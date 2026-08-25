Juan Pérez de Mungía: «El delirio del verdugo»

El fracaso intencionado de Sánchez en relación con la que denomina crisis humanitaria no es un simple resultado de esa empatía suicida hacia el extraño por la cual un gobierno se revuelve contra quienes supuestamente representa en beneficio de cualesquiera que llegue a nuestras fronteras. Más bien resulta de una mezcla de conveniencia política (“nos conviene la tensión”, como diría Zapatero), una estrategia más de empobrecimiento y control, y su propia debilidad ante los crecientes rumores que por doquier se extienden sobre sus prácticas aberrantes por no decir inmorales de las que se ha beneficiado por la meublé de su consorte de las que es guardián, Pegasus mediante, el rey de Marruecos que sabe bien, por sí mismo, del efecto de esas prácticas sobre sus conciudadanos si se desvelaran. Todavía existe una opinión pública que se escandalizaría con las manifiestas contradicciones de sus políticos, incluidos monarcas, con una simple prueba de consumo de estupefacientes antes y después de su presencia en el Congreso y en el Senado. Tal vez no lleguemos a saber de nadie que fallezca por autoasfixia erótica, y que sea difícil conocer el impacto del consumo de sexo químico que infecta en las infestadas aguas de Barcelona, Madrid o las letrinas del congreso, pero ciertas conductas hacen razonables las sospechas. Nadie perdería un segundo de su tiempo si pudiera reducir a prácticas privadas lo que finalmente se manifiesta en delitos públicos. No es el caso de Goytisolo que mantenía a una familia marroquí para disfrutar de su homosexualidad con un amante musulmán, tan resuelto a defender la integración del Sahara en el imperio marroquí. Lo más sórdido no es la ambigua sexualidad humana, que ha llevado a tantos a renunciar a su éxtasis ocasional y proveerse de un marido que le proteja frente a la amenaza de la laxitud anal, el sexo químico o infecciones víricas, protegidos ahora por la ciencia y la protección de datos. No todas las prácticas sexuales derivan en fiesta y la propaganda de disolución cultural de los esbirros prostituidos de la prensa, la canalla comprada, no pueden ocultar ese propósito que estuvo en el origen de la guerra del opio. Hablemos de brecha orgásmica de las hembras para no hablar de las felonías de Sánchez: el algoritmo convierte la sexualidad femenina en un campo de batalla y los comentarios en redes a la noticia de las psicólogas Laurie Mintz y Montse Iserte revelan el tabú, con insultos de “lesbianas insomnes con pelos en los sobacos” a “¿y de las niñas violadas en Ceuta vais a decir algo?”. Esa misma prensa que predica la brecha del 30 % menos de orgasmos silencia la verdadera invasión y la verdadera responsabilidad de Sánchez cuyos motivos para la traición y la negligencia quedan en segundo plano frente a la propia denuncia de las consecuencias criminales –con resultado de muerte– de su complicidad y dejación de funciones.

En la peculiar acogida a los inmigrantes que han invadido Ceuta poniendo en riesgo a españoles de pleno derecho, impera esa práctica de empatía suicida que anida en la mente enferma de Fergie Chambers, el millonario detenido en Ibiza que se declara “defensor de los derechos humanos” cuando actúa como esbirro del yihadismo desde su residencia tunecina, con abogados encabezados por Baltasar Garzón denunciando “persecución política” de Trump por su apoyo a Palestina. Bien trufado de un antisemitismo que parasita la cultura occidental en sociedades que apuestan por su propia extinción como el Reino Unido, Francia y Alemania, donde la fusión entre islamismo y comunismo amenaza las sociedades occidentales. Ignoran estos necios que la religión musulmana no tiene más nación que la comunidad islámica y las fronteras se disuelven en la yihad. El pueblo español no va a tolerar esta endémica práctica sanchista que derivará en sublevación. Cada día más pobres, cada día más solos. Dieciocho años de empobrecimiento colectivo: la riqueza per cápita crece un punto por debajo del PIB desde 2018, la baja productividad sumada al aumento de población impide acortar la brecha, un tercio de los españoles usa entre el 30- 50% de su sueldo en pagar la vivienda. El plan de Sánchez sobre Ceuta es una nueva burla: el Gobierno prepara un plan económico para “revitalizar” la ciudad, con 25 millones para menores y goteo de más dinero a onegés, mientras Cuerpo viaja a reunirse con sectores; pero es solo para provocar una violenta reacción armada por parte de una policía maltratada y una población ignorada que ve amenazada su supervivencia, convertida en carta del póker internacional. Los inmigrantes ilegales son la fuerza de choque que Sánchez necesita. Crean caos, desasosiego y desesperanza, atemoriza a los españoles, en estado de sitio, le permite ejercer un mayor control sobre la población. Y sirven a un negocio suculento para mantenerse en el poder: futuros votantes, producto de comercio, intercambio de favores y chantajes y futura guardia de asalto. La mujer más rica de Marruecos ha sido cómplice de Begoña Gómez en el Africa Center. Mas dura será la caída.

De ahí que se trate de demonizar a cualquier mensajero ante el hastío de un pueblo obligado a financiar vía fiscal a parásitos de toda ralea. Las naciones europeas se están poblando de Ulrich Siegmunds que se niegan a ser vasallos de esa cultura del poder: la portada de Der Spiegel titulándolo “el hombre más peligroso de Alemania” ha revolucionado la campaña de AfD en Sajonia-Anhalt. La puta caridad cristiana convertida en autoinmolación. La lascivia para Occidente, la austeridad musulmana de la pobreza y la ignorancia endémica de las mujeres que venden sexo y maternidad para sobrevivir. No solo los talibanes.

Ni que decir tiene que casi cualquier problema es un problema de magnitud. Marruecos exime de visado a países africanos mientras cuestiona el “efecto llamada” de la regularización en España: Rabat ha regularizado a más de 50.000 subsaharianos al tiempo que expande su influencia en África, y ha señalado la regularización española como desencadenante del salto de unas 80.000 personas a la frontera de Ceuta. Las mafias han recibido 9.000 euros de cada inmigrante pobre por desembarcarlos en Murcia. Ni siquiera esa dinámica de propaganda va a servirles. Enquistados en una clave política, el gobierno sanchista, con la anuencia de una monarquía servil de la que hay que prescindir antes de su abdicación, interpretan como crisis humanitaria lo que es solo una amenaza de extinción de España. ¿Serán los 300.000 inmigrantes de la marcha verde las que revienten las costuras del Estado? La frontera se defiende con diplomacia, pero no hay guerra que pueda ganarse al modo Gandhi a menos que se inunden Ceuta y Melilla de tantas fuerzas como Francia cuando le toca. No hay defensa posible sin armas. Los estrategas que aconsejan a Mohamed VI saben que cualquier maniobra armada en Ceuta dará pie a una invasión de un ejército mejor armado con la bendición del delirante presidente Trump, proclive a pactar con Kim Jong-Un y Mohamed VI. Aténganse a las consecuencias los esbirros del sanchismo.

Resulta repugnante que la heredera de la Corona se críe a los pechos de la pérfida Albión en colegios multiculturales de propaganda transexual cuando se le pide la más estricta observancia de que lleguen vírgenes al matrimonio con la patria. La cursilería y fatuidad de la monarquía concita la antipatía a una monarquía que ha hecho completa dejación de su valor simbólico. ¡Por si no existieran dudas de las consecuencias de haber adoptado una monarquía extranjera a cuenta de Luis XIV! Solo faltaba que los tertulianos menos aviesos nos vengan a explicar, en fraude histórico, a Fernando VII, el asesino del Empecinado. Es esa misma patria la que tienen estos esbirros retribuidos del sanchismo, la que tenía en la cabeza Hitler el castrado, con esa estrategia suya de mostrar firmeza mientras sufría las consecuencias del Síndrome de Kallmann resultado de relaciones consanguíneas.

Resulta fascinante que los pobres inmigrantes que Marruecos deja en frontera vengan de la mano de mafias que emplean presupuestos millonarios para rentabilizar su negocio, inocentes responsables de las muertes que provocan, y que Marruecos no tenga piedad para sacrificar e incluso tirotear a su propio pueblo reclamando luego la devolución de conciudadanos que expulsa. ¿Cómo defiende los muros del Sahara? Y ahora aprovéchese la ocasión para mejorar el prejuicio y el narcisismo indolente de la víctima.

No es España la única que se desangra por mor de esta empatía suicida. La muerte de la sociedad británica y de las universidades que otrora educaron a sus oligarquías se escandalizan ante la evidencia de que las plazas universitarias se adjudiquen en base a esa ideología que alimenta el plagio y la simulación. Como advierte Santiago Ávila en Tontocracia, es la primera vez que vemos a tantos titulados superiores que son analfabetos funcionales: la sociedad premia la apariencia sobre el conocimiento y la mediocridad sobre la excelencia. No es solo Sánchez quien pudiera ver cuestionado su flamante título de doctor plagiario; es moneda común en Europa. Lo fascinante de la cultura del simulador es ejercer de tal y no se puede ejercer de tal sin creérselo. Joseph Hirt inventó ser superviviente de Auschwitz-Birkenau. Enric Marco Batlle sirvió a Javier Cercas con El impostor. Javier Cercas escribe como Joan Miró pintaba: nunca sin modelo. Ahora se repite el modelo del estafador: Jason Arday, flamante y joven catedrático de Cambridge, el más joven profesor negro de su historia, que inventó su currículo y sus hazañas: diagnosticado a los 3 años con autismo y retraso global del desarrollo no verbal hasta los 11, analfabeto hasta los 18, corrió 30 maratones en 35 días, recaudó millones que nunca existieron. Su tesis de 2015 contenía más de un centenar de pasajes idénticos a otra de 2009; Liverpool John Moores, una universidad de provincias, infiltrada de delicuentes, lo exoneró de plagio deliberado, Cambridge abrió investigación sobre sus méritos, dimitió el 5 de agosto de 2026 y se suicidó el 14. Cumplió con su rol de víctima. El denunciante de su trayectoria, que fue contratado en la Universidad de Gante, ha sido sancionado y será despedido por un rector transexual. ¿Debemos ahora premiar al estafador de forma póstuma por el hecho mismo de creérselo, de ser víctima de su propia estafa? El delirio del verdugo confundido con sentirse víctima. Por ese mismo camino Sánchez devendría en santo, cuando es un canalla impudoroso carente absolutamente de conciencia personal. El delirio del verdugo que se vende como víctima. No olvidamos ni perdonamos su negligencia criminal y su desidia totalitaria. Ni aunque se creyera su propio delirio que acabara por consumirle. Sánchez, un desalmado, ha desarrollado por sí mismo la capacidad de ser indiferente. ¿Vamos a esperar a que la historia le juzgue?