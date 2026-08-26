La contabilidad del alma

Desde niño hasta la madurez, mientras creces, las expectativas de alcanzar objetivos, deseos y esperanzas, sumado a lo poco que tienes, lo llena todo dando una sensación de plenitud, no quedando espacio para nada. Lo que deseas, por lo que te falta; sumado, todo cuadra. El debe y el haber.
Hasta que llega un momento en la vida, en que logras cubrir todo lo esperado; todos los deseos, sueños y esperanzas. Y es entonces cuando comienza a llegarte una sensación de vacío y tristeza que hace que no entiendas qué te pasa. Y así van pasando los años, mientras tu pelo se va cubriendo de canas, al tiempo que te preguntas ¿Qué me falta?
Entonces fue cuando, gracias a Dios, descubrí que era Él lo que me faltaba. Había pasado tantos años centrado en crecer, que me olvidé de aquel que, sin merecerlo, siempre estuvo protegiendo mi espalda.
Ahora que ya no tengo tanto, y muchas cosas me faltan, ya no mantengo esa sensación de vacío que me angustiaba, porque teniendo a Dios, nada me falta. Porque aún en la más absoluta soledad, Él siempre me acompaña. Pero para llegar hasta ahí, es necesario pasar antes, por el Getsemaní de la desesperanza; un camino que no todos aguantan, pero que, si resistes y lo pasas, nunca nada vuelve a ser igual, porque, para bien, todo cambia. Ojalá todo fuese así para mi patria, España, donde también cuadra lo que sobra con lo que falta.
Como rezaba aquella monja de Ávila, “Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda; la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta; sólo Dios basta.”
A veces me pregunto qué hubiese pasado sí lo que ahora sé, lo hubiese sabido antes de comenzar mi mundana andanza, mientras contemplaba alucinado el mundo que, impúdico, ante mí, procaz se insinuaba… Posiblemente hubiese hecho las cosas de otra manera; seguramente mucho mejor; no para el mundo, pero sí para mi alma.
Pero poco importa ahora el agua pasada, porque mi historia no acaba aquí, sino que comienza de nuevo, una y otra vez, con cada mañana, mientras miro al cielo, y cierro los ojos para poder ver más allá de donde la vista del hombre alcanza.
NOTA: Obviamente, aquellos que aún no han llegado a tener todo lo que de la vida esperaban, no podrán juzgar con equidad, la sabiduría o necedad de mis palabras.