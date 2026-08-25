Carlos Uriarte: «Kazajistán ante las urnas: una nueva arquitectura constitucional en el corazón de Eurasia»

Las elecciones parlamentarias celebradas este 23 de agosto en Kazajistán constituyen mucho más que una nueva cita electoral. Son, ante todo, el primer gran examen político de la nueva arquitectura constitucional aprobada este año y una oportunidad para valorar hacia dónde se dirige la principal potencia de Asia Central. En un espacio geopolítico marcado por la guerra de Ucrania, la rivalidad entre grandes potencias y la creciente importancia de las rutas comerciales euroasiáticas, Kazajistán continúa tratando de preservar una difícil pero estratégica política de equilibrio.

La jornada electoral tiene una singularidad fundamental: los ciudadanos no han elegido simplemente un nuevo Parlamento, sino los 145 diputados del nuevo Kurultai, institución unicameral que sustituye al anterior sistema bicameral formado por el Senado y el Mäjilis. Los diputados serán elegidos mediante listas de partidos y por un mandato de cinco años.

Esta transformación deriva de la reforma constitucional sometida a referéndum el 15 de marzo y que entró en vigor el pasado 1 de julio. El nuevo marco institucional pretende presentar una imagen de modernización política, mayor eficacia legislativa y reforzamiento del papel del Parlamento. Sin embargo, desde una perspectiva estrictamente constitucional, la cuestión esencial no reside solamente en cómo se configura formalmente una institución, sino en cómo se distribuye realmente el poder entre los diferentes órganos del Estado.

Y aquí aparece la principal paradoja kazaja.

Por una parte, el presidente Kassym-Jomart Tokayev ha impulsado durante los últimos años un proceso de transformación que pretende superar determinadas estructuras heredadas de la larga etapa de Nursultan Nazarbayev. Por otra, las reformas recientes han reforzado también determinadas facultades presidenciales. La recuperación de la vicepresidencia, la capacidad presidencial para intervenir en el nombramiento de importantes autoridades y la nueva configuración parlamentaria deben ser analizadas conjuntamente para comprender el verdadero alcance del cambio.

La elección del 23 de agosto, por tanto, no puede separarse de esta evolución constitucional

Los primeros sondeos a pie de urna conocidos tras el cierre de los colegios apuntan a una victoria muy amplia de Adilet, formación vinculada al actual poder presidencial, con entre el 70% y el 72% de los votos según distintas encuestas. La participación habría sido alta, superando el 74% (aunque con una diferencia extraordinaria entre las grandes ciudades y el sur rural). Estos datos son todavía provisionales y deberán ser sustituidos por los resultados oficiales, pero permiten anticipar un Parlamento ampliamente favorable a Tokayev.

No debe olvidarse que Adilet es una formación de reciente creación que absorbió este año a Amanat, heredero de Nur Otan, el partido dominante durante buena parte de la etapa anterior. La transformación del espacio político oficialista constituye, de esta manera, uno de los elementos más significativos del proceso: no estamos solamente ante un cambio de siglas, sino ante una reorganización del poder político alrededor del proyecto de Tokayev. Se habría producido una consolidación de la ruptura con Nazarbayev.

La pregunta que debe plantearse Europa es evidente: ¿estamos ante una democratización progresiva o ante una nueva fase de concentración institucional del poder?

Probablemente la respuesta no pueda reducirse a ninguna de las dos categorías.

Kazajistán ha introducido cambios que merecen ser valorados. El sistema político es hoy diferente al existente hace algunos años y se han ampliado determinados mecanismos de representación. Para estas elecciones se registraron siete partidos (Adilet, Auyl, Respublica, Aq Jol, el Partido Social Demócrata Nacional (NSDP), el Partido Popular de Kazajistán y partido Baytaq (los verdes) y 545 candidatos para los 145 escaños del Kurultai. La legislación, además, incorpora cuotas relativas a mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

Pero la existencia de pluralismo formal no garantiza por sí misma un pluralismo político efectivo. La calidad de una democracia constitucional no depende únicamente de la celebración periódica de elecciones, sino también de la libertad de competencia, la independencia institucional, el respeto de las libertades públicas, la libertad de los medios de comunicación y la existencia de mecanismos eficaces de control del poder. En este sentido, Kazajistán estaría poco a poco consolidando un proceso de reformas y democratización iniciadas por Tokayev desde que asumiera el cargo el 20 de marzo de 2019, y especialmente, desde el abortado golpe de Estado de enero de 2022 en el que la familia y el aparato político de Nazarbayev fue sustituido por una nueva generación de servidores públicos.

En este sentido, la observación internacional adquiere una importancia especial. La OSCE/ODIHR ha desplegado una misión de observación para las elecciones del 23 de agosto, cuyo trabajo permitirá evaluar el proceso electoral de acuerdo con los compromisos de la OSCE y los estándares internacionales. Su valoración será especialmente relevante para conocer no solamente el resultado, sino también las condiciones en las que se ha desarrollado la competición política. Habrá que esperar todavía a la publicación del informe definitivo.

Todo ello debe contemplarse, además, desde la geopolítica

Kazajistán ocupa una posición excepcional. Es el país más extenso de Asia Central, posee importantes recursos energéticos y minerales y se encuentra entre Rusia y China, manteniendo simultáneamente relaciones significativas con la Unión Europea y con otros actores internacionales. Su política exterior se caracteriza precisamente por esa búsqueda de equilibrio.

Para Europa, Kazajistán no es un actor periférico. Su relevancia energética, sus recursos estratégicos y su posición en las nuevas rutas de comunicación entre Europa y Asia convierten al país en un socio potencialmente cada vez más importante. La guerra de Ucrania ha incrementado, además, el valor estratégico de Asia Central y ha obligado a sus Estados a manejar con especial prudencia sus relaciones con Moscú buscando alternativas.

Tokayev ha tratado de desarrollar precisamente esa política multivectorial: mantener los vínculos históricos con Rusia, profundizar las relaciones con China y, simultáneamente, ampliar la cooperación con Europa y Occidente. Por tanto, Kazajistán no se convertirá ni en un satélite ruso ni en uno chino.

La estabilidad es, en este contexto, el principal activo de Kazajistán. Pero estabilidad y democracia no deben entenderse como conceptos contrapuestos. Una estabilidad duradera requiere instituciones legítimas, Estado de Derecho, seguridad jurídica y confianza ciudadana.

La gran cuestión para el nuevo Kurultai será, por tanto, demostrar que puede convertirse en algo más que una cámara de ratificación de las decisiones del Ejecutivo. El Parlamento debe ser un espacio auténtico de deliberación, control y representación social. La fortaleza de una democracia constitucional se mide, precisamente, cuando las instituciones pueden ejercer sus funciones incluso frente al poder político dominante.

Las elecciones de 2026 abren así una nueva etapa para Kazajistán. El país ha decidido modificar profundamente su arquitectura institucional y parece haber optado, al menos electoralmente, por mantener una fuerte continuidad en torno al liderazgo de Tokayev.

El partido del presidente Tokayev ha ganado las elecciones de manera amplia con una mayoría de aproximadamente 110-112 de los 145 diputados del Kurultai. Por tanto, los otros cuatro partidos que tengan representación tendrán una oposición limitada.

Europa debe observar este proceso con interés, pero también con exigencia. No se trata de imponer modelos externos ni de desconocer las particularidades históricas y culturales de Asia Central. Se trata de defender unos principios universales: Estado de Derecho, separación de poderes, derechos fundamentales, elecciones competitivas y rendición de cuentas.

Kazajistán se encuentra ante una oportunidad histórica. Su posición geográfica y sus recursos le conceden una importancia creciente; sus reformas constitucionales le ofrecen la posibilidad de construir instituciones más modernas; y su política exterior equilibrada le permite desempeñar un papel relevante en Eurasia.

Pero el verdadero éxito de la reforma no se medirá por el número de artículos modificados en una Constitución ni por la amplitud de una mayoría parlamentaria. Se medirá por la capacidad de las nuevas instituciones para generar confianza, limitar el poder y garantizar derechos.

También será muy importante conocer en unos días el nombre de quién será el vicepresidente de Kazajistán que podría ser el sucesor de Tokayev en 2029 (aunque el actual presidente podría presentarse a un segundo mandato que le llevaría a ejercer el liderazgo hasta 2036).

Ese será, en definitiva, el verdadero desafío del nuevo Kazajistán: convertir la estabilidad en Estado de Derecho y la modernización institucional en una democracia cada vez más sólida.