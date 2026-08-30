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Sobre el monopolio legal de la violencia

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Policías de la UIP contra manifestantes con la bandera española
Policías de la UIP contra manifestantes con la bandera española. PD
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El disidente soviético Vasili Grossman escribió que el totalitarismo no puede renunciar a la violencia, porque si lo hiciera, perecería.

Yo por mi parte añadiría que un sistema que se sustenta en la continua presión, física, fiscal, y hasta mental, del Estado hacia los ciudadanos, mediante la imposición de decretos e impuestos, cada vez más esquilmadores, opresores y restrictivos de las libertades individuales, este sistema termina por agotar tanto su propia fuerza, como la paciencia ciudadana.

En cualquier caso, bien está que el Estado tenga el monopolio legal del uso de la violencia, pero si esa facultad se utiliza arbitraria y sectariamente, utilizando dos varas de medir a la hora de reprimir, golpear y gasear a los críticos con el régimen, al tiempo que esa violencia legal, presuntamente brilla por su ausencia, cuando se trata de invasores, okupas, u otras ´especies protegidas´, entonces el Estado puede perder su legitimidad, y despertar el instinto básico, consagrado en el Derecho Natural, de la legítima defensa.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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