Ramón Tamames desarma a la ministra de Defensa con una misiva implacable

Querida Ministra, muy apreciada Margarita:

He seguido tu intervención hoy en el Congreso de los Diputados, y me parece que, dentro de este Gobierno que nos trae por la calle de la amargura, con un presidente como el que tenemos, tú eres de lo más valioso dentro del Gabinete que hoy dice regir España.

Creo que, en estos días, en el debate sobre Ceuta, se ha tocado fondo, dando crédito a lo manifestado por Grande-Marlaska y por el nuevo mando único, en la figura de Torres. Eso ya no tiene posible arreglo. Que el presidente del Gobierno se haya puesto del lado de semejantes corifeos debería hacerle pensar que su inquilinato en la Moncloa ha terminado.

Sinceramente, creo que tú tendrías que reflexionar sobre dimitir irrevocablemente ante semejante situación. Te apoyarían millones de españoles de la ciudadanía en general.

Ante las elecciones están próximas y las cosas pueden evolucionar de la forma más inesperada. Muchos te verían muy bien en unas primarias del PSOE como candidata a presidenta del Gobierno.

Ya sabes que siempre te he expresado mi admiración por tu claridad mental y política, y no querría en esta ocasión dejar de exponerte mis consideraciones.

Piénsalo, querida Margarita. Tu actitud valiente sentaría una plaza en la Historia de España, seguro que para bien de todos.

Ramón Tamames,

Diputado constituyente en 1977 y firmante de la Constitución de 1978