Creer

El secreto

La respuesta que le di, me salió del alma

Tiempo, Eternidad.
Tiempo, Eternidad. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Ketty Garat lanza una advertencia que deja tiritando a Sánchez y sus lacayos: «Ha quedado meridianamente claro»

Ketty Garat lanza una advertencia que deja tiritando a Sánchez y sus lacayos: «Ha quedado meridianamente claro»

Hace años, un amigo, muy racionalista él, me preguntó por el ´secreto´ de mi fe en Dios. Guarde silencio durante unos segundos, mientras en mi interior meditaba sobre lo complicado que era explicar lo que se vive durante una experiencia mística, a alguien que nunca la ha tenido.

Desechada la idea inicial, procedí a elegir, de entre las muchas razones que tengo para creer, sin fisuras, en Dios, una que fuera fácilmente asimilable por mi interlocutor, sin necesidad de que sus neuronas se ´gripasen´.

Así que le confesé que, en esta vida, todo lo que le he pedido a Dios, me ha sido concedido. Todo menos una cosa.

La verdad es que el 99% de mis oraciones están dedicadas a pedir por los demás, y lo que suelo pedir para mí, no es que Dios solucione mis problemas, sino que me dé la fortaleza necesaria para afrontarlos.

Mis peticiones por los demás, obedecen a cuestiones complejas y concretas, cuya solución escapa a mis capacidades; pero siempre, siempre, de un modo u otro, el milagro se produce; unas veces en cuestión de minutos, y otras en cuestión de años, porque así debía ser. Jamás me he sentido defraudado; jamás.

Tan solo en una ocasión, tal y como he dicho antes, mi petición no fue escuchada… gracias a Dios, porque si se me hubiese concedido lo que le deseaba, las consecuencias hubiesen sido desastrosas para mi vida. Es más, las mejores cosas que me han sucedido en esta vida, siempre han provenido de aparentes desgracias. Y es que pensamos con lógica humana, no divina.

Así pues, y tras hacerle la exposición que antecede, le dije a mi amigo: ¡Cómo no voy a creer en Dios!

Mi interlocutor me miró seriamente y tras tocarse con una mano la nuca, me preguntó: ¿Y por qué habría yo de creerte?

La respuesta que le di, me salió del alma: ¿Y por qué habría yo de mentirte? ¿Qué gano con ello?

A las personas que, como yo, odian la mentira y sean intelectualmente honestas, independientemente que sean ateas o creyentes, la respuesta que  le di a mi amigo, como mínimo les debería bastar, o, como mínimo, darles qué pensar.

Sin embargo, para los mentirosos compulsivos; para esos que, entre la verdad y la mentira, siempre eligen compulsivamente la mentira, aunque esta no les reporte beneficio; para esos que desconocen el significado de la palabra honor, y piensan que ´ética´ es una marca de colonia. para ´esos´, mi argumentario, carece de todo valor.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PORTÁTILES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]