¿Indignado?

Cuando la paciencia deja de ser virtud

¡No! ¡Hasta los cojones!

Sánchez y su cuadrilla de maleantes
Sánchez y su cuadrilla de maleantes. PD
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Edmund Burke escribió que hay un momento límite en que la paciencia deja de ser una virtud. Efectivamente, hay situaciones concretas en esta vida en los que nuestra tozuda obcecación nos ciega, impidiéndonos ver que lo que nosotros creíamos paciencia, no es más que estupidez miope. Y es que en esta vida nos encontramos, a veces, con personas que son caminos que no conducen a ninguna parte; lo mejor es dejarlos cuanto antes y dedicar nuestro tiempo y esfuerzo a aquellas otras que por su correspondencia realmente lo merecen.

En honor a la verdad debo de aclarar que el párrafo que antecede lo publiqué en 2013, mucho antes de sufrir lo que es vivir bajo la bota de un sátrapa psicópata; porque estos sujetos no son un camino que libremente podamos elegir dejar de seguir. Así que hoy me desdigo de lo dicho, y hago mías las certeras palabras de Edmund Burke: “Hay un momento límite en que la paciencia deja de ser una virtud.” ¡Ya está bien!

¿Indignado? ¡No! ¡Hasta los cojones!

POSTDATA: Decir que rectificar es de sabios, es una necedad; lo correcto sería decir que rectificar es de honestos. Y digo esto porque si el sabio se equivoca, es porque no era sabio, porque de haberlo sido, no se hubiera equivocado, ni hubiese tenido que rectificar. Pero claro, esto sería así, si hablamos de tiempos de normalidad, porque en épocas de subnormalidad profunda, todo se trastoca en un a ver, quién aguanta más.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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