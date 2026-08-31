Influencer y otras pamplinas

El mundo de las llamadas redes sociales alberga todo tipo de personas, objetos y cosas, entre las que se encuentran los influencer.

Este anglicismo que define a una persona con gran capacidad de influencia en redes sociales, como detalla el diccionario de la Real Academia Española (RAE), invade la vida terrenal de jóvenes y no tan jóvenes, para quienes la/el influencer son el centro de su existencia, el punto de apoyo sobre el que descansa y se mueve todo su ser para vestir, maquillarse, medicarse, comer, tardear, viajar, relacionarse,… Sus seguidores, monetizados en cientos e idiotizados en miles, se pasan las horas conectados por Internet al influencer a través de ese aparato llamado móvil, que sirve para todo menos para hablar por teléfono porque ahora, para rizar el rizo y responder a la estrategia de marketing de las multinacionales de la cosa, sustituyen la conversación por mensajes en una aplicación que se llama WhatsApp y que permite que la policía, los jueces, los tertulianos y el lucero del alba se enteren de lo que has dicho, con quién, cuándo y desde dónde, porque todo queda registrado para la posteridad.

Con presencia en plataformas digitales y redes sociales que han creado una comunidad de seguidores fieles, los influencer, pagados por empresas de comunicación, publicidad y marketing, fabricantes de ropa, de productos de maquillaje, de clínicas de belleza que operan todo y fabrican mujeres en serie que son sosias, de elaboradores de alimentos sanos y de comida basura, hoteles, lugares turísticos y demás mandangas, hacen su agosto todo el año aunque sean ágrafos y no sepan hacer la o con un canuto, El postureo es parte de la sociedad actual, vacua y desnortada.

Los influyentes ya no son los padres, los hermanos mayores, los profesores, los catedráticos, los escritores, los filósofos, los actores, los pintores, los músicos,.., son los don nadie subidos por el marketing al pedestal de las redes y de las nuevas tecnologías, esas que han convertido a las últimas generaciones en enfermos mentales y tontos de baba abducidos a través de una máquina.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL