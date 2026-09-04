Ramiro Grau Morancho: «Ceuta, soldados desarmados»

El régimen sanchista no se cansa de hacer el ridícula, y ha inventado los Ejércitos desarmados…

Así sucede en Ceuta, donde los soldados patrullaban sin armas, solo con sus manos, y es posible que, con alguna porra, en el mejor de los casos.

Y claro, frente tienen a unos invasores perfectamente organizados, solo hay que ver como algunos dan órdenes y los demás obedecen, con armas blancas, piedras y, estoy seguro de ello, pistolas y otro armamento, debidamente escondido.

Una parte de ellos son espías y militares de Marruecos, muy organizados, y que serán el ejército de ocupación desde dentro, pues Ceuta ya está tomada por el enemigo.

Al frente de Ceuta, es un decir, como mando único, un destacado masón, que obedecerá antes las órdenes de sus hermanos de logia que la Constitución y las leyes.

¿Qué podía salir mal…?

El presidente de la ciudad autónoma es un señor anciano, agotado, que hace lo que puede…, pero que ya no puede más.

Totalmente ninguneado por el régimen sanchista, que, encima, envía allí a sus ministros para insultarle, a él y a la ciudad que tan dignamente representa.

Este ejército de Pancho Villa, desarmado y atacado por los “soldados” de Marruecos, y varios miles de criminales con los que el sátrapa moro ha decidido “obsequiarnos”, para reducir gastos, y que se haga cargo España de su manutención, ya han atacado y herido en, al menos, tres ocasiones, a nuestros “soldados” desarmados (lo nunca visto), de forma que estamos haciendo el ridículo en todo el mundo civilizado, y no digamos entre los bárbaros invasores, que solo entienden el poder de las armas…

Cansados de dar risa, pena y ganas de llorar, la señorita Pepis, a la que nadie quiere, digo Margarita Robles, ha ordenado que un solo soldado por patrulla pueda ir armado.

Y los demás, que se jodan.

De verdad, ¿estamos despiertos o dormidos…?, porque este esperpento nacional, no hay quien se lo crea.

Pero, por desgracia, es real, aunque nos produzca vergüenza, propia y ajena.