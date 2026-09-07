Boicot a Orange, Google y Apple

Es un hecho demostrado que el régimen expansionista marroquí, el único miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sin fronteras definidas, paga buenos dineros a todo aquél corruptible que acepte incorporar territorios españoles, saharauis, mauritanos y argelinos al mapa político inconcluso de Marruecos, un país que lleva décadas amenazando nuestra soberanía nacional.

Así lo han hecho ahora con la publicidad de la empresa francesa de telecomunicaciones Orange (Francia siempre perjudicando a España en todo lo que puede. Se ve que no ha digerido la derrota del dictador Napoleón tras invadir España), que incorporó ilegalmente Ceuta, Melilla y el Sahara al territorio marroquí en un anuncio publicitario. Gracias a las protestar de saharauis y españoles, Orange retiró el anuncio.

Y desde hace años, la norteamericana Apple incluye en su aplicación Apple Maps las islas Chafarinas, los peñones de Vélez de la Gomera y Alhucemas, y Ceuta y Melilla como parte del territorio del Gran Marruecos de Mohamed VI. Los quinientos millones de usuarios de esa aplicación mentirosa y falsaria terminarán por creer que esas partes de España pertenecen al país limítrofe. Google Maps, por su parte, representa la frontera entre España y Marruecos en Ceuta con una línea gris discontinua, lo que la identifica como “en disputa”, según la nomenclatura usada por la tecnológica norteamericana. Y podríamos seguir con quienes han puesto su medio de comunicación español a disposición de Marruecos, a cambio de buenos cuartos y con el falso señuelo de “llevarnos bien con el vecino”.

Mientras Marruecos se empeñe en incluir territorios que jamás fueron de él y que pertenecían a España (1497, Melilla; 1580, Ceuta, siendo de Portugal desde 1415 y hasta esa fecha) antes de que existiera Marruecos (1956. Dos años más tarde, en 1958, Francisco Franco Bahamonde disolvió la Guardia Mora, su guardia pretoriana), todo español de bien debe boicotear esas marcas comerciales y no consumir sus servicios y productos, hortofrutícolas incluidos, que entran libremente en territorio de la Unión Europea. Y todo Gobierno español, sea del partido que sea, tenérselas tiesas con su homólogo marroquí mientras este se empeñe en romper la unidad de España, y exigir a la Unión Europea que haga otro tanto.

El director de ABC, Julián Quirós, ha recordado lo que España hace por Marruecos: le reenvía masivamente gas para garantizar sus suministros energéticos, destina nueve puertos y treinta mil efectivos a la Operación Paso del Estrecho para que millones de emigrados puedan ir a su país y volver al que trabajan; le hace generosas cesiones en pesca y agricultura; a través de la UE recibe cientos de millones para vigilancia fronteriza; la UE compra ingentes cantidades de productos marroquíes; otorga decenas de miles de empleos para marroquíes; ayuda humanitaria; inversiones y créditos para el desarrollo de infraestructuras, etc.

Pero esto no es, al parecer, suficiente y extorsiona a Pedro Sánchez Pérez-Castejón con la información obtenida tras vaciarle el dispositivo móvil, hasta el punto de calificar de “ayuda” lo que ha sido a todas luces una operación de Estado para atacar la integridad nacional de España y la mayor crisis de Estado vivida en décadas. La sumisión del ejecutivo español a la estrategia geopolítica de Marruecos, con la complicidad de José Luis Rodríguez Zapatero, José Bono Martínez y Francisco Pardo Piqueras, es un vasallaje de Sánchez hacia Mohamed VI que los españoles debemos cortar de raíz.

En Ceuta nos estamos jugando España y por eso la ciudadanía pasará factura al sátrapa Sánchez, además de por boicotear las exitosas manifestaciones organizadas el pasado miércoles en toda España, incluida Riaza, en solidaridad con la ciudad española (“¡Ceuta no se vende. Ceuta se defiende!”), a la que habrá que llenar de población autóctona y no de inmigrantes.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL