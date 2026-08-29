LLEIDA NECESITA UN CAMBIO DE RUMBO

Mientras el gobierno de Fèlix Larrosa habla de proyectos y propaganda, los vecinos hablan de seguridad, limpieza, incivismo, degradación de algunos barrios y falta de autoridad.

Los recientes incidentes de violencia han vuelto a poner sobre la mesa una realidad que muchos vecinos llevan tiempo denunciando: cuando la convivencia se deteriora y la respuesta llega tarde, la ciudadanía pierde confianza en sus instituciones. En agosto, los enfrentamientos obligaron a ampliar el dispositivo policial a Balàfia, Pardinyes y el Clot de les Granotes, con detenidos y heridos.

Y ante esta realidad no necesitamos un Ayuntamiento que minimice los problemas ni que convierta cada crítica en una cuestión partidista. Necesitamos un gobierno que gobierne.

El socialismo lleva demasiado tiempo confundiendo sensibilidad con permisividad, integración con ausencia de exigencia y diálogo con falta de autoridad.

Lleida necesita recuperar algo tan básico como el principio de autoridad, el respeto a las normas y la tranquilidad de sus calles.

Una alternativa para Lleida

Y frente a ese modelo existe una alternativa.

El PP Lleida representamos la posibilidad de abrir una nueva etapa en Lleida. Una etapa basada en seguridad, limpieza, mantenimiento, convivencia, prosperidad y defensa de todos los barrios, sin mirar la ideología o el código postal de nadie.

Situamos en el centro del debate cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana: la degradación del espacio público, la convivencia y la situación de los barrios.

No se trata de cambiar unas siglas por otras.

Se trata de cambiar una manera de gobernar.

Lleida no está condenada a resignarse.

Lleida puede aspirar a mucho más.

Y en 2027 los leridanos tendrán la oportunidad de decidir si quieren seguir con el mismo modelo socialista o abrir una nueva etapa con Xavier Palau y el Partido Popular.

Lleida merece un gobierno que no se limite a explicar los problemas, sino que tenga el coraje de solucionarlos.