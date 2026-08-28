El fin no justifica los medios

No es una tarea que me agrade, pero hoy voy a hacer de abogado del diablo, ; y si tras leer mi escrito, alguno piensa que, como cristiano y católico, me estoy arrojando piedras sobre mi propio tejado, es porque no conoce el Evangelio de Jesús, en el que nos dice lo que opina de la mentira, y quién es el diablo: «…y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira». [Evangelio de San Juan, 8:44].

Y esta introducción viene a cuento del día en que, estando buscando imágenes reales de la persecución de cristianos en Irán e Irak, me topé con las fotos del ahorcamiento de un presunto mártir cristiano iraquí.

En ellas se veía perfectamente como el condenado se reía, abiertamente, mientras el verdugo le colocaba la soga en el cuello. Y la situación, francamente, no era como para reírse, salvo que el tipo fuera muy ‘fumado´. Algo que tenía muy poco que ver con la tranquila y mística sonrisa de los mártires cristianos.

La imagen la había colgado en twitter alguien que decía ser un sacerdote católico español. El twitter en cuestión decía: «Dios mío, increíble, este cristiano va al martirio sonriendo… ¿Q hay en su corazón para mirar así?». Los comentarios que seguían a continuación estaban en línea con la frase de cabecera, así que di las imágenes por buenas y me puse a escribir el artículo.

Sin embargo había algo en el rostro y mirada del ´presunto mártir´, que no me cuadraba, De hecho me producía desasosiego; pero, así y todo, seguí escribiendo.

Al concluir, y antes de publicar el artículo, hice lo que siempre acostumbro a hacer antes de firmar algo, y es verificar por tres fuentes diferentes, (que no sean de las de “copy/paste”), la autenticidad de la noticia y sus imágenes.

Tardé cerca de cinco horas en averiguar quién era el ´mártir´ en cuestión. No cuento los pormenores de la investigación que lleve a cabo, para no aburrirlos, pero, al final, la verdad floreció y mi precioso artículo terminó en la papelera virtual de mi pc.

Las imágenes recogían la ejecución en Irán, (no en Irak como se decía en Twitter), de un traficante de drogas; no de un mártir cristiano. Esa fue en principio la noticia que circuló. Lo cierto es que, el hombre que ríe teniendo la soga en el cuello, era Majid Kavousifar, un ciudadano iraní, ejecutado públicamente en la horca, el 2 de agosto de 2007, en Teherán, tras ser condenado por el asesinato del juez Hassan Moghaddas. Traficante o asesino, lo cierto es que de beato tenía poco.

Siempre verifico la autenticidad de lo que publico, pero en este caso en concreto, y forzado por un sexto sentido, le dediqué más tiempo de lo habitual, no cejando hasta descubrir la verdad.

Y es que un mártir cristiano puede llevar la paz de Dios escrita en su rostro; la serenidad que da la fe; la sonrisa del amor, del perdón; pero lo que no hace un mártir cristiano, en el momento del suplicio, es reírse; creo yo. En cualquier caso, este pobre desgraciado tuvo un par de ´pelotas´ a la hora de afrontar el desmedido castigo a sus delitos. Que Dios Padre, lo acoja en su seno; o el diablo lo tenga en su gloria.

No me cabe la menor duda que el sacerdote, autor del twitter, actuó de buena fe, pero lo que está claro es que, antes que él, algún beato, mentiroso y meapilas, montó el engaño y lo soltó en Internet, pensando que a Dios le iba a hacer gracia.

El fin no justifica los medios. Como creyente cristiano, y católico practicante hasta donde se me permite por mi condición divorciado vuelto a casar, siento vergüenza que existan personas que, escudándose en la fe, piensen que el fin justifica los medios; que vale todo, incluso el mentir. Un cristiano de verdad no hace eso.

He publicado bastantes artículos desenmascarando con datos, las mentiras que suelen utilizar los ateos militantes a la hora de conseguir adeptos para su triste y dogmático credo; y no porque tenga nada personal contra ellos, sino porque odio la mentira y no soporto a los mentirosos.

Si no fuera porque el tema es dramático, amén de patético, me podría hasta reír pensando que algún beato, aficionado a descubrir santos milagreros de nuevo cirio, haya impreso estampitas con el rostro de un narcotraficante, o un asesino. Si es así, y puestos a sugerir un nombre que presida dichas estampitas, qué tal ´San Fumeta de Coca´. Si no rascamos mucho, semánticamente, la verdad es que suena ´redondo´.

[*] En la Iglesia Católica, popularmente recibía el sobrenombre de ´abogado del diablo´, (en latín, advocatus diaboli), la persona encargada de objetar, exigir pruebas y descubrir errores en toda la documentación aportada para demostrar la autenticidad de los méritos del presunto candidato a ascender a los altares, como beato o santo. En 1983, el Papa Juan Pablo II, eliminó dicha figura.