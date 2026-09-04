Más Vivas, menos Sánchez.

Puede que a algunos les incomode la palabra. Puede que otros prefieran hablar de «crisis migratoria», «entrada masiva» o «avalancha». Las palabras importan, pero mucho más importan los hechos. Y los hechos son que, entre el 30 y el 31 de julio, decenas de miles de personas intentaron entrar de forma irregular en Ceuta, provocando una situación extraordinaria que desbordó a la ciudad y obligó a desplegar un dispositivo de seguridad de enorme magnitud.

Ahora, además, un informe de la Policía Nacional remitido a la Audiencia Nacional apunta a que aquella entrada no habría sido un fenómeno espontáneo: señala una posible planificación y el papel de agentes marroquíes que habrían guiado a grupos hacia determinados puntos de la frontera. La investigación judicial tendrá que determinar exactamente qué ocurrió, quién lo organizó y con qué finalidad.

Pero hay algo que ya no necesita investigación.

Ceuta sufrió una situación que puso a prueba al Estado.

Y en medio de aquella tormenta hubo un hombre que no podía esconderse detrás de un despacho, ni de un comunicado, ni de una estrategia de comunicación.

Juan Jesús Vivas estaba allí.

Y dio la cara.

Cuando una ciudad necesita a su presidente

Gobernar no consiste únicamente en gestionar presupuestos, inaugurar instalaciones o acudir a actos institucionales. Gobernar significa, sobre todo, asumir responsabilidades cuando llegan los momentos que nadie había previsto.

Es muy fácil ser presidente cuando las cosas marchan razonablemente bien.

Lo difícil es serlo cuando una ciudad entra en una situación límite.

Cuando miles de personas llegan a sus calles.

Cuando los servicios públicos se tensionan.

Cuando las fuerzas de seguridad tienen que multiplicar sus esfuerzos.

Cuando los ciudadanos empiezan a preguntarse qué está pasando.

Cuando aparece el miedo.

Cuando las imágenes de la frontera recorren España entera.

Y cuando, además, empiezan a surgir preguntas sobre si aquello fue realmente una simple avalancha migratoria o si detrás existió una operación deliberada para presionar y desestabilizar a España.

Ahí es donde se mide a un dirigente.

Y ahí es donde, guste más o guste menos, Vivas ha estado a la altura.

No estoy diciendo que Vivas sea infalible.

No lo es.

No estoy diciendo que todas sus decisiones hayan sido perfectas.

Tampoco.

Estoy diciendo algo mucho más sencillo: cuando Ceuta atravesó uno de los episodios más graves de su historia reciente, su presidente estuvo allí.

Trabajando.

Reclamando.

Dando explicaciones.

Defendiendo a la ciudad.

Y exigiendo al Estado aquello que consideraba necesario.

Eso, en política, merece ser reconocido.

La frontera no es una estadística

Desde Madrid es muy fácil hablar de cifras.

De porcentajes.

De expedientes.

De procedimientos.

De relaciones diplomáticas.

Desde un despacho todo parece más sencillo.

Pero una frontera no es una estadística cuando la tienes delante.

Una frontera es una línea que separa dos realidades.

Y en Ceuta esa línea tiene una importancia extraordinaria.

Porque detrás de ella no hay solamente una cuestión migratoria. Hay seguridad. Hay soberanía. Hay relaciones internacionales. Hay estabilidad. Hay geopolítica.

Y, sobre todo, hay ciudadanos españoles.

Por eso resulta tan preocupante que durante demasiado tiempo algunos hayan querido reducir lo ocurrido a un problema exclusivamente migratorio.

Porque si los informes policiales terminan confirmando que hubo planificación, que existió una actuación organizada y que determinados agentes marroquíes pudieron facilitar o guiar los cruces, estaríamos hablando de algo mucho más serio que una simple crisis migratoria.

Y precisamente por eso hay que investigar hasta el final.

Sin miedo.

Sin diplomacia paralizante.

Sin mirar hacia otro lado.

Sin proteger a nadie.

Porque si un Estado extranjero utilizó a miles de personas para provocar una situación de presión sobre territorio español, España tiene derecho a saberlo.

Y los españoles tienen derecho a conocer la verdad.

¿Dónde estaba Sánchez?

Aquí aparece Pedro Sánchez.

Y aparece, inevitablemente, porque cuando una crisis afecta a una ciudad española y puede tener implicaciones sobre la seguridad nacional, el Gobierno de España no puede comportarse como un espectador.

No basta con decir que «se está trabajando».

No basta con declaraciones.

No basta con comunicados.

No basta con esperar a que pase la tormenta.

Un Gobierno tiene que anticiparse.

Tiene que proteger.

Tiene que informar.

Y, cuando existen indicios de que puede haber detrás una operación organizada desde el otro lado de una frontera internacional, tiene que investigar y exigir explicaciones.

Más aún cuando el propio informe policial conocido estos días señala que hubo señales previas y que la entrada pudo estar organizada. La Guardia Civil también ha remitido información a la Audiencia Nacional sobre las comunicaciones previas y el dispositivo desplegado, aunque su informe no entra a valorar el papel de Marruecos porque esa cuestión no formaba parte de lo solicitado.

Y entonces aparece la pregunta incómoda:

¿Por qué parece que siempre hay más prudencia para señalar a Marruecos que para defender a España?

La diplomacia es necesaria.

Por supuesto.

Las relaciones internacionales son importantes.

También.

Pero la diplomacia no puede convertirse en silencio.

Y la prudencia no puede convertirse en renuncia.

España puede mantener buenas relaciones con Marruecos y, al mismo tiempo, exigir explicaciones si existen indicios de que agentes marroquíes participaron en una operación que afectó directamente a territorio español.

Una cosa no debería excluir la otra.

Vivas no tiene un botón mágico

También conviene decirlo.

Vivas no tiene capacidad para solucionar por sí solo una crisis de estas dimensiones.

No controla la política exterior de España.

No dirige la Policía Nacional.

No dirige la Guardia Civil.

No decide la estrategia diplomática con Marruecos.

No controla los recursos del Estado.

Pero sí tiene una responsabilidad: representar y defender a los ceutíes.

Y eso es lo que ha hecho.

Puede equivocarse.

Puede exagerar.

Puede utilizar palabras que no gusten.

Puede recibir críticas.

Pero lo que no se puede decir honestamente es que haya desaparecido.

Porque no lo ha hecho.

Mientras algunos discutían sobre el lenguaje que debía utilizarse, él tenía delante una ciudad que necesitaba respuestas.

Mientras otros calculaban el coste político de cada declaración, él tenía que explicar a los ciudadanos qué estaba ocurriendo.

Mientras Madrid miraba la crisis desde la distancia, Ceuta la estaba viviendo en primera persona.

Y esa diferencia importa.

Mucho.

Una ciudad que no puede ser moneda de cambio

Hay algo todavía más importante.

Ceuta no puede convertirse en una moneda de cambio.

No puede ser utilizada como instrumento de presión.

No puede ser abandonada a su suerte.

No puede depender de si al Gobierno de turno le conviene enfrentarse diplomáticamente con Marruecos.

Y no puede ser tratada como una periferia incómoda que solo aparece en los informativos cuando hay una crisis.

Ceuta es España.

Y precisamente por eso lo que ocurre allí debería importar tanto en Barcelona como en Madrid, en Sevilla como en Bilbao, en Valencia como en Valladolid.

Porque lo que está en juego no es solamente una ciudad.

Está en juego la capacidad del Estado para proteger sus fronteras.

Está en juego la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Está en juego la respuesta de España ante cualquier intento de presión sobre su territorio.

Y está en juego algo todavía más básico: que ningún español tenga que preguntarse si su Gobierno va a defenderle cuando llegue el momento.

El mérito de estar cuando toca

La política española tiene una costumbre bastante desagradable: reconocer los méritos únicamente cuando los protagonistas pertenecen a nuestro propio bando.

Si es de los nuestros, todo está bien.

Si es del contrario, todo está mal.

Así hemos terminado convirtiendo la política en una competición en la que parece que admitir que el adversario ha hecho algo bien equivale a perder una batalla.

Yo me niego a aceptar esa lógica.

Y por eso creo que hay que decirlo.

Vivas está trabajando.

Y lo está haciendo en unos días especialmente difíciles.

No necesita que nadie le regale una absolución política.

Necesita que se valore su trabajo.

Los ceutíes ya juzgarán su gestión.

Las urnas ya hablarán.

Los periodistas ya preguntaremos.

La oposición ya fiscalizará.

Pero mientras tanto, cuando un dirigente está en primera línea durante una crisis extraordinaria, lo mínimo que se puede hacer es reconocerlo.

Porque, al final, la política debería consistir en eso.

En servir.

En responder.

En asumir responsabilidades.

En dar la cara.

Más Vivas y menos Sánchez

Quizá por eso el título de esta columna no sea tan exagerado como algunos querrán hacer creer.

Más Vivas, menos Sánchez.

Más presidentes que estén en la calle cuando su ciudad los necesita.

Más dirigentes que reclamen recursos.

Más políticos que hablen de España sin complejos.

Más defensa de nuestras fronteras.

Más firmeza cuando existen indicios de una operación que puede afectar a nuestra seguridad.

Y menos política reducida a propaganda.

Menos relato.

Menos cálculo electoral.

Menos miedo a decir lo que está ocurriendo.

Porque Ceuta no necesitaba un experto en comunicación.

Necesitaba un presidente.

Y lo tuvo.

Ceuta fue invadida y Vivas dio la cara.

Ahora le corresponde al Estado hacer lo mismo.

La Audiencia Nacional deberá investigar hasta el último detalle. La Policía deberá explicar todo lo que sabe. El Gobierno deberá responder a las preguntas que todavía siguen abiertas. Y Marruecos, si finalmente se acredita algún tipo de implicación de sus agentes, deberá dar explicaciones.

Pero hay una certeza que no depende de ninguna investigación:

cuando Ceuta estuvo al límite, Juan Jesús Vivas no se escondió.

Y en una época en la que demasiados políticos parecen estar pendientes de su próxima declaración, de su próxima encuesta o de su próximo titular, quizá haya llegado el momento de volver a valorar algo mucho más sencillo:

trabajar cuando toca trabajar y dar la cara cuando toca dar la cara.

Ceuta lo necesitaba.

Y Vivas estuvo allí.