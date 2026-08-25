Hace ahora un año, coincidiendo con mi 71 cumpleaños, me encontraba, física y psíquicamente, hecho una piltrafa. ´Son cosas de la edad´…, pensé; o eso es lo que dicen los galenos de la zurda ´mema´.

Sin embargo, cabezón y rebelde que es uno, me negué a aceptarlo. Así, tras comenzar a estudiar el envejecimiento humano y sus miserias, me di cuenta que este era enmendable en gran medida. Tan solo era cuestión de voluntad, esfuerzo, y, sobre todo, de información, más algo que, precisamente, mi parca pensión no facilitaba.

Pues bien, hoy, tras un año de empeño y sacrificio, puedo decir que la situación ha cambiado radicalmente, para bien, Ayer hice un test que evaluaba la capacidad física y mental de una persona ´mayor´. Eran doce pruebas en las que, si alcanzabas 10 puntos por prueba, era señal que estabas en el máximo del baremo de capacidad.

De las doce pruebas tan solo hubo dos en que alcance los 10 puntos. En las otras diez, la puntuación que alcancé, oscilaba entre 30/40 puntos sobre 10. O, dicho de otra manera, que tenía un 300% de vitalidad, más del máximo establecido objetivamente. Pero lo más divertido es que había hecho trampa, ya que el test utilizado era el previsto para un hombre de 60 años, y no para uno de 72 que son los que ahora tengo. Así que, hagan ustedes números. Yo lo he intentado y casi me explota la cabeza. Pero veamos cómo he conseguido rejuvenecer más de 10 años, en tan solo uno.

Lo que he hecho, que no quiere decir que sea lo ´políticamente correcto´ para los intereses bastardos de un Estado con exceso de pensionistas, ha sido:

1º Ejercicios de fuerza, (no aeróbicos). Mejor andar que correr, si queremos limpiarnos por dentro. Al andar el cuerpo utiliza como ´combustible’, principalmente las reservas de grasa visceral. La grasa visceral, a diferencia de la grasa abdominal, es la que desde fuera no se ve, al estar envolviendo órganos vitales como el hígado, el páncreas, los intestinos y el corazón.

2º Alimentación adecuada, huyendo de los productos ultra procesados; especialmente de aquellos que se venden como ´saludables´. Si el producto tiene más de tres ingredientes, será legal, pero, en mi opinión, nada sano. Tal vez por eso ponen la información con un ladino tamaño de letra, que como no sea con una lupa, es muy complicado leer. Y es que tontos no son.

3º Suplementos, (vitaminas, minerales y aminoácidos), para cubrir las deficiencias de todo aquello que el cuerpo va perdiendo con los años. El Estado financia ´excepcionalmente´, la suplementación de vitaminas y minerales, pero únicamente bajo criterios estrictamente médicos y de enfermedad demostrada, nunca para paliar el envejecimiento. Así que, como el envejecimiento no está considerado como enfermedad, pues todo se despacha con un ´son cosas de la edad´, y ´punto pelota´. Es decir que, si quiere suplementos que ralenticen la vejez, resten achaques, e incluso ´rejuvenezcan´, a rascarse el bolsillo toca. Si fuera mal pensado, que lo soy, pensaría que el Estado no quiere que los sufridos pensionistas, alarguen más su vejez. ¿Será por misericordia?

Salvo por hacer la puñeta al gobierno, que no es algo baladí, mi objetivo nunca ha sido vivir más años, sino no terminar siendo ´dependiente´ el tiempo que me resta de estar en el convento. Y es que lo que me aterroriza no es la muerte, sino perder mi dignidad, y terminar impedido y tratado sin respeto. ¿Nunca se han preguntado por qué lloran los ancianos?