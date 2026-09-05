Manuel Cámara del Río: «Disciplina o sumisión»

España necesita mandos con valor, fieles a su juramento: defender la integridad territorial, proteger el ordenamiento constitucional y cuidar de sus hombres y de los ciudadanos de su Patria, especialmente de los ceutíes en estos difíciles momentos.

MANUEL CÁMARA DEL RÍO

Teniente coronel de Infantería (Reserva)

La disciplina constituye uno de los pilares fundamentales de las Fuerzas Armadas. Sin ella, ninguna organización militar podría cumplir eficazmente su misión. Pero disciplina y sumisión no son conceptos equivalentes. La primera exige obediencia a las órdenes legítimas, responsabilidad y cumplimiento del deber. La segunda comienza cuando el criterio profesional deja de expresarse con la claridad que las responsabilidades del mando requieren.

El artículo 8 de la Constitución española establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y proteger el ordenamiento constitucional. Asimismo, quienes sirven en ellas juran o prometen cumplir fielmente sus obligaciones militares y, si fuera preciso, entregar su vida en defensa de España.

El juramento no puede quedar reducido a una ceremonia. Su verdadero significado se demuestra cuando las circunstancias se vuelven difíciles y el mando debe tomar decisiones, proteger a sus hombres y asumir las responsabilidades que le corresponden.

Según las informaciones publicadas sobre los recientes acontecimientos de Ceuta, cuatro militares resultaron heridos después de que el vehículo en el que se desplazaban fuera atacado con piedras por un grupo numeroso. Los militares se dirigían a un punto de vigilancia cuando fueron rodeados y atacados. Lo sucedido exige una reflexión seria sobre las condiciones en las que nuestros militares cumplen misiones potencialmente peligrosas.

Ante situaciones de esta naturaleza, resulta imprescindible que nuestros soldados dispongan de atribuciones claras, instrucciones precisas y medios adecuados para protegerse. La disciplina exige cumplir las órdenes recibidas, pero no puede desligarse del deber de valorar los riesgos y cuidar la vida de quienes se encuentran bajo la responsabilidad del mando.

La cadena de mando resulta esencial para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, pero no diluye la responsabilidad de cada uno de sus escalones. Dentro de sus competencias, todo jefe debe analizar la situación, informar con claridad a sus superiores, solicitar instrucciones y advertir de cualquier carencia que pueda afectar a la seguridad del personal o al cumplimiento de la misión.

Ejercer el mando también exige decir la verdad, aunque resulte incómoda, y defender mediante los cauces establecidos las necesidades de los subordinados. Advertir de un riesgo no debilita la disciplina; por el contrario, demuestra responsabilidad profesional y permite adoptar decisiones con pleno conocimiento de sus posibles consecuencias.

Si algún soldado muriera o resultara herido de gravedad durante una misión, su familia y la sociedad tendrían derecho a conocer qué medidas se adoptaron para protegerlo y si los medios empleados fueron adecuados. No debería bastar con invocar la cadena de mando. La autoridad concede capacidad para decidir, pero también impone el deber de responder por las decisiones y omisiones propias.

España necesita generales, altos mandos militares, jefes policiales y mandos de la Guardia Civil que ejerzan plenamente la responsabilidad inherente al mando: escuchar, prevenir, decidir y respaldar a quienes sirven bajo sus órdenes. Personas que consigan que sus hombres se sientan protegidos, respetados y orgullosos de quienes los dirigen. El subordinado debe saber que su jefe conoce los riesgos que afronta y que defenderá sus necesidades mediante los procedimientos establecidos.

Un ejemplo es el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien antepuso el cumplimiento de su deber y su honor a sus posibilidades de ascenso y a su propia carrera profesional.

Esta reflexión no pretende justificar la insubordinación ni cuestionar la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil democráticamente constituido. Los militares están sometidos a la Constitución, a las leyes y a las autoridades legítimas. Precisamente por ello, el asesoramiento profesional, la comunicación leal y la advertencia responsable deben ejercerse con claridad y dentro de los cauces reglamentarios.

También debemos distinguir entre el respeto institucional y la identificación personal o política. Los saludos, honores y normas de cortesía militar representan el respeto debido a las instituciones y deben cumplirse con absoluta corrección. Sin embargo, esa cortesía no implica adhesión personal, afinidad política ni la obligación de mostrar una cercanía que vaya más allá de lo exigido por el cargo.

El uniforme representa al Estado, no a una opción política determinada. El militar sirve a España, a la Constitución y a las instituciones. Debe cumplir las órdenes de las autoridades competentes con profesionalidad, corrección y neutralidad, con independencia de sus opiniones personales y de quién ejerza las responsabilidades de gobierno en cada momento.

Quienes ocupan los puestos de mayor responsabilidad deben recordar que su función no consiste únicamente en transmitir órdenes. También les corresponde asesorar, advertir, prevenir y responder por las decisiones adoptadas dentro de sus competencias. Como señala una máxima atribuida al marqués de Santa Cruz de Marcenado: «La recompensa del capitán no está en las notas de su jefe, sino en la mirada de sus hombres».

Al final de la carrera profesional, el juicio más importante para un mando no debería encontrarse únicamente en su hoja de servicios, sus destinos o sus condecoraciones, sino también en la confianza y el respeto que haya merecido de quienes estuvieron bajo sus órdenes.

Defender la integridad territorial no consiste exclusivamente en responder a una invasión militar convencional. También exige proteger las fronteras, preservar la capacidad soberana del Estado y garantizar que quienes tienen encomendada esa misión no queden expuestos, desautorizados o abandonados.

La disciplina es indispensable; la sumisión, no. España necesita mandos disciplinados, pero también valientes; respetuosos con la legalidad, pero capaces de expresar con lealtad su criterio profesional; obedientes a las órdenes legítimas, pero plenamente conscientes de sus responsabilidades. Porque mandar no consiste solamente en dar o transmitir órdenes: también significa cuidar de quienes deben cumplirlas, responder por las decisiones adoptadas y asumir sus consecuencias, si fuera necesario.