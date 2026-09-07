Proyecto

El delicioso encanto de lo gris

Hace aflorar lo peor de mí mismo

Juventud, Amor, Belleza, Adolescencia
Juventud, Amor, Belleza, Adolescencia. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

David Alandete y Manu Sánchez.

David Alandete le pega un buen mordisco a 'El País' por aplaudir los insultos del 'Perro Andaluz' (TVE) contra Ana Rosa e Iker Jiménez

A veces es inteligente pararlo todo, para que todo siga…; romper la cotidiana normalidad de nuestras vidas, y durante unos días hacer lo que nunca haces.

Creo que todos deberíamos cometer, de vez en cuando, pequeñas locuras que nos mareen y terminen haciéndonos añorar el delicioso encanto de lo gris…, de lo monótono…, de lo normal.

Pero lo que me enerva y hace aflorar lo peor de mí mismo, liberando mis demonios y sus salvajes instintos, es cuando mi adorada y gris normalidad, se ve interrumpida y alterada, por el mentecato capricho de un enano mental al que ni tan siquiera conozco.

Entonces proyecto mi mente, hasta llegar al punto en que mi sueño se convierte en su peor pesadilla, para que, una vez alimentados mis demonios, pueda volver a respirar pausadamente, recuperando el amor que todo cristiano debe de sentir hacia su prójimo, y al hacerlo, bendecir al imbécil que provocó el efecto mariposa que alteró mi vida durante unos días, haciéndome evocar el dulce embrujo de lo normal; el delicioso encanto de lo gris.

Los mejores productos de gastronomía

PRODUCTOS DE GASTRONOMÍA
Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]