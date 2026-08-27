Las Nuevas Generaciones del PP en Cataluña van que lo bordan

Hay artículos que se escriben porque toca. Otros, porque hay una noticia evidente detrás. Y luego están los que nacen de haber visto algo de primera mano y de considerar que sería injusto no contarlo.

Este pertenece a la tercera categoría.

No me gusta regalar elogios políticos. Mucho menos hacer propaganda de algo inexistente. Pero tampoco me parece serio ignorar el trabajo que se está haciendo cuando uno ha podido comprobarlo directamente.

Y hay una realidad que merece ser puesta negro sobre blanco: las Nuevas Generaciones del PP de Cataluña están trabajando mucho y están trabajando en serio.

Pero sería un error quedarse únicamente con las juventudes. Detrás de ese impulso existe también una dirección política que ha entendido algo fundamental: un partido no puede limitarse a esperar a que llegue una campaña electoral. Tiene que construir estructura, formar equipos y preparar el futuro.

Y ahí Alejandro Fernández merece reconocimiento.

El presidente del PP catalán ha tenido que dirigir el partido en uno de los escenarios políticos más complicados de las últimas décadas. Un espacio constitucionalista fragmentado, una Cataluña políticamente convulsa, la competencia con Vox, el desgaste de los partidos tradicionales y una izquierda que ha convertido la política catalana en un permanente tablero de pactos y bloques.

No es precisamente un contexto sencillo.

Y, sin embargo, Fernández ha mantenido una línea política clara, ha defendido sus posiciones incluso cuando hacerlo no era necesariamente lo más cómodo y ha tratado de consolidar al PP como una alternativa de gobierno en Cataluña.

Eso también forma parte de la fotografía.

Ahora bien, las encuestas no parecen acompañar especialmente al PP. Al menos, de momento.

Pero convendría rebajar un poco la solemnidad con la que algunos reciben cada sondeo. Últimamente las encuestas aciertan lo suficiente como para ser tenidas en cuenta y fallan lo suficiente como para no convertirlas en dogma.

Cataluña, además, es terreno abonado para las sorpresas.

Los porcentajes publicados hoy pueden cambiar mañana. Los electorados se mueven. Aparecen nuevos actores. Otros pierden fuerza. Y cuando llega la campaña, el relato político puede cambiar completamente.

Por eso resulta especialmente interesante observar qué ocurre mientras todavía no hay urnas.

Y ahí aparecen las NNGG.

Porque mientras algunos partidos viven pendientes del último porcentaje, las juventudes populares parecen haber entendido que hay una batalla mucho más importante: la de construir el PP que tendrá que competir mañana.

Formación, organización, territorio, militancia, preparación de cuadros y presencia política. Trabajo que no siempre genera titulares, pero que termina siendo decisivo cuando llega el momento de la verdad.

La política tiene una curiosa tendencia a premiar a quienes llegan preparados.

Y eso no se improvisa.

Un partido puede tener un buen candidato y un buen discurso, pero si detrás no existe gente dispuesta a trabajar, organizarse y defender ese proyecto en cada municipio, cada barrio y cada universidad, todo acaba dependiendo de unas pocas caras.

Por eso el papel de NNGG puede ser mucho más importante de lo que parece.

Y también por eso conviene reconocer el mérito de una dirección que permite y favorece ese crecimiento.

Alejandro Fernández no necesita que nadie le regale una encuesta. Necesita que su partido esté preparado cuando llegue la encuesta que realmente importa: la de las urnas.

Y en ese terreno, disponer de una organización juvenil activa es una ventaja.

Eso no significa que el PP vaya a ganar las próximas elecciones. Ni que las dificultades electorales hayan desaparecido. Sería absurdo afirmarlo.

Significa algo mucho más sencillo: hay partido.

Y mientras exista partido, existe margen para crecer.

El reto de Fernández será convertir esa estructura en una alternativa electoral capaz de ampliar el espacio popular, atraer a votantes que hoy miran hacia otras opciones y convencer a una generación joven que, en demasiadas ocasiones, siente que la política habla de todo menos de sus problemas.

Ahí las NNGG tienen un papel evidente.

Porque si el PP quiere ser una fuerza de futuro en Cataluña, necesitará algo más que buenos resultados puntuales. Necesitará una generación de jóvenes preparada para asumir responsabilidades, defender un proyecto y tomar el relevo.

Y eso, guste más o guste menos el PP, es una cuestión política que merece ser observada con seriedad.

Quizá dentro de unos meses las encuestas vuelvan a cambiar. Quizá Alejandro Fernández consiga darle la vuelta al escenario. Quizá no.

Pero hay algo que no aparece en ningún barómetro: las horas de trabajo acumuladas mientras los demás miran los porcentajes.

Y ahí está la paradoja.

El PP catalán puede no estar hoy donde quiere estar electoralmente. Pero si su dirección consigue construir una organización más sólida y unas juventudes más preparadas, estará haciendo algo que las encuestas jamás pueden medir.

Prepararse para ganar.

Porque las elecciones se disputan el día de las urnas.

Las victorias, muchas veces, empiezan mucho antes.