguridad, salud y orden público. Despues de la pregunta del millón, sólo falta el diagnóstico y conclusión evidente y final: saber si es enfermedad o traición.