Diferencias

Rayo bueno, rayo malo

El ateísmo doctrinal, por principio, no excluye de sus filas a las malas personas; el cristianismo, sí

Tiempo, tormenta, rayo, relámpago
Tiempo, tormenta, rayo, relámpago. PD
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Muere un hombre apuñalado por cuatro atacantes en Manresa

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Las cosas son lo que son por mucho que nos empeñemos en cambiarlas. Lo que cambia es la óptica con que las miramos, creando una falsa realidad a nuestro antojo y conveniencia. Me explicaré.

Si nos abstraemos de quiénes somos y nuestras circunstancias personales, el hecho que caiga un rayo y pulverice la casa del vecino, lo contemplamos como algo malo; como una desgracia.

Ahora bien, si ese mismo hecho lo miramos desde una óptica personalista y egocéntrica, podemos llegar a verlo como algo bueno; como un golpe de buena suerte, al haber caído el rayo en casa del vecino en lugar de en la nuestra.

El buen cristiano, siempre contemplará ese suceso como algo malo y terrible, sintiendo compasión y conmiseración con su vecino. Por el contrario, el mal cristiano sentenciará: – ‘Castigo de Dios; seguro que se lo merecía’.

Ahora alguien podría responderme que también muchos ateos se lamentarían de la desgracia de su vecino, y tendría que darles la razón, pero no sin antes aclararles que éstos no se lamentarían de lo sucedido, (la caída del rayo en casa del vecino), por ser ateos, sino por ser buenas personas; buena gente.

Para ser un ´auténtico´ cristiano hay que ser buena persona y comportarse como tal. Para ser un ateo auténtico, lo único que hace falta es creer que Dios no existe.

El ateísmo doctrinal, por principio, no excluye de sus filas a las malas personas; el cristianismo, sí. He ahí la gran diferencia.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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