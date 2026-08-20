Los Todólogos

A la marcha que vamos terminarán sustituyendo los tribunales de justicia, por circos mediáticos de tertulianos televisivos.

Los tertulianos, ese coro polifónico de personajillos, estómagos agradecidos, que no callan ni bajo el agua, y que son ´expertos´ en todo, sentenciando dogmáticamente, al viento que les sopla la cadena pública que les paga el jornal, con dinero de nuestros impuestos.

También, las cadenas privadas que pagan a los tertulianos, dictándoles el guion sobre de qué tienen que rebuznar, al dictado de las consignas del sátrapa de turno que, desde las alturas, las subvenciona con dinero público, vía publicidad institucional, amén de otras pernadas.

En lo público, cuando lo perverso es evidente, no es descaro, es desprecio.

NOTA: Cuando uno contempla un acalorado debate, en una de esas tertulias, no se deje engañar. Todo es un paripé montado, con la colaboración necesaria de un díscolo ´tonto útil´, para que, si la empresa mediática quiere seguir recibiendo ´mamandurrias´, ganen por goleada los que deben de ganar; es decir, aquellos que están ahí, porque su profesionalidad tiene precio.

Y no me refiero a los clásicos programas de telebasura ´choni´; no. Me estoy refiriendo a las teledirigidas tertulias matinales y nocturnas, del ente público.

Hablo de lo que conozco, y no de aquello que soy incapaz de ver sin que me den arcadas. Así que no. En ningún momento me he referido al estiércol televisivo conocido, sino al estiércol camuflado con ínfulas de intelectualidad, que, vómitos aparte, no veo por gusto, sino por tener la higiénica costumbre de practicar el catecismo de Sun Tzu en ´El arte de la guerra´, especialmente cuando aconseja: ´conoce a tu enemigo´.

Pero lo más grotesco, y de ´merengazo´, es cuando el propio líder supremo de esa panda de paniaguados, el mismo cateto ´culturillas´ que convirtió al sevillano Machado, en soriano de toda la vida, se atreve a salir, en ´TikTok´, recomendando libros para este verano. Libros que dudo que haya leído, si es que ha leído alguno, aparte del catón, el de la autoescuela, y el tratado de Narciso Onán, sobre cómo mirarse al espejo y hacérselo con la mano.