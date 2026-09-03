Aquél viejo lápiz

No recuerdo qué fue de aquel viejo y desgastado lápiz con que aprendí a escribir en el colegio. Tampoco sé dónde fueron a parar mis primeros cuadernos de caligrafía. Ni lo sé, ni me importa, ya que es algo intrascendente; agua pasada que no mueve molino.

Y es que llega un momento en la vida, que te desprendes de los trastos viejos almacenados en la memoria; especialmente de aquello que te hizo daño. Sin embargo, hay quienes dicen que hay que guardarlo todo; lo bueno y lo malo; porque de lo malo también se aprende. Y tienen razón, desde su óptica, pero no desde la mía.

Aquel lápiz, aquella vieja libreta, y aquel desabrido padre escolapio que, con sus capones y tirones de patilla, me enseñó a escribir, cumpliendo su misión, pero que no mereció ocupar un espacio en mi memoria. Simplemente me quedé con lo positivo: ´saber escribir´, y con aquellos primerizos e ingenuos poemas de amor, que comencé a esbozar desde edad temprana, dedicados a alguien que nunca ví, pero que mi ´corazón´ sabía que existía.

¿Cuántos recuerdos viejos, cubiertos de telarañas, tenemos almacenados en nuestra limitada memoria? Porque llega un día en que lo vivido, supera a lo que resta por llegar; y hay que hacer sitio. Y es en ese día cuando comienzas a desprenderte de todos los malos tragos que durante años acumulaste en la memoria, mientras reordenas con amor, el arcón de los recuerdos más bellos.

Por supuesto que aprendemos a base de golpes caídas, y lágrimas, y que todo ello forma parte de nuestra vida, pero considero que una vez aprendida la lección debemos guardar lo positivo, tras limpiar nuestra memoria, de cómo lo hemos aprendido, ya que, a veces, es, amén de doloroso, intrascendente. Tan intrascendente como el color aquel viejo lápiz, con que aprendí a escribir; o tan irrelevante como la fiera espesura de las cejas, del mal encarado que me enseñó a hacerlo.