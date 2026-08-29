Ceuta, la frontera que defendí

Cada vez que en el Congreso debatimos sobre Ceuta, vuelvo inevitablemente a mis días como soldado de reemplazo en el Regimiento de Infantería Regulares de Ceuta nº 54, en el acuartelamiento Coronel Fiscer. Allí aprendí que la seguridad nacional no es un concepto teórico: es una responsabilidad diaria que se ejerce con disciplina, con medios y con claridad de mando. Hoy, desde la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, esa misma convicción me obliga a alzar la voz ante una situación que está poniendo en riesgo la libertad y la tranquilidad de miles de españoles.

La realidad es incontestable: Ceuta vive una crisis de seguridad sin precedentes, con 85.000 ciudadanos que han visto restringidas sus libertades, que evitan calles, parques y playas, y que han tenido que recurrir a medidas de autodefensa ante la inseguridad creciente. Una ciudad española no puede convertirse en un espacio donde la población se siente confinada mientras quienes protagonizaron los asaltos ocupan el espacio público con total impunidad.

Por eso, hemos defendido con firmeza en la Comisión que la única solución pasa por el retorno inmediato de los miles de asaltantes que permanecen en España. Entraron desde Marruecos y deben volver a Marruecos. Es una cuestión de legalidad, de seguridad y de respeto a la frontera sur de nuestro país. Y es imprescindible que el Gobierno explique con transparencia qué está negociando con las autoridades marroquíes, qué protocolos existen para garantizar estas devoluciones y cuál es su posición ante declaraciones de responsables marroquíes que cuestionan la españolidad de Ceuta y Melilla.

Ceuta y Melilla son España, y es el Gobierno quien debe afirmarlo con claridad.

La sesión también evidenció algo preocupante: el Ejecutivo no tuvo —o no quiso reconocer— información previa sobre los movimientos masivos que se dirigían a la frontera. Resulta difícil creer que ni el CNI, ni CIFAS, ni Guardia Civil ni Policía Nacional detectaran una operación de esta magnitud. La falta de previsión, sumada a la confusa decisión de otorgar el “mando único” a un ministerio sin competencias de Estado, refleja un Gobierno desorientado en plena crisis de seguridad nacional.

A ello se suma la situación de nuestras Fuerzas Armadas. Como antiguo soldado destinado en Ceuta, me resulta especialmente doloroso comprobar que nuestros militares están presentes pero atados de manos, limitados a observar y soportar emboscadas sin los instrumentos jurídicos necesarios para actuar con plena protección. El Estado debe habilitar esos mecanismos de inmediato.

La Audiencia Nacional ya investiga lo ocurrido. El Gobierno debe colaborar sin reservas, aportar toda la información requerida y aclarar qué papel desempeñará la Abogacía del Estado. La transparencia institucional es imprescindible para recuperar la confianza de los ciudadanos.

Finalmente, hemos manifestada que Ceuta no puede convertirse en un polideportivo de emergencia permanente. Cualquier instalación destinada a alojar a personas en situación irregular debe garantizar que los ceutíes mantengan intactas sus libertades y derechos. La ciudad ya soporta una presión extraordinaria y no puede asumir decisiones improvisadas que agraven la situación.

Hoy he actuado como diputado, pero también como aquel joven que un día cruzó la puerta del Coronel Fiscer para servir a España. Ceuta es frontera, es seguridad nacional y es dignidad. Y mi obligación, como vocal de la Comisión de Seguridad Nacional, es exigir que el Gobierno actúe con la firmeza, la previsión y la claridad que Ceuta y España merece.