Víctor Entrialgo: «Ceuta y el caballo de Troya»

Claman derechos de los menores, callan su feminismo y lanzan cortinas de humo, como maniobras de distracción para distraer de su responsabilidad y no hablar de la invasión de Ceuta, ni de las ocultas razones de su inacción, de su falta de reacción ante el ataque a la soberanía y la inútil pasarela de mequetrefes ministeriales con aspecto de turistas perdidos como maniobra de distracción.

Callan su feminismo sobre los abusos y amenazas a las mujeres y las consecuencias de salubridad y de todo orden que se van a derivar, igual que sorprende que no hayan defendido los derechos de los menores en otros asuntos escabrosos que cercan al presidente del gobierno.

Gritan cortinas de humo sobre la legalidad, apoyados en catones universitarios colocados por ellos, para ignorar el enfrentamiento que se avecina y el hecho inatacable que tiene una especifidad absoluta:

«Se trata de una invasión».

Un exministro, palmero de gobernante anterior, el patxi de Zapatero, con modales curiles pero sin la patología del señorito, ha escrito un artículo en el país bajo un título conmovedor «Se trata de niños y niñas», exponiendo al servicio del tirano su pensamiento y naif de que la ley ampara por igual a los menores españoles y marroquíes.

Nuevo intento de quienes, habiendo traicionado a la clase obrera, ensayan sobre la marcha la búsqueda de un nuevo colectivo. Primero fueron las mujeres, luego los gays y ahora los menores. Faltan los futbolistas: ¡Menores de todo el mundo uníos! ¡y venir todos a España!

Se permite allí dar lecciones y calificar de «inhumanos» a quienes, empleando el sentido común y el derecho español, al mismo tiempo, incluídas las normas interpretadoras de normas, defienden la reversión de la invasión y el status quo, y no «el derecho interpretado por Monty Python y su conocido Frente de liberación».

Holgado por el verano, seguramente desde alguna playa y otro diferente trampolín, viene el ex- ministro a proponer con su buenismo farsante, un peligrosísimo «precedente internacional de guerra híbrida».

¿Qué pasaría si, en un golpe de efecto, los iraníes colocasen a miles de niños en globo en Estados Unidos con ese fin, o los rusos en paracaídas en Ucrania, o los indios en Pakistán o en cualquier otro lugar o conflicto internacional?.

El derecho es un sistema de normas vivo y no petrificado, como pretende esta grey en un estado de derecho que llevan ocho años resquebrajando. Olvidan la imprescendible interpretación que exige la excepcionalidad de las circunstancias de acuerdo con las normas y las reglas de interpretación de normas de nuestro ordenamiento, que de hecho establecen la excepcionalidad de un caso, como este, so pena de dejar un Estado «a merced de quien fuere».

No se trata de que se encuentre un menor en cualquier punto de España, se le ayude y se pretenda la conexión familiar sus derechos como menor, a través del convenio. Por supuesto. Lo que no cabe es utilizar un supuesto precedente de especifidad del Supremo, en 2024 cuando sobre unos hechos de 2021 declaró ilegal la devolución de 55 menores. Por más que el Supremo en aquella ocasión no admita la excepcionalidad de lo que entonces se hizo sin cumplir un sólo requisito, eso nada tiene que ver con la invasión de 70.000 menores en una población de 80.000, utilizados como arma arrojadiza por parte de una potencia extranjera.

No es cierto que quien pida la reversión de la invasión y vuelta al status quo con la devolución de los menores a sus familias, tal y como han solicitado las autoridades marroquíes, esté pidiendo el incumplimiento de la ley, como dice el Sr. Caldera.

Es que las normas internacionales, prevalecen en este caso sobre la normativa interna porque lo dice nuestro ordenamiento. Y en este caso, el Convenio bilateral con Marruecos, prevé y por ello los dirigentes marroquíes lo han pedido expresamente, la devolución de sus menores en el marco del Convenio.

Sólo un idiota o un farsante puede ser más papista que el papa. Y en el caso no cabe, so pena de resultar un traidor o de contravenir los intereses generales o la soberanía propia. No se trata siquiera de una expulsión, sino de «una DEVOLUCIÓN». No es la incursión de 55 chicos en 2021. Se trata de «una invasión» que debe repelerse y revertirse con la inmediata devolución. Así de sencillo.

¿O es que ha de quedar indefenso el soberano por culpa de cuatro chiquilicuatres, que, despues de declarar que ha habido una agresión Ilegítima del Estado, se van de vacaciones? Miren ustedes la pasarela ministerial y digan udes si hay alguno que pueda librarse del calificativo, quitándose como mota del hombro, tal apelativo.

¿Ha de quedar indefenso el pueblo soberano ante el gobierno más débil de la democracia «con un presidente que ante una invasión huye a veranear» y, rodeado de imputaciones, se dedica desde la Mareta a recomendar discos que no escucha y libros que no lee?

¿Qué no será la magnitud de lo que se le oculta al pueblo soberano para que un dirigente actúe así, ante el hecho incontestable de que su única defensa ante tanta basura como este Diógenes acumula, es agarrarse al poder?

«El contenido de la democracia no radica en que el pueblo constituya la fuente del poder, sino que tenga el poder; y no que tenga el poder constituyente, sino que tenga los poderes constituidos; no que tenga la nudo soberanía, sino que, «de hecho», ejerza la soberanía»

Y ese ejercicio de soberanía que reside en el pueblo español del que emanan «todos los poderes del Estado» no puede quedar en manos de nadie e implica la defensa de Ceuta y la devolución de los invasores, adultos o menores en conjunto, pues como en turba entraron, en conjunto han de volver, cuando además han sido reclamados por las autoridades marroquíes, declaradas por España y también por la Unión Europea, fiables, a estos efectos y que ya se están protestando porque sólo se les devuelven los muertos.

Dejar el caballo de Troya en la playa de Ceuta como pretende el Sr. Caldera y otros comisarios del señorito, no sólo sería tirar piedras contra el propio tejado y una traición a la Nación, sino ser tonto de capirote. Y no cabe pues interpretación alguna del derecho que cause daños «flagrantes» a la soberanía so pena de responsabilidad de la propia autoridad administrativa o judicial que, a sabiendas, las cause.