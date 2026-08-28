Los españoles, a la calle por Ceuta

Hay momentos en los que una nación no puede limitarse a observar desde la distancia. Hay momentos en los que la solidaridad deja de ser una palabra amable para convertirse en una obligación moral. Y el próximo 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, España tiene uno de esos momentos. Porque mientras algunos prefieren mirar hacia otro lado, Ceuta sigue estando en primera línea y sus ciudadanos siguen necesitando saber que detrás de ellos existe un país dispuesto a defenderlos.

Ese día, a las 20:00 horas, ciudadanos de distintos puntos de España están llamados a concentrarse frente a los ayuntamientos para trasladar un mensaje tan sencillo como contundente: Ceuta no está sola. La convocatoria pretende que las plazas y las puertas de los consistorios se conviertan en espacios de respaldo a los ceutíes y en una demostración de que la distancia geográfica no puede convertirse en indiferencia. Porque Ceuta podrá estar separada físicamente de la Península por el Estrecho, pero forma parte de España exactamente igual que Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o cualquier otro municipio.

Y conviene decirlo sin complejos y sin pedir permiso a nadie: Ceuta es España. Lo es por su historia, por sus instituciones, por sus ciudadanos y, sobre todo, porque forma parte del territorio nacional. No hay una España de primera y una España de segunda. No hay ciudadanos españoles que merezcan más protección que otros dependiendo de dónde vivan. Y no puede existir una frontera de la que el resto del país se acuerde únicamente cuando aparece una crisis en los informativos.

Ceuta conoce perfectamente lo que significa vivir en una frontera. Su posición geográfica la convierte en un punto especialmente sensible y en una de las puertas de entrada a territorio español y europeo. Allí, los problemas relacionados con la presión migratoria, el control fronterizo y la seguridad no son debates abstractos mantenidos en tertulias televisivas. Son cuestiones que forman parte de la realidad cotidiana de una ciudad que lleva años soportando una presión que no debería recaer exclusivamente sobre sus ciudadanos.

Por eso el próximo 2 de septiembre debería servir también para recordar una cuestión elemental que algunos parecen haber olvidado: las fronteras existen por una razón. Un Estado que no controla sus fronteras pierde capacidad para decidir quién entra en su territorio, en qué condiciones y bajo qué normas. Y un Estado que no es capaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos termina trasladando el coste de sus decisiones a quienes menos responsabilidad tienen.

Defender el control de las fronteras no es una cuestión de ideología. Es una cuestión de Estado. Como también lo es exigir que quienes trabajan en ellas dispongan de los medios necesarios para cumplir su función. Policías y guardias civiles se encuentran muchas veces en situaciones especialmente complejas y son ellos quienes deben afrontar sobre el terreno unas circunstancias que desde los despachos pueden parecer muy diferentes.

No basta con homenajear a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando llega una fecha señalada. El respaldo debe demostrarse también cuando las circunstancias son difíciles. Quienes protegen nuestras fronteras necesitan medios, respaldo institucional y una legislación que les permita desarrollar su trabajo con seguridad y garantías. Y los ciudadanos necesitan tener la certeza de que su Estado está dispuesto a protegerlos.

El problema es que durante demasiado tiempo el debate migratorio ha quedado atrapado entre dos extremos. Por un lado, quienes pretenden negar que exista un problema de presión migratoria y seguridad. Por otro, quienes convierten cualquier tragedia humana en una excusa para abandonar el control de las fronteras. Entre ambos extremos existe una realidad mucho más sencilla: España debe ser un país solidario, pero también debe ser un país serio, ordenado y capaz de hacer cumplir sus propias leyes.

Una política migratoria responsable no puede consistir en mirar hacia otro lado. Tampoco puede consistir en aceptar que las entradas irregulares se conviertan en una realidad permanente. Y mucho menos puede permitir que sean los territorios fronterizos, como Ceuta, quienes soporten en solitario las consecuencias de una problemática que afecta al conjunto de España y de Europa.

El próximo miércoles, las plazas españolas tienen la oportunidad de lanzar precisamente ese mensaje. No se trata de convertir las concentraciones en un enfrentamiento entre españoles. No se trata de buscar enemigos ni de alimentar conflictos. Se trata de ejercer un derecho democrático y expresar públicamente una convicción que debería ser perfectamente normal en cualquier país: sus ciudadanos tienen derecho a sentirse protegidos y sus fronteras tienen derecho a ser defendidas.

La convocatoria adquiere además una dimensión especial porque coincide con el Día de Ceuta. Mientras la ciudad celebra su identidad y reivindica su pertenencia a España, el resto del país tiene la oportunidad de acompañarla. De demostrar que Ceuta no es una nota a pie de página en el mapa y que sus ciudadanos no están condenados a afrontar solos las dificultades derivadas de su posición geográfica.

Porque una nación no se demuestra únicamente con discursos institucionales, banderas colocadas en los balcones o fotografías oficiales. Una nación se demuestra cuando uno de sus territorios necesita apoyo y el resto responde. Se demuestra cuando un ciudadano de Barcelona es capaz de entender que lo que ocurre en Ceuta también le afecta. Cuando alguien de Sevilla siente como propio el problema de una ciudad situada a cientos de kilómetros. Cuando alguien de Madrid comprende que defender a Ceuta significa defender también una parte de España.

Eso es la solidaridad nacional.

Y esa solidaridad no debería tener color político.

El 2 de septiembre debería ser un día en el que las diferencias partidistas quedaran en un segundo plano. Porque puede haber ciudadanos que voten a partidos completamente diferentes y que, sin embargo, compartan una misma idea: que Ceuta es España y que ningún ceutí debería sentir que su país le ha dado la espalda.

La unidad no significa pensar todos lo mismo. La unidad significa saber distinguir aquello que puede ser objeto de debate político de aquello que debería formar parte de los consensos básicos de cualquier Estado. Podemos discutir sobre modelos migratorios, sobre políticas de seguridad, sobre cooperación internacional o sobre la gestión de las fronteras. Lo que no debería estar en discusión es el derecho de España a proteger su territorio y el deber de las instituciones de proteger a sus ciudadanos.

Por eso resulta especialmente importante que el próximo 2 de septiembre las concentraciones se desarrollen con serenidad, civismo y firmeza. No hace falta insultar a nadie. No hace falta buscar enfrentamientos. No hace falta convertir las plazas en escenarios de provocación. Basta con acudir y hacer visible un mensaje.

Ceuta no está sola.

Un mensaje para los ciudadanos de Ceuta, pero también para quienes trabajan cada día en su frontera. Un mensaje para quienes sienten que viven demasiado lejos del centro político del país. Y un mensaje para quienes desde cualquier rincón de España consideran que la solidaridad entre compatriotas no puede depender de la actualidad del día.

Porque si España aparece únicamente cuando las cámaras están encendidas, no estaremos hablando de solidaridad, sino de oportunismo. La verdadera solidaridad se demuestra cuando no hay recompensa política, cuando no hay titulares favorables y cuando ayudar significa simplemente estar al lado de quien lo necesita.

Por eso el próximo 2 de septiembre las plazas pueden convertirse en algo más que un lugar de concentración. Pueden convertirse en una fotografía de España diciendo que sigue existiendo un vínculo entre territorios y ciudadanos que ninguna distancia geográfica puede romper.

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y numerosos municipios están llamados a participar. La dimensión que finalmente alcance la convocatoria dependerá de los ciudadanos. Los ayuntamientos pueden facilitar espacios, las instituciones pueden pronunciarse y los partidos pueden respaldar la iniciativa, pero la verdadera fuerza de una movilización siempre está en la calle.

Y ahí es donde los españoles tienen la última palabra.

Que salgan quienes quieran mostrar su apoyo a Ceuta. Que salgan quienes creen que las fronteras deben estar controladas. Que salgan quienes consideran imprescindible respaldar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Que salgan quienes simplemente creen que ningún territorio español debería sentirse abandonado por el resto del país.

No hace falta pertenecer a ningún partido. No hace falta compartir una ideología concreta. No hace falta tener un carnet político en el bolsillo.

Hace falta, sencillamente, querer estar.

Porque Ceuta no es una frontera lejana. Es una ciudad española. Sus ciudadanos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro español. Y cuando atraviesa una situación especialmente delicada, el resto del país tiene una responsabilidad que va mucho más allá de cualquier disputa partidista.

El próximo 2 de septiembre, a las ocho de la tarde, las plazas de España tienen una cita.

Una cita para recordar que las fronteras importan. Que la seguridad importa. Que quienes las protegen importan. Y que los ciudadanos de Ceuta importan.

Una cita para decir que España puede debatir, discrepar y enfrentarse políticamente en muchas cuestiones, pero que hay algo que no debería necesitar explicación: cuando una parte de España necesita apoyo, el resto de España debe estar ahí.

Que nadie espere silencio.

Que nadie espere indiferencia.

Que nadie piense que Ceuta está sola.

El 2 de septiembre, España tiene que responder.

Por Ceuta. Por los ceutíes. Por quienes protegen nuestras fronteras. Por la seguridad. Y por una España que no abandona a los suyos.

Ceuta no está sola. España tampoco puede mirar hacia otro lado.