Hace años, un amigo, muy racionalista él, me preguntó por el ´secreto´ de mi fe en Dios. Guarde silencio durante unos segundos, mientras en mi interior meditaba sobre lo complicado que era explicar lo que se vive durante una experiencia mística, a alguien que nunca la ha tenido.

Desechada la idea inicial, procedí a elegir, de entre las muchas razones que tengo para creer, sin fisuras, en Dios, una que fuera fácilmente asimilable por mi interlocutor, sin necesidad de que sus neuronas se ´gripasen´.

Así que le confesé que, en esta vida, todo lo que le he pedido a Dios, me ha sido concedido. Todo menos una cosa.

La verdad es que el 99% de mis oraciones están dedicadas a pedir por los demás, y lo que suelo pedir para mí, no es que Dios solucione mis problemas, sino que me dé la fortaleza necesaria para afrontarlos.

Mis peticiones por los demás, obedecen a cuestiones complejas y concretas, cuya solución escapa a mis capacidades; pero siempre, siempre, de un modo u otro, el milagro se produce; unas veces en cuestión de minutos, y otras en cuestión de años, porque así debía ser. Jamás me he sentido defraudado; jamás.

Tan solo en una ocasión, tal y como he dicho antes, mi petición no fue escuchada… gracias a Dios, porque si se me hubiese concedido lo que le deseaba, las consecuencias hubiesen sido desastrosas para mi vida. Es más, las mejores cosas que me han sucedido en esta vida, siempre han provenido de aparentes desgracias. Y es que pensamos con lógica humana, no divina.

Así pues, y tras hacerle la exposición que antecede, le dije a mi amigo: ¡Cómo no voy a creer en Dios!

Mi interlocutor me miró seriamente y tras tocarse con una mano la nuca, me preguntó: ¿Y por qué habría yo de creerte?

La respuesta que le di, me salió del alma: ¿Y por qué habría yo de mentirte? ¿Qué gano con ello?

A las personas que, como yo, odian la mentira y sean intelectualmente honestas, independientemente que sean ateas o creyentes, la respuesta que le di a mi amigo, como mínimo les debería bastar, o, como mínimo, darles qué pensar.

Sin embargo, para los mentirosos compulsivos; para esos que, entre la verdad y la mentira, siempre eligen compulsivamente la mentira, aunque esta no les reporte beneficio; para esos que desconocen el significado de la palabra honor, y piensan que ´ética´ es una marca de colonia. para ´esos´, mi argumentario, carece de todo valor.