El método Manchón

En política hay políticos. Y luego están las personas.

Parece una frase sencilla, incluso demasiado sencilla para una columna, pero con los años uno aprende que no todos los que se dedican a la política entienden de la misma manera qué significa estar al servicio de los demás.

Hugo Manchón es de esos pocos que todavía conserva algo que, en política, empieza a ser extraordinario: la normalidad.

Normalidad entendida en el mejor sentido de la palabra. Hablar con él sin tener la sensación de estar hablando con un cargo público inaccesible. Poder escribirle. Tener su teléfono. Preguntarle algo y recibir una respuesta. Plantearle un problema y encontrar, al otro lado, a una persona dispuesta a escuchar.

No parece gran cosa.

Pero lo es.

Porque basta con acercarse un poco a la política para descubrir que muchas veces entre el ciudadano y el político existe una auténtica muralla. Asesores, gabinetes, intermediarios, protocolos y teléfonos que nunca llegan a contestarse. Y, en medio de todo eso, la persona que simplemente quería que alguien escuchara su problema.

Manchón ha escogido otro camino.

Y quizá por eso merece la pena hablar del método Manchón.

Pero hay otra cuestión que explica también por qué su figura resulta interesante dentro del Parlament de Cataluña. Manchón no es de esos diputados que se limitan a repetir los grandes asuntos de siempre. Es uno de los pocos que se atreve a llevar a la Cámara catalana cuestiones que muchas veces permanecen fuera del foco político y mediático.

Temas incómodos. Temas que no siempre dan titulares. Problemas que afectan a personas concretas y que, precisamente por no formar parte del gran debate político del día, corren el riesgo de quedar olvidados.

Y eso también es hacer política.

Porque hacer oposición no consiste únicamente en responder al adversario de turno o en protagonizar una intervención brillante. También consiste en detectar aquello que otros no están mirando y llevarlo hasta donde tiene que ser escuchado.

Al Parlament.

Manchón ha entendido esa parte de la política que algunos parecen haber olvidado: que detrás de cada expediente, cada iniciativa y cada intervención hay personas.

Y quizá por eso tiene sentido que alguien así tenga acceso directo a los ciudadanos.

Porque si escuchas a la gente, terminas encontrando asuntos que no aparecen en los grandes argumentarios de los partidos. Problemas que no caben en un tuit. Historias que no se solucionan con una declaración institucional.

La política de verdad está muchas veces ahí.

En el teléfono que suena.

En el mensaje que llega.

En alguien que te cuenta algo que le preocupa.

Y en el diputado que, en lugar de mirar hacia otro lado, decide coger ese asunto y llevarlo al Parlament.

Eso es lo que hace especialmente interesante a Hugo Manchón.

No hace falta coincidir con él en absolutamente todo. Ni siquiera hace falta compartir sus ideas políticas para reconocer una manera de trabajar. En democracia también debería existir espacio para eso: para valorar la actitud de una persona aunque no compartas todas sus posiciones.

Y Manchón tiene una cualidad que no se compra con campañas de comunicación: se hace cercano porque lo es.

No parece necesitar una estrategia para aparentar cercanía.

Simplemente la tiene.

Quizá ese sea el verdadero método Manchón.

Estar disponible. Escuchar. Dar la cara. Hablar con la gente. Y, cuando aparece un problema que merece ser conocido, llevarlo hasta el Parlamento.

En una política cada vez más pendiente de las redes sociales, de los titulares y de las batallas partidistas, encontrar a un diputado que todavía entiende que su trabajo empieza escuchando a la gente es algo que merece ser reconocido.

Porque diputados hay muchos.

Pero diputados que además sean accesibles, que respondan y que se preocupen por cuestiones que otros prefieren no tocar, hay bastantes menos.

Y quizá por eso Hugo Manchón destaque.

No por hacer más ruido.

Sino por hacer algo mucho más difícil: estar cuando hace falta.

En política hay políticos.

Y, afortunadamente, todavía quedan personas.

Hugo Manchón es una de ellas.

Ese es el método.