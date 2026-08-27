Blanes no necesita otra promesa

Hay quien piensa que hablar del futuro de Blanes es hacer política de grandes palabras. Yo pienso exactamente lo contrario.

Populismo es prometer aquello que sabes que nunca vas a cumplir. Es llenar un programa electoral de titulares, anunciar cambios cada cuatro años y después dejar que los problemas sigan acumulándose. Hablar de futuro es algo muy distinto: es tener un proyecto, asumir responsabilidades y estar dispuesto a trabajar para hacerlo realidad.

Por eso quiero decirlo claro, sin letra pequeña y sin excusas: si soy alcalde de Blanes, trabajaré para construir el futuro que esta ciudad merece.

No quiero que Blanes vuelva a ser una ciudad que simplemente reacciona a los problemas cuando ya los tiene encima. Quiero que vuelva a tener ambición. Que piense en los próximos diez o veinte años y no únicamente en las próximas elecciones.

Porque un futuro mejor no aparece por casualidad.

Se construye con planificación, con inversiones, con servicios públicos de calidad, con oportunidades para nuestros jóvenes, con apoyo a las familias, con una ciudad más limpia, más segura y mejor conectada. Y, sobre todo, con un Ayuntamiento que tenga claro hacia dónde quiere llevar Blanes.

Quiero que nuestros jóvenes puedan estudiar, trabajar y formar una familia sin tener que marcharse porque aquí no encuentran oportunidades. Quiero que nuestros mayores puedan disfrutar de una ciudad cuidada. Quiero que nuestras familias tengan servicios a la altura de lo que pagan. Y quiero que quienes emprenden, trabajan o levantan cada día la persiana de un negocio sepan que el Ayuntamiento está para ayudar, no para poner más obstáculos.

Estoy cansado de una política acostumbrada al «ya veremos». Del «no es el momento». Del «es complicado». Del «no hay dinero». Del «hay otras prioridades».

Siempre existe una razón para no hacer nada.

La verdadera diferencia está en si gobiernas para encontrar excusas o para encontrar soluciones.

Yo quiero gobernar para solucionar.

Sé perfectamente que transformar Blanes no será fácil. Habrá quien diga que los proyectos cuestan demasiado, que no hay recursos suficientes o que existen otras prioridades. Y tendrá derecho a plantearlo.

Pero gobernar consiste precisamente en tomar decisiones cuando las cosas son difíciles.

Si hay un problema, habrá que afrontarlo. Si falta inversión, habrá que buscarla. Si un proyecto necesita tiempo, habrá que planificarlo. Si existen obstáculos, habrá que trabajar para superarlos.

Lo que no podemos hacer es resignarnos.

Blanes tiene recursos, tiene talento, tiene patrimonio, tiene una ubicación privilegiada y, sobre todo, tiene vecinos que quieren que su ciudad avance. Lo que necesita es un Ayuntamiento que vuelva a tener ambición y que sea capaz de convertir esa ambición en hechos.

Por eso mi compromiso no será con una lista de promesas imposibles.

Será con un proyecto de futuro para Blanes.

Un proyecto con prioridades claras, con presupuesto, con calendario y con transparencia. Un proyecto que permita a los ciudadanos saber no solamente qué queremos hacer, sino también cómo vamos a hacerlo y cuándo vamos a hacerlo.

Porque dentro de unos años no quiero que los vecinos de Blanes sigan preguntándose por qué nuestra ciudad no avanza al ritmo que debería.

Quiero que la pregunta sea otra:

¿Hasta dónde podemos llegar?

Blanes puede seguir esperando.

O puede empezar a construir su futuro.

Yo ya he elegido.