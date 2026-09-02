Ramiro Grau Morancho: «La primera dama y el primer merluzo»

Se ha publicado que Begoña Gómez, la “empresaria” de negocios prostibularios, se va a defender con el argumento de que ella es la primera Dama, y que como no hay un estatuto jurídico de la primera Dama…, todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido.

No sé si es cierto que esa será la línea argumental de su defensa, pero de ser así, le auguro el mayor de los fracasos…

Para empezar, ella no es primera Dama, que es la Reina consorte, pues España sigue siendo una monarquía parlamentaria, y el Rey, y la consorte, están por encima de ellos, por mucho que les joda.

Que el Rey estorba a Sánchez, cada día está más claro, y que va a lanzar a sus esbirros tuiteros como Puente contra la monarquía, es claro y evidente, y ya estamos viendo las primeras muestras.

Lo que realmente me extraña es que Sánchez haya entrado al trapo, personalmente, vista su cobardía, en Paiporta, y en tantas otras ocasiones.

Y que Felipe VI está más solo que la una, también.

No seré yo quien salga a defenderle, vista su inanidad, que me anima a llamarle FELIPE, EL INANE.

Pienso que es buena persona, pero solo con eso no es suficiente para ser un buen rey, y jefe del estado español.

Sobre todo cuando parece un calzonazos, en manos de la arpía de Letizia, y su “política” consiste en ponerse de perfil, y pasar de todo, esperando la hora de la jubilación, o más bien de la abdicación, o de un referéndum nacional, para ver si los españoles queremos vivir en una monarquía o en una república.

No saldrá por Cartagena, como su bisabuelo, Alfonso XIII, sino por coche o avión, con destino a Portugal, o a Suiza.

Supongo que ya habrá comprado un palacete como residencia en el exilio, y si no lo ha hecho todavía, ya tarda…

Sobre la proxeneta y tercera locativa, y el presimiento (no es un error), o merluzo que dice que “Yo tengo derecho a vacaciones”, poco se puede decir… Ni siquiera malo.

¿Pero este hombre está bien de la cabeza, o es un psicópata de libro…?

¿Qué sabe Marruecos de él, de su familia, o del 11-M, para ser un súbdito más de Mohamed VI…?