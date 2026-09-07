El dancausismo: NNGG vuelve a tener hambre

Hay organizaciones políticas que envejecen incluso cuando sus militantes son jóvenes. Y durante demasiado tiempo Nuevas Generaciones ha corrido precisamente ese riesgo: convertirse en una estructura más preocupada por fabricar futuros cargos que por representar a los jóvenes de hoy.

Algo ha cambiado.

La llegada de Ignacio Dancausa, Antonio Landáburu y Candela Anglés ha abierto una etapa distinta en las juventudes del Partido Popular. Una etapa que, con sus aciertos y sus riesgos, empieza a tener nombre propio: el dancausismo.

No se trata simplemente de Ignacio Dancausa. Sería demasiado fácil reducirlo todo a una persona. Lo verdaderamente interesante es que alrededor de su llegada se ha producido una renovación de caras, discursos y ambición. Y cuando una organización juvenil recupera precisamente eso —caras, discurso y ambición— deja de ser una simple cantera electoral para convertirse en un actor político.

Y eso es exactamente lo que necesita NNGG.

Porque enfrente tiene una izquierda que lleva años intentando convencer a los jóvenes de que determinadas ideas son patrimonio exclusivo de su generación. Que la defensa de unos valores concretos, de un determinado modelo social o de una determinada concepción de España es prácticamente incompatible con ser joven.

El problema es que durante demasiado tiempo la derecha ha aceptado ese marco.

El dancausismo parece dispuesto a romperlo.

La política juvenil no puede limitarse a hablar de juventud cada cuatro años. Un joven no vive pensando en porcentajes electorales. Vive pensando en cómo pagar un alquiler, si podrá independizarse, si tendrá un trabajo estable, si podrá formar una familia o si dentro de diez años tendrá mejores oportunidades que sus padres.

Y ahí existe un enorme espacio político que alguien tiene que ocupar.

NNGG tiene la oportunidad de hacerlo.

Pero para ello tendrá que abandonar definitivamente cualquier complejo. No puede pedir perdón por defender la libertad, la propiedad privada, el mérito, la igualdad ante la ley, la seguridad, la familia o la unidad de España. Tampoco puede tener miedo a entrar en las batallas culturales que durante años ha evitado mientras otros las libraban sin oposición.

Porque la política también consiste en decir no.

No a una generación condenada a vivir eternamente de alquiler. No a convertir a los jóvenes en contribuyentes permanentes de un Estado cada vez más caro. No a decirles que deben resignarse a no formar una familia porque hacerlo es económicamente imposible. No a una universidad donde determinadas opiniones pesan más que otras. Y tampoco a esa idea absurda de que un joven de derechas tiene que esconder sus convicciones para ser aceptado.

Ahí está una de las claves del nuevo NNGG.

No parece querer pedir permiso para existir.

Y quizá por eso empieza a incomodar.

La política española necesita que los jóvenes vuelvan a tener protagonismo. Pero no un protagonismo decorativo, de fotografía y atril. Necesita jóvenes capaces de discutir, de enfrentarse al poder, de equivocarse, de rectificar y de defender sus ideas sin convertir cada discrepancia en una tragedia.

Dancausa, Landáburu y Anglés representan, cada uno desde su espacio, una generación que llega con la posibilidad de hacer algo diferente. La cuestión ahora es si serán capaces de convertir ese impulso inicial en una organización verdaderamente fuerte.

Porque crecer no es llenar congresos.

Crecer no es conseguir miles de seguidores.

Crecer tampoco es colocar a más jóvenes en las listas electorales.

Crecer es conseguir que un estudiante que jamás se había interesado por la política diga: «Estos hablan de lo que me pasa a mí».

Ese será el verdadero termómetro.

Y aquí el Partido Popular debería tomar nota. NNGG no puede ser únicamente la sala de espera del PP. No puede convertirse en el lugar donde los jóvenes aprenden a comportarse como políticos antes incluso de aprender a comportarse como ciudadanos.

Necesita ser mucho más.

Necesita calle. Necesita universidades. Necesita redes. Necesita debate. Necesita militancia. Necesita formación. Necesita inconformismo.

Y, sobre todo, necesita hambre.

Hambre de ganar elecciones, sí. Pero también hambre de cambiar las cosas.

Porque una organización juvenil sin hambre acaba convertida en una organización burocrática con gente joven.

Y una organización juvenil con hambre puede convertirse en una auténtica fuerza política.

Ese es el reto que tiene delante el nuevo NNGG.

El llamado dancausismo no debería medirse por cuánto poder acumula Ignacio Dancausa ni por cuántos titulares consigue. Deberá medirse por si consigue algo mucho más difícil: devolver a miles de jóvenes la sensación de que la política también les pertenece.

Si lo consigue, el PP habrá encontrado algo mucho más valioso que una nueva dirección juvenil.

Habrá encontrado una generación.

Y quizá eso sea precisamente lo que más preocupe a quienes llevan años convenciendo a los jóvenes de que la derecha no era para ellos.