Chinos

El porqué de las cosas

A buen entendedor, con pocas palabras basta; y al que le pique, que se rasque

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No voy a hablar de cómo tratan los islamistas en sus países, a las mujeres, a los homosexuales, a los ateos, o a aquellos creyentes que profesan una religión diferente a la suya, porque para eso está la Wikipedia y YouTube, donde a veces vemos imágenes que no sabemos si corresponden a una boda musulmana, o, por querer pensar bien, a una primera comunión católica ´exotica´.

Tampoco voy a hablar de cómo viven y actúan los islamistas cuando se instalan fuera de sus países de origen, ya que para eso están las hemerotecas.

Tampoco voy a escribir sobre cómo actúan los chinos en China, porque ni lo sé ni me importa en este momento, pero como de algo tendré que escribir hoy, lo voy a hacer sobre cómo se comportan los chinos cuando emigran a otros países de cultura diferente a la suya.

Los chinos que he conocido en España, y han sido muchos a través de los años, se caracterizan por ser personas amables, emprendedoras, trabajadoras y limpias, que viven la vida con arreglo a sus costumbres y tradiciones, desde el respeto -sin resquicio- a las costumbres y cultura del país que los ha acogido.

Los chinos fuera de su país no se dedican a tratar de imponer sus creencias y tradiciones a nadie, ni mucho menos a hacer proselitismo.

Los emigrantes chinos no siembran el pánico entre la ciudadanía del país que les brinda su hospitalidad, mediante la comisión de atentados terroristas y asesinatos indiscriminados de la población civil autóctona.

Creo que la respuesta a por qué nadie teme a los chinos fuera de China, es porque los chinos no se meten con nadie. Así de sencillo.

A buen entendedor, con pocas palabras basta; y al que le pique, que se rasque.

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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